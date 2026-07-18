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UNISWAP (UNI)

Uniswap’ta 3,20 dolar desteği korunursa toparlanma ihtimali artacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 UNI, 3,20 ile 3,50 dolar destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📊 Robinhood Chain üzerinde $UNI için TVL 60 milyon dolara çıkarak son bir haftada iki kattan fazla arttı.
  • 👥 Uniswap’ın bu ağdaki aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 880 bine ulaştı.
  • 📉 3,20 dolar desteği kırılırsa 2,50 ile 2,00 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Uniswap’ın tokeni UNI, son günlerde zayıf seyre rağmen kritik destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. UNI fiyatı 3,53 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 164,98 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,21 milyar dolar olarak kaydedildi. Günlük bazda yüzde 2,38 gerileme yaşansa da, fiyat yapısı ile ağdaki büyüme verileri olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor
2 Robinhood Chain verileri ekosistemde büyümeye işaret ediyor
3 Piyasadaki temkinli hava sürüyor

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Haftalık grafikte UNI, 3,20 ile 3,50 dolar aralığındaki uzun vadeli destek bölgesine yakın seyrediyor. Alıcılar bu alanı korumaya çalışırken, daha güçlü bir yön değişiminin teyidi için hacim tarafında belirgin artış gerekiyor. Uzun süren düşüşün ardından görülen bu dengeleşme, piyasanın dip oluşturma çabası içinde olabileceğine işaret ediyor.

Kripto analisti The Boss, haftalık bazda 5,034 dolar üzerindeki bir kırılmanın piyasa algısını güçlendirebileceğini ve UNI’yi 7,240 dolar seviyesine taşıyabileceğini aktarıyor.

Analist The Boss, öne çıkan direnç seviyelerini 5,034 dolar, 7,240 dolar, 8,928 dolar ve 11,881 dolar olarak sıralıyor. Buna göre 5,034 doların haftalık kapanışla aşılması halinde yukarı yönlü ivme güç kazanabilir. Buna karşılık 3,20 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda satış baskısının artması ve fiyatın 2,50 ile 2,00 dolar aralığına yönelmesi ihtimali öne çıkıyor.

GöstergeSeviye
Mevcut fiyat3,53 dolar
Ana destek3,20 ile 3,50 dolar
İlk güçlü direnç5,034 dolar
Aşağı yönlü risk bölgesi2,50 ile 2,00 dolar

Robinhood Chain verileri ekosistemde büyümeye işaret ediyor

Fiyat tarafındaki baskıya karşın zincir üstü veriler Uniswap ekosisteminde hareketliliğin arttığını gösteriyor. Token Terminal verilerine göre Robinhood Chain üzerindeki Uniswap toplam kilitli varlık değeri 60 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, son bir haftada yüzde 100’ün üzerinde artış anlamına geliyor.

Mini sözlük: TVL, bir protokolde kilitli bulunan toplam varlığın dolar cinsinden değerini ifade eder. Bu ölçüt, likidite düzeyi ve kullanıcı ilgisini izlemek için DeFi projelerinde sık kullanılır.

Aynı ağ üzerindeki aylık aktif kullanıcı sayısı da 1 milyona yaklaşmış durumda. Mevcut kullanıcı sayısı yaklaşık 880 bin seviyesinde bulunuyor. Bu artış, Uniswap hizmetlerine yönelik talebin ve ağ üzerindeki etkileşimin güçlendiğini gösteriyor. Uniswap, merkeziyetsiz borsa altyapısıyla öne çıkan en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor.

Piyasadaki temkinli hava sürüyor

Bununla birlikte UNI fiyatı henüz zincir üstü büyümeyi doğrudan fiyatlayabilmiş değil. Daha geniş kripto piyasasında süren temkinli görünüm, bu ayrışmanın temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bitcoin’de devam eden aşağı yönlü eğilim de altcoinler üzerindeki iştahı sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Robinhood Chain üzerindeki Uniswap TVL’sinin 60 milyon dolara çıkması ve aylık aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 880 bine ulaşması, ağ kullanımında belirgin artışa işaret ediyor.

Bu nedenle UNI’de olası yön değişimi için yalnızca destek bölgesinin korunması yeterli görülmüyor. Piyasanın daha net bir toparlanma sinyali vermesi, işlem hacminin güçlenmesi ve ana direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor. Şimdilik teknik destek ile zincir üstü büyüme verileri birlikte izleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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