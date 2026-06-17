OSL Global, Toncoin işlem kodunu 23 Haziran 2026’da GRAM olarak değiştireceğini açıkladı

Asya merkezli işlem platformu OSL Global, Toncoin’in yeniden markalanma sürecini destekleyeceğini ve planlanan ağ güncellemesi kapsamında TON işlem kodunun resmen GRAM olarak değişeceğini duyurdu. Şirket, kullanıcı cüzdanlarında tutulan bakiyelerin otomatik biçimde dönüştürüleceğini, bu işlem için ek bir kullanıcı adımı gerekmeyeceğini bildirdi.

Geçiş takvimi ve işlem kısıtlamaları

OSL Global, geçiş süreci nedeniyle TON yatırma ve çekme işlemlerini 17 Haziran 2026 saat 15.00’ten itibaren UTC+8 zaman diliminde geçici olarak durduracak. Platform, bu süre boyunca kullanıcıların token göndermemesi gerektiğini, aksi halde işlem gecikmeleri yaşanabileceğini belirtti.

OSL Global, TON bakiyelerinin otomatik olarak GRAM’a çevrileceğini ve kullanıcıların cüzdanlarında ek bir işlem yapmasına gerek olmayacağını açıkladı.

Spot piyasada TON/USD işlem çifti 18 Haziran’da listeden çıkarılacak. Tezgah üstü işlemler ise 19 Haziran’da kapatılacak. Açık pozisyonu bulunan kullanıcıların belirlenen tarihlerden önce gerekli adımları atması istendi. Borsa, TON spot emirlerinin listeden çıkarılma anında otomatik olarak iptal edileceğini aktardı.

Vadeli işlem tarafında da kademeli bir durdurma uygulanacak. TONUSDC sözleşmelerinde 17 Haziran’dan itibaren yeni pozisyon açılmasına izin verilmeyecek. Mevcut türev pozisyonları ise 22 Haziran’a kadar zorunlu olarak kapatılacak ve nihai uzlaşma o sıradaki piyasa fiyatları üzerinden yapılacak.

GRAM ne zaman hesaplara yansıyacak

Yeniden adlandırılan GRAM tokeninin 23 Haziran 2026 saat 10.00’da kullanıcı hesaplarında görünmesi bekleniyor. Aynı anda yatırma ve çekme işlemleri yeniden açılacak. GRAM için spot işlemler de yine aynı gün başlayacak ve platformdaki önceki TON paritelerinin yerini alacak.

Mini sözlük: OTC, yani tezgah üstü işlem, alım satımın doğrudan taraflar arasında ve klasik emir defteri dışında yapılmasını ifade eder. Bu yapı, özellikle büyük tutarlı işlemlerde fiyat etkisini sınırlamak için tercih edilir.

Şirket, listeden çıkarma sonrasında TON’a ait geçmiş kayıtların destek kanalları üzerinden erişilebilir olmaya devam edeceğini bildirdi. TON piyasalarına bağlı API bağlantılarının da geçiş sırasında işlem hatalarını önlemek amacıyla güncelleneceği ya da devre dışı bırakılacağı kaydedildi.

Yeniden markalanmanın piyasa etkisi

Bu değişim, kripto varlıklarda kimlik güncellemelerinin artık daha planlı ve kademeli biçimde yürütüldüğünü gösteriyor. Burada yeni bir varlık çıkarılmasından çok, mevcut likiditenin, kullanıcı bakiyelerinin ve borsa entegrasyonlarının korunmasına odaklanan bir geçiş dikkat çekiyor.

Şirketin paylaştığı takvime göre işlem sistemleri yeni varlık koduna uyarlanırken, kullanıcı bakiyeleri korunacak ve geçiş tamamlandığında tüm eski TON piyasaları GRAM ile değiştirilecek.

Piyasa katılımcıları açısından bu tür kod değişiklikleri, varlığın teknik işlevi aynı kalsa da kısa vadede likidite dağılımını, işlem akışını ve fiyat oynaklığını etkileyebiliyor. Haberde ayrıca OSL Global’in, ABD dolarına 1:1 denge hedefi taşıyan sentetik dolar ürünü Ethena USDe’yi tezgah üstü işlem platformuna eklediği bilgisi de yer aldı.