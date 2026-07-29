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Avalanche (AVAX)

AAVE’de 84 dolar desteği korunurken Avalanche’ta v4 kullanımı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AAVE 84 dolar desteğini korurken Avalanche'ta Aave v4 kullanımı hızlandı.
  • 📈 Token 101,31 dolar seviyesinde işlem görürken analistler 148 dolar bölgesini izliyor.
  • 🧩 Avalanche üzerinde $AAVE ile bağlantılı v4 mevduatları iki haftada yaklaşık 10 kat artarak 4 milyon dolara ulaştı.
  • 🔍 Aktif kredi hacmi 1,1 milyon dolara çıkarken piyasa olası kırılmanın kalıcılığını izliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Aave tokeni AAVE, teknik görünümde güç kazanırken Avalanche ağındaki Aave v4 sürümünde mevduat ve kredi kullanımındaki artış dikkat çekti. Fiyattaki toparlanma sinyalleri ile merkeziyetsiz finans tarafındaki büyümenin aynı döneme denk gelmesi, protokolün kısa vadeli görünümüne ilişkin beklentileri destekliyor.

İçindekiler
1 Fiyatta kritik eşik öne çıktı
2 Avalanche üzerinde v4 kullanımı hızlandı
3 Piyasa temkinli kalmayı sürdürüyor

Fiyatta kritik eşik öne çıktı

AAVE, haberin yayımlandığı sırada 101,31 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki işlem hacmi 268,33 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,56 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Token son 24 saatte yüzde 1,85 yükselirken, piyasa oyuncuları özellikle 84 dolar desteğinin korunup korunamayacağına odaklandı.

Kripto para analisti ERROR, alıcıların 84 dolar bölgesini savunmayı sürdürdüğünü ve bu alanın yükseliş yapısının korunması açısından belirleyici hale geldiğini aktarıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda AAVE’nin yeniden ivme kazanarak 148 dolar bölgesine doğru toparlanma denemesi yapabileceği değerlendiriliyor.

Analist ERROR, alıcıların 84 dolar desteğini korumasının AAVE’nin yükseliş yapısı için kritik olduğunu, bu tablonun sürmesi halinde 148 dolar yönünde yeni bir denemenin gündeme gelebileceğini vurguluyor.

Buna karşılık 84 doların altına sarkılması halinde mevcut teknik görünüm zayıflayabilir. Böyle bir senaryoda kısa vadeli yükseliş beklentisinin baskı altına girmesi ve piyasanın daha temkinli bir çizgiye dönmesi olası görülüyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat101,31 dolar
Kritik destek84 dolar
İzlenen hedef148 dolar
24 saatlik değişimyüzde 1,85 artış

Avalanche üzerinde v4 kullanımı hızlandı

Token Terminal verileri, Aave v4 sürümünün Avalanche ağında hızla öne çıktığını gösterdi. Protokoldeki toplam mevduat 4 milyon dolara ulaşırken, aktif kredi hacmi yaklaşık 1,1 milyon dolar oldu. Aave, kullanıcıların teminat göstererek borç alıp verebildiği en büyük merkeziyetsiz finans protokollerinden biri olarak biliniyor.

Son iki haftada mevduatların yaklaşık 10 kat artması, yeni bir DeFi uygulaması için dikkat çekici bir ivmeye işaret etti. Bu artış, kullanıcıların platformun son sürümüne daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Token Terminal verileri, Avalanche üzerindeki Aave v4 mevduatlarının iki hafta içinde yaklaşık 10 kat artarak 4 milyon dolara ulaştığını, aktif kredilerin ise 1,1 milyon dolar seviyesine çıktığını gösteriyor.

Avalanche, yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyetli uygulamalarıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak tanınıyor. Aave v4 tarafındaki genişleme, bu ağ üzerinde merkeziyetsiz borç verme faaliyetlerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Piyasa temkinli kalmayı sürdürüyor

Teknik taraftaki olumlu görünüm ile protokol kullanımındaki büyümeye rağmen, genel kripto para piyasasında temkinli hava korunuyor. Bu nedenle olası bir yukarı kırılmanın kalıcı hale gelmesi için hem 84 dolar desteğinin savunulması hem de önemli direnç seviyelerinin aşılması gerekecek.

AAVE’de yukarı yönlü senaryonun güç kazanması, yalnızca fiyat hareketine değil, Avalanche üzerindeki Aave v4 kullanımının sürmesine de bağlı görünüyor. Kısa vadede destek ve direnç seviyeleri izlenirken, uzun vadeli fiyat dayanıklılığında protokoldeki gerçek kullanım artışı belirleyici olabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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