Piyasalar yeniden kırmızıya büründü ve 40.000 dolar seviyesi kaybedildi. Peki AVAX ve Bitcoin için kısa vadede hangi senaryolar mümkün?

Günün en dip seviyeleri Bitcoin’de yazı hazırlandığı sırada geldi. BTC 39.500 dolara kadar gevşedi ve 40.000 bölgesini kaybetti. Kripto para piyasalarını baskılayan makro gelişmeler fiyatın ilk çeyrekte ciddi düşüşler yaşamasına sebep oldu. Önümüzdeki dönemde de bu düşüşlerin devam etmesi olası, peki kısa vadede yatırımcıları neler bekliyor?

Avalanche (AVAX)

Avalanche, 31,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve piyasa değerine göre sıralanan CMC’de onuncu sırada yer alıyor. Şubat ayından bu yana fiyat bir aralıkta işlem görüyor. Avalanche köprüsündeki benzersiz günlük mevduat sahipleri açısından yatırımcı etkinliği son aylarda düşüyor. TVL bir düşüş yaşadı ve piyasalarda korkunun bir kez daha canlanabileceği ortaya çıktı.

82 dolar seviyesi kritikti ve bugün bunu kaybettik. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde bu seviye destek görevi görmüştü ancak Nisan ayında fiyat düşüşe geçerek 73 dolarda destek buldu. Bu nedenle, likidite toplamak ve piyasa yapısında düşüş yönüne doğru bir kaymayı teyit etmek için fiyatın tekrar ziyaret edeceği bir yer olarak 73 dolar mümkün görünüyor.

Ayrıca, Avalanche’ın 65,8 dolar ile 98,8 dolar arasında belirlediği aralığı (turuncu) düşünün. Bunun orta noktası 82 dolar ve önemli bir direnç seviyesi. Önceki düşüş kırıcı ile birlikte, boğaların 82 dolarlık alanda ret görmesi mantıklı, nitekim öyle oldu. OBV, önceki ayda daha yüksek dipler oluşturdu ve fiyatın da 100 dolarlık bölgeden geri çekilmesiyle düşüş yaşadı. Bu, satın alma hacminin geçen ay sabit kaldığını, ancak henüz 100 dolardan gerilemeye bir son vermediğini gösterdi.

OBV, alıcıların önümüzdeki birkaç hafta içinde AVAX’ın fiyatının yönü üzerinde hala bir etkisi olduğunu gösterdi. Öte yandan fiyat hareketi ve momentum göstergeleri, dibe doğru 65-68 dolara doğru bir hareket görebilir.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC), bu hafta 40.000 dolar fiyat seviyesinden yine düştü ve bu da piyasa katılımcıları arasındaki belirsizliği gösteriyor. Kripto para birimi geçen hafta %8 düştü ve son 30 gün içinde biraz pozitif. Çoğu teknik gösterge nötr, ancak kısa vadeli alıcılar bu yılın başlarında meydana gelene benzer şekilde 35.000-37.000 dolar destek bölgesi arasında aktif kalabilir.

MACD göstergesine göre momentum sinyalleri haftalık grafikte pozitif ve aylık grafikte negatiftir. Bu, ortalama %20’lik bir fiyat dalgalanmasına rağmen, bir aralıklı fiyat hareketinin devam edebileceğini gösteriyor. Haftalık grafikte, şu anda 35.388 dolar olan 100 haftalık hareketli ortalama, trend desteğinin önemli bir göstergesi. Alıcıların, toparlanma aşamasını sürdürmek için BTC’yi bu seviyenin üzerinde tutması gerekecek.

Yine de 40 haftalık hareketli ortalamada (200 güne eşdeğer) güçlü bir direnç var ki bu 46.800 dolar. Fiyat bu direncin üzerinde tutunmadığı sürece yükseliş umutları zayıf kalacak.

Şimdilik, yukarı yönlü karşı trend sinyallerinin haftalık fiyat kapanışlarının 40.000 doların üzerinde olmasıyla teyit edilmesi gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.