Deloitte ve Avalanche, stabilcoin rehberi yayımladı

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, son toparlanma denemesine rağmen teknik baskı altında kalmayı sürdürüyor. Analistler, fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine kalıcı biçimde çıkamadığı ortamda temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Buna karşılık Deloitte ile Avalanche, finans kuruluşlarının stabilcoin kullanımına hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan ortak bir rehber yayımladı.

Teknik görünümde direnç öne çıkıyor

AVAX, haberin yayımlandığı sırada 6,22 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 260,47 milyon dolar seviyesinde bulunurken son 24 saatteki kayıp %1,82 oldu. Buna rağmen bazı piyasa gözlemcileri, ağdaki büyüme sinyallerinin ilerleyen dönemde olası bir yön değişimine zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.

Kripto analisti 無名先生, Avalanche için son yükseliş denemesinin 50 günlük hareketli ortalamada durduğunu ve bu seviyenin piyasada güçlü bir teknik direnç olarak izlendiğini aktarıyor. Analiste göre bu görünüm, alıcıların kontrolü yeniden ele almasını şimdilik zorlaştırıyor.

Analistler, 50 günlük hareketli ortalama aşılmadıkça aşağı yönlü riskin güçlü kaldığını ve kısa vadeli iyimserliğin tek başına yeterli görülmediğini vurguluyor.

Bazı yorumcular ise son toparlanmanın kalıcı bir yükselişin başlangıcından çok, geçici bir tepki hareketine benzediğini savunuyor. Bu nedenle işlem yapanlara, net bir kırılma görülmeden oluşan kısa süreli piyasa gürültüsüne göre pozisyon almamaları tavsiye ediliyor.

Deloitte ile ortak stabilcoin rehberi

Avalanche tarafından paylaşılan bilgilere göre Deloitte ile hazırlanan stabilcoin rehberi, finans kuruluşlarına dijital varlık alanında yol haritası sunmayı hedefliyor. Rehberde kurumların stabilcoin kullanım senaryolarını değerlendirmesi, operasyonel ihtiyaçlarını belirlemesi ve düzenleyici çerçeveye uyum sürecini planlaması için başlıklar yer alıyor.

Mini sözlük: Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren küresel bir profesyonel hizmetler ağıdır. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir itibari para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlıkları ifade eder.

Ortak çalışmanın amacı, Deloitte’un kurumsal danışmanlık birikimi ile Avalanche’ın blokzincir altyapısını bir araya getirerek uygulama sürecindeki uyum ve kurulum zorluklarını azaltmak olarak açıklandı. Rehberin, stratejik fikirlerin uygulamaya dönüştürülmesine yönelik adımları da içerdiği belirtildi.

Deloitte ile Avalanche’ın hazırladığı rehber, finans kurumlarına stabilcoin benimseme sürecinde kullanım alanları, operasyonel gereklilikler ve düzenleyici uyum başlıklarında kapsamlı çerçeve sunuyor.

Piyasa temkinli seyrini koruyor

AVAX tarafında fiyat hareketi ise daha geniş kripto piyasasındaki çekingen havadan bağımsız görünmüyor. Bitcoin’deki zayıf seyrin de etkisiyle altcoin piyasasında risk iştahı sınırlı kalırken, AVAX için kısa vadeli yönün 50 günlük ortalamanın yüksek hacimle geri alınıp alınamayacağına bağlı olduğu değerlendiriliyor.

Bu seviye aşılırsa toparlanma eğilimi güç kazanabilir. Buna karşılık dirençten yeni bir ret gelmesi durumunda aşağı yönlü baskının sürmesi olası görülüyor. Deloitte ortaklığının ise fiyat üzerinde anlık etki yaratmaktan çok, zaman içinde Avalanche’ın kurumsal taraftaki görünürlüğünü destekleyebileceği ifade ediliyor.