Rusya, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı

Reuters’ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Durov’u terör faaliyetlerine yardım etmekle suçladı ve onu uluslararası arananlar listesine aldı. Yetkililer, suçlamaların içeriği veya tutuklama emri sürecine ilişkin ayrıntıları açıklamadı.

Rus yetkililer, terör faaliyetlerine yardım ettiği suçlamasıyla Şubat ayından bu yana Durov hakkında cezai soruşturma yürütüyor. FSB, Telegram’ın Rusya’da terörist ve aşırıcı faaliyetler için kullanıldığını ve şirketin yetkililerin soruşturmasına yeterince işbirliği yapmadığını belirtti.

Durov, bu suçlamaları reddederek, Rus hükümetinin vatandaşların Telegram kullanımını kısıtlamak için asılsız gerekçeler uydurduğunu söyledi. Ayrıca yetkililerin, mahremiyet ve ifade özgürlüğünü bastırmak için yeni bir bahane uydurduğunu da belirtti.

Bu haber üzerine Telegram’ın kendi kripto para birimi GRAM’ın değeri yaklaşık %3 düştü. CryptoAppsy verilerine göre, GRAM token şu anda 1,41 dolardan işlem görüyor.