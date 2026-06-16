GRAM geçişi tamamlandı, fiyat 1,80 dolarda kaldı! TON tarafında sırada ne var?

KuCoin borsasının Toncoin kodunu GRAM olarak değiştirmesinin ardından piyasada gözler yeniden bu varlığa çevrildi. İşlem saatleri yaklaşırken fiyatın kritik destek bölgesinin üzerinde kalması, kısa vadeli yön arayışını öne çıkardı. Haber hazırlanırken coin 1,80 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2,68 yükseliş sergiliyordu.

Fiyat görünümünde 1,85 dolar eşiği öne çıkıyor

TradingView verilerine göre fiyat bir süredir 1,80 dolar çevresinde yatay seyrediyor. Varlığın Bollinger Bantları orta çizgisinin bulunduğu 1,76 doların üzerinde kalması, alıcıların son dalgalanmaya rağmen bu bölgeyi korumaya çalıştığına işaret ediyor.

Üst bant ise yaklaşık 2,02 dolarda bulunuyor. Bu nedenle 2,00 ile 2,02 dolar aralığı, kısa vadede en yakın güçlü direnç alanı olarak izleniyor. Fiyatın bu bölgeye yönelebilmesi için önce 1,85 dolar seviyesinin aşılması ve bu eşik üzerinde kapanış yapılması gerekiyor.

Momentum göstergeleri de sınırlı bir toparlanmaya işaret etti. MACD histogramının negatif bölgeden pozitife dönmesi ve MACD çizgisinin sinyal çizgisine yaklaşması, yükseliş yönlü kesişme ihtimalini gündeme taşıdı. Buna karşın 1,85 doların aşılamaması halinde 1,76 dolar ilk destek, 1,72 dolar ise daha güçlü destek alanı olarak öne çıkıyor.

KuCoin’de dönüşüm 1’e 1 oranla yapıldı

KuCoin, Toncoin dönüşüm sürecini tamamladığını ve varlığın artık GRAM koduyla işlem göreceğini duyurdu. Borsa, önceki token bakiyelerinin yeni tokena 1’e 1 oranında çevrildiğini, ayrıca alım satım, yatırma ve çekme işlemlerinin de açılacağını bildirdi.

Mini sözlük: GRAM, KuCoin’in bu duyurusunda Toncoin yerine kullanılacak yeni işlem kodunu ifade ediyor. Ticker olarak da bilinen bu kod, bir varlığın borsalarda hangi kısaltmayla listelendiğini gösterir.

KuCoin, @ton_blockchain Toncoin dönüşümünün tamamlandığını, işlemlerin 15 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 UTC itibarıyla GRAM kodu altında yeniden başlayacağını açıkladı.

KuCoin, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Borsanın duyurusu, yatırımcıların bu değişikliğin pratikte ne anlama geleceğini değerlendirdiği bir dönemde geldi. Haberde aktarıldığı kadarıyla bu yeni görünürlük, fiyatın belirsizlik ortamında görece dengeli kalmasına katkı sağlayan unsurlardan biri oldu.

Hacim ve oynaklık tarafında belirsizlik sürüyor

Toncoin’den GRAM’a geçişin ardından fiyatın dengede kalması, teknik görünümde kısa süreli bir iyileşme beklentisini desteklese de piyasanın asıl odağı işlem hacmine çevrilmiş durumda. Bu değişimin hangi varlıkta daha yüksek hacim oluşturacağı henüz netleşmedi.

Kaynak metinde de vurgulandığı üzere, kripto para piyasasının genelinde olduğu gibi bu varlıkta da sert fiyat hareketleri görülebiliyor. Bu nedenle kısa vadede 1,85 dolar direnci ile 1,76 dolar desteği arasındaki seyir, yatırımcıların yakından izlediği temel aralık olmayı sürdürüyor.