Avalanche, 6,33 dolar desteğini korursa 7 dolar hedefi güçlenecek

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, son yükseliş denemesinin ardından destek bölgesini yeniden test ederken teknik görünümde olumlu sinyaller vermeyi sürdürüyor. Analistler, alım iştahının korunması halinde fiyatın yukarı yönlü hareketini genişletebileceğini değerlendiriyor. Ağ tarafında duyurulan yeni ödeme girişimi de kurumsal ilginin arttığına işaret ediyor.

Teknik görünümde 6,33 dolar eşiği öne çıktı

AVAX, haberin yayımlandığı sırada 6,40 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 208,26 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,76 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm izlenmesine karşın, fiyat yapısı ile ağdaki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde toparlanma ihtimali gündemde kalıyor.

Kripto analisti CW, AVAX’ın yakın dönemde yükseliş eğilimine geçtikten sonra yapıcı teknik görünümünü koruduğunu belirtiyor. Kırılmanın ardından fiyatın yükselen destek çizgisine geri çekildiği, alıcıların da bu bölgede momentumu savunmaya çalıştığı görülüyor.

Kripto analisti CW, AVAX’ın son kırılmanın ardından yükselen destek çizgisine döndüğünü ve bu bölgenin korunmasının yükseliş eğilimini güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

Teknik açıdan en kritik seviyenin 6,33 dolar olduğu belirtiliyor. Fiyat bu eşiğin üzerinde kalabildiği sürece göstergelerin 7 dolar bölgesine yönelme ihtimalini desteklediği aktarılıyor. Buna karşılık desteğin aşağı kırılması, kısa vadeli olumlu senaryoyu zayıflatabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 6,40 dolar Kritik destek 6,33 dolar İzlenen hedef 7 dolar 24 saatlik hacim 208,26 milyon dolar

Payments Collective sınır ötesi ödemelere odaklandı

MSB Intel tarafından paylaşılan bilgilere göre Avalanche, sınır ötesi ödemeleri yeniden şekillendirmeyi hedefleyen Avalanche Payments Collective girişimini başlattı. Bu yapı, ödeme, hazine yönetimi, bankacılık ve finans alanlarında faaliyet gösteren şirketleri bir araya getiriyor.

Girişimin temel hedefleri arasında işlem süreçlerini hızlandırmak, mutabakat maliyetlerini düşürmek ve sermaye verimliliğini artırmak yer alıyor. Ortaklık yapısı, uluslararası ödeme sistemlerinde uzun süredir eleştirilen yavaş mutabakat, yüksek işlem maliyeti ve ön fonlama gereksinimi gibi sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: Mutabakat, finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleşip kayda geçirilmesi sürecini ifade eder. Ön fonlama ise sınır ötesi ödemelerde işlemi tamamlayabilmek için farklı ülkelerde önceden likidite tutulması gerekliliğidir.

Avalanche Payments Collective, ödeme ve hazine alanındaki şirketleri bir araya getirerek sınır ötesi işlemleri daha hızlı ve sermaye açısından daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Üyeler arasında Axiym, Nonco, SMBC, StraitsX ve AeraTech yer alıyor. Avalanche, bir katman 1 blokzincir ağı olarak özellikle yüksek işlem kapasitesi ve özelleştirilebilir altyapı yaklaşımıyla biliniyor. Bu son hamle, kurumsal finans alanında blokzincir kullanımının genişlediğine dair son örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Fiyat hareketinde yön arayışı sürüyor

Teknik beklentiler ve ağ büyümesine karşın AVAX fiyatı halen nötr bölgede hareket ediyor. Buna rağmen genel kripto piyasasında görünümün kademeli olarak iyileşmesi, uygun koşulların sürmesi halinde yeni bir kırılma ihtimalini canlı tutuyor.

Önümüzdeki dönemde piyasanın odağında iki başlık bulunuyor: AVAX’ın 6,33 dolar desteğinin üzerinde kalıp kalamayacağı ve Avalanche Payments Collective girişiminin ne ölçüde benimsenip kurumsal ortaklıklarını ne kadar geliştireceği. Bu iki alandaki gelişmeler, fiyatın 7 dolar hedefine ilerleme kapasitesi üzerinde belirleyici olabilir.