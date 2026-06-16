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TONCOIN (TON)

The Open Network, yerel kripto parasının adını 15 Haziran 2026 itibarıyla Toncoin’den Gram’a çevirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 The Open Network, 15 Haziran 2026'da Toncoin adını Gram olarak değiştirdi.
  • 📌 Geçişte kullanıcıların işlem yapması gerekmedi ve $GRAM bakiyeleri 1:1 oranında korundu.
  • 🗳️ Haziran başındaki topluluk oylamasında teklif, oy gücünün yüzde 81'inden fazlasıyla kabul edildi.
  • 📈 Pavel Durov'un planı açıklamasının ardından token çift haneli yükseliş kaydetti.
İlayda Peker
İlayda Peker

The Open Network, yerel kripto parasının adını Toncoin‘den yeniden Gram’a çevirdi. Değişiklik 15 Haziran 2026’da yürürlüğe girdi. Böylece proje, 2018’de ilk kez kullanılan Gram markasına geri dönmüş oldu. Süreç, bu ayın başında Telegram CEO’su Pavel Durov’un yaptığı duyurunun ardından tamamlandı.

İçindekiler
1 Ad değişti, ağ yapısı aynı kaldı
2 Gram markasının geçmişi yeniden öne çıktı
3 Topluluk oylaması ve Telegram’ın artan rolü
4 Yol haritası ve piyasa tepkisi

Ad değişti, ağ yapısı aynı kaldı

Yeniden adlandırma yalnızca token ismi ve kodunu etkiledi. Blokzincirin adı The Open Network olarak kaldı. Kullanıcıların varlıklarını dönüştürmesi ya da başka bir ağa taşıması gerekmedi. Cüzdan bakiyeleri, akıllı sözleşmeler, staking pozisyonları ve merkeziyetsiz finans varlıkları kesintisiz biçimde çalışmayı sürdürdü. Geçiş 1:1 oranında ve otomatik olarak uygulandı.

Token adı ve kodu değişse de kullanıcıların cüzdan bakiyeleri, akıllı sözleşmeleri, staking pozisyonları ve merkeziyetsiz finans varlıkları kesintisiz şekilde çalışmayı sürdürdü.

Telegram, dünya genelinde yaygın kullanılan bir mesajlaşma platformu olarak biliniyor. Şirketin blokzincir tarafındaki etkisinin artması, bu ad değişikliğini yalnızca teknik bir güncelleme olmaktan çıkarıp daha geniş bir stratejinin parçası haline getirdi.

Gram markasının geçmişi yeniden öne çıktı

Gram, ilk olarak 2018’de Telegram’ın planladığı blokzincir projesinin yerel para birimi olarak tanıtılmıştı. Şirket, özel yatırımcılardan yaklaşık 1,7 milyar dolar toplamıştı. Ancak ABD düzenleyicileri, token satışının menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle sürece müdahale etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2019’da başlattığı hukuki sürecin ardından Telegram ilk lansmandan vazgeçti. Şirket, 2020’de uzlaşmaya giderek yatırımcılara 1,2 milyar doların üzerinde iade yaptı ve 18,5 milyon dolar ceza ödedi. Daha sonra bağımsız geliştiriciler açık kaynaklı ağı Toncoin adıyla yeniden canlandırdı ve projeyi Gram markasına bağlı hukuki geçmişten ayırdı.

Pavel Durov, Telegram’ın ekosistemin ana itici gücü olmayı ve ağdaki en büyük doğrulayıcı olarak TON Foundation’ın öncü rolünü devralmayı planladığını açıkladı.

Topluluk oylaması ve Telegram’ın artan rolü

Gram adına dönüş kararı, haziran ayının başında yapılan topluluk yönetişim oylamasıyla kabul edildi. Oylamaya katılan oy gücünün yüzde 81’den fazlası teklife destek verdi.

Geçiş kapsamında borsalar ve cüzdan hizmetleri, işlem çiftlerini, token adını ve marka unsurlarını TON’dan GRAM’a güncelledi. Büyük platformlar değişikliği kullanıcıdan ek işlem istemeden uyguladı. Bazı hizmetler ise geçiş sürecinde iki kodu bir süre birlikte gösterdi.

BaşlıkEski durumYeni durum
Token adıToncoinGram
Token koduTONGRAM
Ağ adıThe Open NetworkThe Open Network
Kullanıcı işlemiGerekmediGerekmedi

Yol haritası ve piyasa tepkisi

Yeniden markalama, Telegram’ın ağ geliştirme sürecindeki konumunu daha da güçlendirdiği bir dönemde geldi. Durov, yılın başlarında Telegram’ın ekosistemin temel gücü haline gelmesini ve ağın en büyük doğrulayıcısı olarak öne çıkmasını hedeflediğini duyurmuştu.

Şirket, bu adımı daha geniş kapsamlı yol haritasının parçası olarak tanımladı. Planın; blokzincir hizmetlerini güçlendirmesi, ödemeleri geliştirmesi, içerik üreticilerini desteklemesi ve mini uygulama entegrasyonlarını büyütmesi amaçlanıyor. Durov’un yeniden markalama planını açıklamasının ardından token fiyatında çift haneli yükseliş görüldü.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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