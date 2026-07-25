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UNISWAP (UNI)

Uniswap V4 haftalık DEX hacminde liderliğe yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap V4, haftalık 6,04 milyar dolarlık hacimle DEX liderliğine yükseldi.
  • 📈 UNI, son 24 saatte 3,82 dolara çıkarken $UNI için 4,50 dolar seviyesi izleniyor.
  • 📊 Uniswap V3 aynı dönemde 5,85 milyar dolar, PumpSwap ise 3,80 milyar dolar hacim kaydetti.
  • 🧭 Kısa vadede yön, yeniden kazanılan destek bölgesinin korunup korunmayacağına bağlı kalacak.
Onur Atam
Onur Atam

Uniswap’ın tokeni UNI, kritik bir destek bölgesini yeniden kazanmasının ardından kısa vadede daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Alıcıların yüksek seviyeleri koruması ve teknik göstergelerin yukarı yönlü tabloyu desteklemesi, fiyatın toparlanma eğilimini öne çıkardı. UNI son 24 saatte yüzde 1,36 artışla 3,82 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi 155,64 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,38 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 4,50 dolar seviyesi izleniyor
2 Uniswap V4 işlem hacminde öne çıktı
3 Yükseliş senaryosunda destek bölgesi belirleyici olacak

Teknik görünümde 4,50 dolar seviyesi izleniyor

Kripto para analisti Alpha Crypto Signal, UNI’nin dört saatlik grafikte önemli bir yatay direnç seviyesini desteğe çevirdiğini belirtiyor. Bu kırılım, piyasa yapısının kısa vadede daha sağlıklı bir zemine oturduğuna işaret ediyor.

Fiyatın yeniden kazanılan bölgenin üzerinde kalması, alıcıların piyasadaki kontrolünü koruduğunu gösteriyor. Talebin bu alanda sürmesi halinde, teknik ivmenin güç kazanabileceği ve bir sonraki aşamada 4,50 dolar seviyesinin hedeflenebileceği değerlendiriliyor.

Alpha Crypto Signal, UNI’nin dört saatlik grafikte önemli bir yatay seviyeyi desteğe çevirmesinin, alıcıların piyasada daha güçlü bir duruş sergilediğine işaret ettiğini aktarıyor.

UNI’nin 9 periyotluk üstel hareketli ortalama ile 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görmesi de alım baskısının sürdüğünü gösteren unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşın, genel kripto para piyasasındaki temkinli görünüm nedeniyle olası bir yukarı kırılımın kalıcı olup olmayacağı yakından izleniyor.

Uniswap V4 işlem hacminde öne çıktı

MSB Intel verileri, Uniswap V4’ün haftalık 6,04 milyar dolarlık hacimle merkeziyetsiz borsa pazarında ilk sıraya yerleştiğini gösteriyor. Uniswap, Ethereum üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa protokolü olarak, kullanıcıların aracı olmadan token takası yapmasına imkan tanıyor.

ProtokolHaftalık hacim
Uniswap V46,04 milyar dolar
Uniswap V35,85 milyar dolar
PumpSwap3,80 milyar dolar

Aynı sıralamada Uniswap V3, 5,85 milyar dolarlık haftalık hacimle ikinci sırada yer aldı. PumpSwap ise 3,80 milyar dolarla üçüncü oldu. Bu tablo, Uniswap ekosisteminin merkeziyetsiz borsa alanındaki ağırlığını koruduğunu ortaya koyuyor.

MSB Intel verileri, Uniswap V4’ün haftalık 6,04 milyar dolarlık işlem hacmiyle merkeziyetsiz borsalar arasında ilk sıraya yükseldiğini gösteriyor.

Yükseliş senaryosunda destek bölgesi belirleyici olacak

Fiyat görünümü ile işlem hacmindeki artış birlikte değerlendirildiğinde, UNI’de yukarı yönlü eğilim güç kazanmış durumda. Bununla birlikte, piyasanın genel seyrinin halen temkinli olması nedeniyle destek bölgesinin korunması kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.

UNI’nin mevcut destek alanı üzerinde kalması halinde alıcıların 4,50 dolar direncine yönelmesi gündemde kalabilir. Hareketli ortalamaların üzerindeki seyrin sürmesi ve Uniswap V4’ün pazar payını artırmaya devam etmesi, olumlu görünümü destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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