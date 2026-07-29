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TONCOIN (TON)

Rusya, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • Rusya, Pavel Durov için uluslararası yakalama kararı çıkardı.
  • Durov ise suçlamaları reddediyor.
  • GRAM token son 24 saatte %3 değer kaybetti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Reuters’ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Durov’u terör faaliyetlerine yardım etmekle suçladı ve onu uluslararası arananlar listesine aldı. Yetkililer, suçlamaların içeriği veya tutuklama emri sürecine ilişkin ayrıntıları açıklamadı.

Rus yetkililer, terör faaliyetlerine yardım ettiği suçlamasıyla Şubat ayından bu yana Durov hakkında cezai soruşturma yürütüyor. FSB, Telegram’ın Rusya’da terörist ve aşırıcı faaliyetler için kullanıldığını ve şirketin yetkililerin soruşturmasına yeterince işbirliği yapmadığını belirtti.

Durov, bu suçlamaları reddederek, Rus hükümetinin vatandaşların Telegram kullanımını kısıtlamak için asılsız gerekçeler uydurduğunu söyledi. Ayrıca yetkililerin, mahremiyet ve ifade özgürlüğünü bastırmak için yeni bir bahane uydurduğunu da belirtti.

Bu haber üzerine Telegram’ın kendi kripto para birimi GRAM’ın değeri yaklaşık %3 düştü. CryptoAppsy verilerine göre, GRAM token şu anda 1,41 dolardan işlem görüyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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