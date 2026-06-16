Kayıt Banner
BINANCE

Binance 19 Haziran’da 4 USDC marjin işlem çiftini platformdan kaldıracağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 19 Haziran saat 06.00 UTC'de 4 USDC marjin işlem çiftini kaldıracak.
  • 📌 CVC, RPL, RVN ve XAI çiftlerinde pozisyonlar kapatılacak, bekleyen emirler iptal edilecek.
  • 📊 Binance, SpaceX bağlantılı $SPCX ürününde 15 Haziran itibarıyla %60'ın üzerinde pazar payı taşıdığını açıkladı.
  • 🕒 Borsa, kullanıcıların olası kayıpları sınırlamak için işlemlerden önce varlıklarını spot hesaba aktarmasını istedi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Binance, haziran ayında marjin platformundan bazı USDC işlem çiftlerini kaldırmaya hazırlanıyor. Borsanın son duyurusuna göre 19 Haziran saat 06.00 UTC itibarıyla dört marjin işlem çifti listeden çıkarılacak. Karar, görece daha düşük bilinirliğe sahip bazı varlıkların çapraz marjin işlemlerini kapsıyor.

İçindekiler
1 Marjin işlemlerinde 4 çift kaldırılacak
2 SpaceX vadeli işlemlerinde yüksek hacim

Marjin işlemlerinde 4 çift kaldırılacak

Listeden çıkarılacak çapraz marjin çiftleri CVC/USDC, RPL/USDC, RVN/USDC ve XAI/USDC olacak. Bu varlıklar sırasıyla Civic, Rocket Pool, Ravencoin ve XAI tokenlarını içeriyor. Binance, söz konusu kaldırma kararının gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı; duyuruda yalnızca işlemlerin nasıl yürütüleceği aktarıldı.

Binance marjin birimi, 19 Haziran saat 06.00 UTC’de etkilenen çiftlerde kullanıcı pozisyonlarını kapatacak, otomatik uzlaşma uygulayacak ve çapraz ile izole marjin tarafındaki bekleyen tüm emirleri iptal edecek. Bu sürecin ardından ilgili işlem çiftleri Binance Margin’den tamamen kaldırılacak.

Binance, kullanıcıların olası kayıplardan kaçınması için 19 Haziran saat 06.00 UTC öncesinde pozisyonlarını kapatmalarını veya varlıklarını marjin hesaplarından spot hesaplara aktarmalarını istedi.

Borsa, listeden çıkarma sürecinde kullanıcıların pozisyonlarını güncelleyemeyeceğini belirtti. Duyuruya göre işlem süreci yaklaşık üç saat sürebilir. Bu nedenle platform, kullanıcıların son ana kalmadan gerekli adımları atmasını tavsiye etti.

SpaceX vadeli işlemlerinde yüksek hacim

Ayrı bir paylaşımda Binance, SpaceX perpetual futures ürünü SPCXUSDT’de pazar payının %60’a ulaştığını bildirdi. Şirkete göre bu ürün, Bitcoin perpetuals çifti BTCUSDT’nin ardından Binance üzerindeki en büyük ikinci işlem ürünü konumuna yükseldi.

Perpetual futures, klasik vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak belirli bir vade sonu bulunmayan türev ürünleri ifade ediyor.

Mini sözlük: Perpetual futures, son kullanma tarihi olmayan vadeli işlem sözleşmesidir. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasaya yakın kalması için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

Binance verilerine göre SPCXUSDT, 13 Haziran itibarıyla son 24 saatte 5,6 milyar doların üzerinde işlem hacmi üretti. Ürünün SpaceX’in halka arz öncesi ve listeleme sonrası aşamalarını kapsayan toplam birikimli hacmi ise 9 milyar doları aştı.

Borsa, 15 Haziran itibarıyla SPCXUSDT’de merkezi ve merkeziyetsiz platformların toplamı içinde %60’ın üzerinde pazar payını koruduğunu, ayrıca açık pozisyon büyüklüğünde de rakiplerinin önünde bulunduğunu aktardı.

Binance, SPCXUSDT’nin BTCUSDT’nin ardından platformdaki en büyük ikinci işlem ürünü haline geldiğini ve 15 Haziran itibarıyla pazar payının %60’ın üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance’ta 143 milyon dolarlık dikkat çeken başlangıç! Hisse işlemlerinde hangi tablo öne çıktı?

Binance’ten TON için kritik adım! İsim değişikliğinde piyasayı neler bekliyor?

Binance Filipinler’de yeniden sahneye çıktı! Düzenleyiciler hangi şartları öne sürüyor?

Binance 12 Haziran için kritik listeyi açıkladı! Hangi paritelerde neler değişecek?

Binance Research 2031 için 300 milyon yatırımcıya işaret etti! Küresel hisselerde dengeler nasıl değişecek?

Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?

Binance’ta dikkat çeken rezerv değişimi! Bitcoin 71 bin doların altına inerken dengeler neye işaret ediyor?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Seul polisi, Kamboçya bağlantılı ağın Tether üzerinden akladığı 16,8 milyar wonu ortaya çıkardı
Bir Sonraki Yazı The Open Network, yerel kripto parasının adını 15 Haziran 2026 itibarıyla Toncoin’den Gram’a çevirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SpaceX 2,5 trilyon dolara ulaştı! Teknoloji sermayesinde dengeler nasıl değişiyor?
Kripto Para
The Open Network, yerel kripto parasının adını 15 Haziran 2026 itibarıyla Toncoin’den Gram’a çevirdi
TONCOIN (TON)
Seul polisi, Kamboçya bağlantılı ağın Tether üzerinden akladığı 16,8 milyar wonu ortaya çıkardı
Tether (USDT)
Beş ila yedi yıldır hareketsiz kalan 2.373 BTC, Bitcoin 66.000 doları aşarken taşındı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin, 10 günde 259 bin BTC’lik alımla 59 bin ile 67 bin dolar aralığında güçlü talep gördü
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?