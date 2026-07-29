Avalanche kritik destek bölgesinde yön arıyor

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, uzun vadeli destek bölgesine yaklaşırken teknik görünüm ile zincir üstü veriler aynı anda izleniyor. Fiyat tarafında temkinli bir tablo öne çıkarken, ağdaki kullanıcı etkinliğindeki artış daha güçlü bir temel yapıya işaret ediyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik

AVAX, haberin hazırlandığı sırada 6,55 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 233,19 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,83 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içindeki görece dengeli seyre rağmen, aylık grafikteki teknik yapı varlığın önemli bir karar alanında bulunduğunu gösteriyor.

Kripto para analisti The Boss, AVAX’ın uzun süren düşüş trendi sırasında birçok ana desteği kaybettikten sonra aylık grafikte tarihsel açıdan güçlü bir talep bölgesinde işlem gördüğünü belirtiyor. Söz konusu bölge, geçmişte alıcı ilgisinin yoğunlaştığı alanlardan biri olduğu için satış baskısını yavaşlatabilecek kritik bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Analistler, AVAX’ın daha geniş piyasa yapısının yeniden şekillenmesine yol açabilecek önemli bir yol ayrımında bulunduğunu vurguluyor.

Bu bölgenin korunması halinde 9,15 dolar, 10,85 dolar, 14,48 dolar, 19,65 dolar, 22,78 dolar ve 29,97 dolar seviyeleri zaman içinde izlenebilecek hedef alanlar arasında gösteriliyor. Buna karşılık aylık kapanışla teyit edilecek bir aşağı yönlü kırılım, düşüş eğilimini daha da güçlendirebilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 6,55 dolar İlk izlenen hedef 9,15 dolar Üst hedef bölgeleri 10,85 ile 29,97 dolar arası Risk senaryosu Aylık destek kırılımı

Zincir üstü verilerde artış

MSB Intel verilerine göre Avalanche ağındaki ortalama aktif adres sayısı son bir haftada yaklaşık %30 arttı. Günlük aktif kullanıcı sayısı da yaklaşık 119.600 düzeyine çıktı. Bu tablo, ağ üzerindeki cüzdan kullanımının ve merkeziyetsiz uygulamalara erişimin hızlandığını ortaya koyuyor.

Avalanche, yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme hedefiyle geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Aktif adreslerdeki artış, yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden bağımsız biçimde, ağın daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmaya başladığına işaret edebilir.

Aktif adres sayısındaki yükseliş, Avalanche ağında kullanımın genişlediğini ve ekosistemdeki faaliyetlerin güç kazandığını gösteriyor.

Piyasa koşulları temkinli kalıyor

Güçlenen ağ verilerine ve yukarı yönlü beklentilere rağmen AVAX fiyatı şu aşamada nötr bölgede hareket ediyor. Daha geniş kripto para piyasasındaki temkinli hava da bu görünümü destekliyor. Bitcoin’deki zayıf seyir, altcoinler üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde alıcıların uzun vadeli talep bölgesini savunup savunamayacağı belirleyici olacak. Destek alanı korunursa fiyatın daha yüksek direnç seviyelerine tepki vermesi mümkün olabilir. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde ise düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor.