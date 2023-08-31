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  •   Analistten Bitcoin’e Kritik Yorum: “Kararlıyım! BTC’de Bu Seviye Gelecek!”

Analistten Bitcoin’e Kritik Yorum: “Kararlıyım! BTC’de Bu Seviye Gelecek!”

Özet

  • Kripto para analisti Bitcoin'in düşüş eğilimini vurgulayarak, önceki halving döngülerinde görülen düşüşün tekrarlanabileceğini ifade ediyor.
  • Cowen, Bitcoin'in muhtemelen 2023 boyunca belirli bir fiyat aralığında kalacağını ve bu aralığın 12.000 ila 35.000 dolar arasında olacağını öne sürdü.
  • Analist, Bitcoin'in bu yılın en yüksek seviyesinin yaklaşık olarak 31.800 dolar civarında olabileceğini ve yılın yaklaşık yarısının yükselişle, yarısının düşüşle geçirileceğini belirtiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
16:05
31 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Önde gelen kripto para analisti Benjamin Cowen, piyasalardaki son sıçramaya rağmen Bitcoin (BTC) konusunda düşüş eğilimini dile getiriyor. Kıdemli analist lider kripto para birimi Bitcoin adına önemli verilere dikkat çekti.

Bitcoin’de Tarih Tekerrür Edecek Mi?

Analizleriyle piyasaların ilgisini toplayan uzman isim Benjamin Cowen, YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda piyasaları amiral gemisi Bitcoin’in büyük olasılıkla her halving öncesi yılda sergilediği düşüş eğilimini takip edeceğini öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu sefer farklı mı? Bu sefer farklı olduğu ve Bitcoin’in 20 haftalık SMA’nın (basit hareketli ortalama) üzerine çıkıp halving öncesi yılın 4. çeyreğine girerken bunu destek olarak tutacağı yönündeki anlatılar doğru mu? Farklı mı olacak? Şüpheliyim.

Benjamin Cowen, bu yılın geri kalanında Bitcoin’in muhtemelen en son Mayıs 2022 tarihinde ulaşılan fiyatla en üstte ve daha önce Kasım 2020’de kaydedilen fiyatla en altta işaretlenen aralıkta kalacağını öne sürdü. Analist açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Mevcut konumda yılın yaklaşık yarısını yükselişle, yarısını da düşüşle geçirdiğimiz yönündeki görüşümde ısrar edeceğim. Daha önce 2023’teki fiyat hareketinin büyük ihtimalle 12.000 ila 35.000 dolar aralığında kalacağını söylemiştim. Yani Bitcoin fiyatının 2023’te bu sınırların dışına çıkacağını düşünmüyorum. 12.000 doların altına ineceğiz.

 

Analistten Bitcoin’de Yükseliş Tarihi!

Sosyal medya platformlarında ciddi takipçi sayılarına sahip olan analiste göre, Temmuz ayının en yüksek seviyesi olan 31.800 dolar civarındaki seviyenin bu yıl Bitcoin için zirve olması muhtemel. Analist Bitcoin adına yaptığı açıklamalarda son olarak şunları söyledi:

Ayrıca, yılın yaklaşık yarısını yükselişle, yarısını da düşüşle geçirdiğimizi açıkça belirttiğim için, yıllık en yüksek seviyelerin gelmesi ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum.

Öte yandan bugün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri’nin açıkladığı veriler kripto para piyasalarında volatiliteli durumu arttırabileceği belirtiliyor. Bunun sebebi olarak ise güçlü ABD ekonomisinin kripto para birimleri gibi riskli varlıklarda düşüşe neden olabileceği öne sürülüyor.

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