🚨 Ethereum son 24 saatte %8,46 yükselerek $1.805,94 seviyesine çıktı.

Ethereum, son 24 saatte kaydettiği %8,46’lık artışla yeniden gündeme geldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan ETH, $1.805,94 seviyesinde işlem görürken, aynı dönemde genel kripto para piyasasındaki yükseliş %7,69 oldu. Böylece Ethereum, sektör genelinin üzerinde bir performans sergiledi.

Kısa vadeli hedef ve son görünüm

Ethereum’un Bitcoin karşısındaki performansı da güçlendi. ETH, son 24 saatte BTC karşısında %5,17 değer kazanarak son haftalardaki zayıf seyrin ardından toparlanma işareti verdi. Analistlerin kısa vadeli tahmini, fiyatın 20 Haziran 2026’ya kadar $1.909,55 seviyesine yükselebileceğine işaret ediyor. Bu seviyeye ulaşılması halinde mevcut düzeye göre %11,17’lik ek artış anlamına gelecek.

Analistlerin son tahmini, Ethereum fiyatının 20 Haziran 2026’ya kadar $1.909,55 seviyesine yükselebileceğini ve bunun mevcut seviyeye göre %11,17 artışa karşılık geldiğini gösteriyor.

Buna karşın daha geniş zaman dilimindeki tablo zayıf kalmayı sürdürüyor. Ethereum son bir ayda %17,01, son üç ayda ise %22,29 geriledi. Yıllık bazda kayıp %28,34 seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın aynı döneminde ETH, $2.520,16 seviyesinde işlem görüyordu.

Dönem Performans Son 24 saat %8,46 Son 1 ay %-17,01 Son 3 ay %-22,29 Son 1 yıl %-28,34

Teknik göstergelerde temkinli tablo

Son yükselişe rağmen teknik görünümde ihtiyatlı yaklaşım öne çıkıyor. Piyasadaki genel eğilim düşüş yönlü kalırken, 17 gösterge aşağı yönlü sinyal üretirken 14 gösterge daha olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Bu dağılım, kısa vadeli toparlanmaya rağmen güçlü bir yön teyidinin henüz oluşmadığını gösteriyor.

Yatırımcı duyarlılığı da zayıf seyrediyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 20 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, piyasada aşırı korku bölgesine işaret ediyor. Tarihsel olarak bu tür seviyeler belirsizlikle ilişkilendirilse de bazı işlemciler bu görünümü fırsat işareti olarak da değerlendirebiliyor.

Mini sözlük: Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasadaki yatırımcı duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Düşük seviyeler genellikle çekingenliği, yüksek seviyeler ise artan risk iştahını yansıtır.

Göreli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 37,84 seviyesinde yer alıyor. Bu veri, piyasanın aşırı satım bölgesine tam olarak girmediğini, daha çok nötr bir görünüme yakın seyrettiğini gösteriyor. Öte yandan ETH’nin hem 50 günlük hem de 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kalması, teknik açıdan olumlu kabul edilen unsurlar arasında yer alıyor.

Destek ve direnç seviyeleri izleniyor

Yakın vadede izlenen destek seviyeleri $1.676,93, $1.631,17 ve $1.607,54 olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise $1.746,31, $1.769,94 ve $1.815,70 seviyeleri direnç noktaları olarak takip ediliyor. Ayrıca mevcut döngü içinde görülen en yüksek seviye $1.823,28, en düşük seviye ise $1.513,54 oldu.

Ethereum kısa vadede toparlanma sinyali verse de teknik göstergelerin önemli bölümü temkinli kalmayı gerektiriyor; bu nedenle piyasa duyarlılığı, destek bölgeleri ve oynaklık yakından izleniyor.

30 günlük oynaklık 11,07 seviyesinde bulunurken, son bir ayda 12 gün pozitif kapanış kaydedildi. Bu veriler, fiyatın toparlanma denemesi içinde olduğunu gösterse de hareketin kalıcılığı konusunda piyasanın henüz net bir görüş oluşturmadığına işaret ediyor.