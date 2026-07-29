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Avalanche (AVAX)

Avalanche kritik destek bölgesinde yön arıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AVAX, uzun vadeli kritik destek bölgesinde yön arıyor.
  • 📊 Son bir haftada $AVAX ağındaki aktif adres sayısı yaklaşık %30 arttı.
  • 📈 Destek korunursa 9,15 dolar ve üzerindeki bölgeler yeniden gündeme gelebilir.
  • 🌍 Bitcoin’deki zayıf seyir, AVAX üzerindeki temkinli havayı koruyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, uzun vadeli destek bölgesine yaklaşırken teknik görünüm ile zincir üstü veriler aynı anda izleniyor. Fiyat tarafında temkinli bir tablo öne çıkarken, ağdaki kullanıcı etkinliğindeki artış daha güçlü bir temel yapıya işaret ediyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde kritik eşik
2 Zincir üstü verilerde artış
3 Piyasa koşulları temkinli kalıyor

Fiyat görünümünde kritik eşik

AVAX, haberin hazırlandığı sırada 6,55 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 233,19 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,83 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içindeki görece dengeli seyre rağmen, aylık grafikteki teknik yapı varlığın önemli bir karar alanında bulunduğunu gösteriyor.

Kripto para analisti The Boss, AVAX’ın uzun süren düşüş trendi sırasında birçok ana desteği kaybettikten sonra aylık grafikte tarihsel açıdan güçlü bir talep bölgesinde işlem gördüğünü belirtiyor. Söz konusu bölge, geçmişte alıcı ilgisinin yoğunlaştığı alanlardan biri olduğu için satış baskısını yavaşlatabilecek kritik bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Analistler, AVAX’ın daha geniş piyasa yapısının yeniden şekillenmesine yol açabilecek önemli bir yol ayrımında bulunduğunu vurguluyor.

Bu bölgenin korunması halinde 9,15 dolar, 10,85 dolar, 14,48 dolar, 19,65 dolar, 22,78 dolar ve 29,97 dolar seviyeleri zaman içinde izlenebilecek hedef alanlar arasında gösteriliyor. Buna karşılık aylık kapanışla teyit edilecek bir aşağı yönlü kırılım, düşüş eğilimini daha da güçlendirebilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat6,55 dolar
İlk izlenen hedef9,15 dolar
Üst hedef bölgeleri10,85 ile 29,97 dolar arası
Risk senaryosuAylık destek kırılımı

Zincir üstü verilerde artış

MSB Intel verilerine göre Avalanche ağındaki ortalama aktif adres sayısı son bir haftada yaklaşık %30 arttı. Günlük aktif kullanıcı sayısı da yaklaşık 119.600 düzeyine çıktı. Bu tablo, ağ üzerindeki cüzdan kullanımının ve merkeziyetsiz uygulamalara erişimin hızlandığını ortaya koyuyor.

Avalanche, yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme hedefiyle geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Aktif adreslerdeki artış, yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız biçimde, ağın daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmaya başladığına işaret edebilir.

Aktif adres sayısındaki yükseliş, Avalanche ağında kullanımın genişlediğini ve ekosistemdeki faaliyetlerin güç kazandığını gösteriyor.

Piyasa koşulları temkinli kalıyor

Güçlenen ağ verilerine ve yukarı yönlü beklentilere rağmen AVAX fiyatı şu aşamada nötr bölgede hareket ediyor. Daha geniş kripto para piyasasındaki temkinli hava da bu görünümü destekliyor. Bitcoin’deki zayıf seyir, altcoinler üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde alıcıların uzun vadeli talep bölgesini savunup savunamayacağı belirleyici olacak. Destek alanı korunursa fiyatın daha yüksek direnç seviyelerine tepki vermesi mümkün olabilir. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde ise düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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