Bitcoin, 10 günde 259 bin BTC’lik alımla 59 bin ile 67 bin dolar aralığında güçlü talep gördü

Bitcoin’in bu ayın başında 60 bin doların altına gerilemesinin ardından yatırımcıların alıma yöneldiği görüldü. Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode’a göre 5 Haziran’dan bu yana 59 bin ile 67 bin dolar aralığında net 259 bin 298 BTC toplandı.

Alımlar farklı yatırımcı gruplarına yayıldı

Veriler, alımların yalnızca büyük cüzdanlarla sınırlı kalmadığını gösterdi. 1 BTC’nin altında varlık tutan küçük yatırımcılardan 100 ile 1.000 BTC arasında bakiyesi bulunan daha büyük cüzdanlara kadar ana grupların tamamında birikim izlendi. Bu tablo, son düşüşün ardından talebin geniş bir tabana yayıldığına işaret etti.

Glassnode’un cüzdan gruplarına göre hazırladığı Birikim Eğilimi Skoru 1,0 seviyesine ulaştı. Bu gösterge, son 15 günde hem alıcıların büyüklüğünü hem de toplanan miktarı dikkate alarak alım eğiliminin gücünü ölçüyor.

Mini sözlük: Birikim Eğilimi Skoru, zincir üstü verilerle yatırımcı gruplarının alım mı yoksa satış mı yaptığını ölçen bir göstergedir. Skorun 1,0 seviyesine yaklaşması, farklı cüzdan gruplarında güçlü bir toplama eğilimine işaret eder.

Glassnode verilerine göre 5 Haziran’dan bu yana 59 bin ile 67 bin dolar aralığında net 259 bin 298 BTC alındı ve Birikim Eğilimi Skoru 1,0 ile en üst seviyeye çıktı.

Mart ve mayıs arasındaki satış eğilimi tersine döndü

Mart ile mayıs arasındaki dönemde ise tablo farklıydı. Bitcoin yaklaşık 70 bin dolar çevresinde yatay seyrederken cüzdan gruplarının büyük bölümü net satıcı konumundaydı. Son veriler, bu eğilimin haziran ayındaki geri çekilmeyle birlikte tersine döndüğünü ortaya koydu.

Toplam Birikim Eğilimi Skoru’nun iki haftadan uzun süredir zirve seviyede kalması, mevcut geri çekilme dönemi içinde şimdiye kadarki en güçlü toplama davranışına işaret etti. Bu durum, fiyat zayıflığının bazı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirildiğini gösterdi.

Gösterge Önceki dönem Son dönem Piyasa davranışı Mart ile mayıs arasında net satış 5 Haziran sonrası net alım Fiyat aralığı Yaklaşık 70 bin dolar çevresi 59 bin ile 67 bin dolar Net BTC hareketi Dağıtım ağırlıklı 259 bin 298 BTC birikim

Zincir üstü göstergeler talebin güçlendiğine işaret etti

Haberde yer alan veriler, son 10 günlük dönemde yatırımcı iştahının belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Özellikle küçük ve orta ölçekli cüzdanların büyük yatırımcılarla birlikte aynı yönde hareket etmesi, piyasa içindeki alım eğiliminin daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu gösterdi.

Glassnode, kripto varlıklara ilişkin zincir üstü analizleriyle bilinen bir veri şirketi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle söz konusu ölçümler, spot piyasadaki fiyat hareketlerinin arkasındaki yatırımcı davranışını izlemek açısından yakından takip ediliyor.

Toplam Birikim Eğilimi Skoru’nun iki haftayı aşan süre boyunca zirvede kalması, mevcut düşüş sürecinde görülen en güçlü birikim davranışı olarak kayda geçti.