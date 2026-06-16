🚨 Seul polisi, Kamboçya bağlantılı ağın Tether üzerinden akladığı 16,8 milyar wonu ortaya çıkardı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de polis, Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık ağı adına Tether kullanılarak yürütüldüğü belirtilen 16,8 milyar wonluk para aklama düzenini ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında 56 kişi gözaltına alındı ve dosya savcılığa sevk edildi. Firari olduğu belirtilen organizatör hakkında ise Interpol kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturmanın kapsamı

Seul Metropolitan Polis Ajansı bünyesindeki geniş çaplı soruşturma birimi, şüphelilerin Döviz İşlemleri Yasası ile Özel Finansal Bilgiler Yasası dahil çeşitli suçlamalarla savcılığa gönderildiğini açıkladı. Yetkililere göre ağ, kimlik avı ve duygusal ilişki üzerinden kurulan dolandırıcılık yöntemlerinden elde edilen gelirleri USDT olarak bilinen Tether üzerinden dolaşıma soktu.

Mini sözlük: Interpol kırmızı bülten, bir kişinin yakalanması ve iadesi amacıyla üye ülkelere yapılan uluslararası yer tespiti ve geçici gözaltı çağrısını ifade eder. Tether ise değeri genellikle ABD dolarına sabit tutulmaya çalışan bir stabilcoindir.

Polis, dolandırıcılıktan elde edilen paranın aklandıktan sonra yeniden yem para olarak kullanıldığını, bu ödemelerin mağdurlara sahte getiri görüntüsü vermek için devreye sokulduğunu bildirdi.

Polisin aktardığına göre ilk grupta yer alan 9 şüpheli, Şubat 2024 ile Nisan 2025 arasında yurt dışındaki borsalardan Tether aldı. Bu varlıklar daha sonra Güney Kore’deki platformlarda satıldı ve elde edilen won cinsinden gelir, organizatörün kontrol ettiği paravan şirket hesaplarına aktarıldı. Soruşturmacılar yalnızca bu kanalda yaklaşık 14 milyar won izine ulaştı.

Üç ayrı yapı tespit edildi

İkinci gruptaki 14 kişinin de yine Kamboçya’dan yönetildiği belirtilen başka bir dolandırıcılık hücresinde faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Bu grubun, yaklaşık 2,8 milyar wonluk gelirleri yerel borsalarda Tether’e çevirdiği, ardından yeniden yerel paraya dönüştürerek örgüt yöneticilerine aktardığı kaydedildi. Daegu polisinin bu kişiler hakkında daha önce 79 mağduru toplam 4,4 milyar won zarara uğratma suçlamasıyla işlem yaptığı belirtildi.

Kalan 33 şüphelinin ise yabancı turistler ve kişisel bağlantılar üzerinden yasa dışı döviz değiştirme hizmeti verdiği bildirildi. Bu yapının, bir borsadan Tether alıp başka bir borsaya aktararak yabancı para veya won olarak ödeme yaptığı ve bu yolla yaklaşık 6,3 milyar won yönettiği tespit edildi.

Grup Şüpheli sayısı Tutar İlk yapı 9 14 milyar won İkinci yapı 14 2,8 milyar won Üçüncü yapı 33 6,3 milyar won

Mağdur kayıpları ve yeni önlemler

İlk iki grupla bağlantılı yaklaşık 11 bin 300 hesabın incelenmesi sonucunda, 265 doğrulanmış sesli dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığı vakası belirlendi. Bu dosyalarda mağdurların toplam kaybı 25,7 milyar won olarak hesaplandı. Soruşturma kapsamında iddianame öncesinde yaklaşık 650 milyon wonluk suç gelirine de el konuldu.

Seul polisi, 56 şüphelinin tamamının savcılığa sevk edildiğini, firari organizatör A için ise Interpol kırmızı bülteni uygulandığını açıkladı.

Güney Kore son dönemde kripto varlık bağlantılı yasa dışı para trafiğine karşı denetimleri artırdı. Ocak ayında gümrük yetkilileri, dört yıla yayılan ve yasa dışı transferleri estetik operasyonlar ile üniversite harç ödemeleri gibi gösteren 107 milyon dolarlık ayrı bir ağı dağıtmıştı. Mart ayında da Finansal Denetim Servisi, Kore Gümrük Servisi ve dokuz kredi kartı şirketi sınır ötesi dolandırıcılık ağlarını izlemek için yurt dışı kart kullanım verilerinin gerçek zamanlı paylaşılmasına dönük bir anlaşma imzaladı. Ayrıca Bithumb, Güney Kore’nin işlem hacmi bakımından önde gelen kripto para borsalarından biri olarak, mayısta ödeme işleme şirketi Heleket ile bağlarını kesti.