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BITCOIN (BTC)

Beş ila yedi yıldır hareketsiz kalan 2.373 BTC, Bitcoin 66.000 doları aşarken taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 66.000 doları aşarken beş ila yedi yıldır suskun kalan 2.373 BTC hareket etti.
  • 📊 Yaklaşık 156 milyon dolarlık transfer, eski arz tarafında son haftaların en dikkat çekici işlemleri arasına girdi.
  • 🧭 Piyasada, bu adımın satış hazırlığı mı yoksa cüzdan düzenlemesi mi olduğu tartışılırken $BTC için yön sinyali henüz netleşmedi.
  • 🕰️ Zincir üstü veriler, özellikle beş ila yedi yıldır tutulan Bitcoin’lerde hareketliliğin arttığını gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin fiyatındaki sert yükselişin ardından, beş ila yedi yıldır hareketsiz duran büyük bir cüzdandan 2.373 BTC taşındı. Zincir üstü verileri paylaşan CryptoQuant analisti Maartun, uzun süredir işlem görmeyen bu varlıkların yeniden hareket etmesinin piyasada dikkat çektiğini aktardı.

İçindekiler
1 Eski cüzdanlarda dikkat çeken hareket
2 Piyasada yön tartışması başladı

Eski cüzdanlarda dikkat çeken hareket

Paylaşılan verilere göre söz konusu transfer, Bitcoin yeniden 66.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken gerçekleşti. Yaklaşık 156 milyon dolar değerindeki işlem, özellikle uzun vadeli tutulan BTC arzında son dönemin en belirgin hareketlerinden biri olarak öne çıktı.

Maartun’un yayımladığı grafikte, CryptoQuant’ın Spent Output Age Bands göstergesinde belirgin bir sıçrama görüldü. CryptoQuant, zincir üstü piyasa verileri ve yatırımcı davranışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Spent Output Age Bands, harcanan Bitcoin’lerin ne kadar süredir elde tutulduğunu yaş gruplarına göre gösteren zincir üstü bir göstergedir. Eski coin’lerdeki ani artışlar, uzun süredir hareketsiz kalan cüzdanların yeniden işlem yaptığını gösterebilir.

Veriler, işlemlerin önemli bölümünün beş ila yedi yıl boyunca elde tutulan Bitcoin’lerden geldiğini ortaya koydu. Bu tablo içinde en dikkat çekici hareket ise tek seferde taşınan 2.373 BTC oldu.

MetrikVeri
Taşınan miktar2.373 BTC
Tahmini değer156 milyon dolar
Hareketsiz kalma süresi5 ila 7 yıl
Piyasa bağlamıBitcoin 66.000 dolar seviyesini geri aldı

Piyasada yön tartışması başladı

CryptoQuant analisti Maartun’un paylaştığı zincir üstü verilere göre, beş ila yedi yıldır dokunulmayan 2.373 BTC’lik varlık hareket etti.

Bu transfer, son günlerde hızlanan piyasa rallisinin ardından eski Bitcoin arzında görülen en dikkat çekici uyanışlardan biri olarak değerlendiriliyor. İşlemin ardından piyasa izleyicileri, bu hareketin satış hazırlığı mı yoksa farklı bir cüzdan düzenlemesi mi olduğuna odaklandı.

Bununla birlikte, tek başına büyük bir transferin piyasa yönüne dair net bir sinyal verdiğini söylemek mümkün görünmüyor. Uzun süredir tutulmuş varlıkların taşınması, portföy yeniden düzenlemesinden kar alımına kadar farklı nedenlerle gerçekleşebilir.

Uzun süre hareketsiz kalan Bitcoin’lerin yeniden taşınması dikkat çekse de, bu işlemin Bitcoin için kesin biçimde olumlu ya da olumsuz bir işaret olduğu şu aşamada netleşmedi.

Bu nedenle söz konusu hareket, kısa vadede ilgi uyandırsa da analistler işlemin arkasındaki amacın yalnızca zincir üstü verilerle kesin olarak anlaşılamayacağını vurguluyor. Eski cüzdanlardaki canlanmanın devam edip etmeyeceği, önümüzdeki günlerde izlenecek başlıklardan biri olacak.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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