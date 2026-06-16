Binance 19 Haziran’da 4 USDC marjin işlem çiftini platformdan kaldıracağını açıkladı

Binance, haziran ayında marjin platformundan bazı USDC işlem çiftlerini kaldırmaya hazırlanıyor. Borsanın son duyurusuna göre 19 Haziran saat 06.00 UTC itibarıyla dört marjin işlem çifti listeden çıkarılacak. Karar, görece daha düşük bilinirliğe sahip bazı varlıkların çapraz marjin işlemlerini kapsıyor.

Marjin işlemlerinde 4 çift kaldırılacak

Listeden çıkarılacak çapraz marjin çiftleri CVC/USDC, RPL/USDC, RVN/USDC ve XAI/USDC olacak. Bu varlıklar sırasıyla Civic, Rocket Pool, Ravencoin ve XAI tokenlarını içeriyor. Binance, söz konusu kaldırma kararının gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı; duyuruda yalnızca işlemlerin nasıl yürütüleceği aktarıldı.

Binance marjin birimi, 19 Haziran saat 06.00 UTC’de etkilenen çiftlerde kullanıcı pozisyonlarını kapatacak, otomatik uzlaşma uygulayacak ve çapraz ile izole marjin tarafındaki bekleyen tüm emirleri iptal edecek. Bu sürecin ardından ilgili işlem çiftleri Binance Margin’den tamamen kaldırılacak.

Binance, kullanıcıların olası kayıplardan kaçınması için 19 Haziran saat 06.00 UTC öncesinde pozisyonlarını kapatmalarını veya varlıklarını marjin hesaplarından spot hesaplara aktarmalarını istedi.

Borsa, listeden çıkarma sürecinde kullanıcıların pozisyonlarını güncelleyemeyeceğini belirtti. Duyuruya göre işlem süreci yaklaşık üç saat sürebilir. Bu nedenle platform, kullanıcıların son ana kalmadan gerekli adımları atmasını tavsiye etti.

SpaceX vadeli işlemlerinde yüksek hacim

Ayrı bir paylaşımda Binance, SpaceX perpetual futures ürünü SPCXUSDT’de pazar payının %60’a ulaştığını bildirdi. Şirkete göre bu ürün, Bitcoin perpetuals çifti BTCUSDT’nin ardından Binance üzerindeki en büyük ikinci işlem ürünü konumuna yükseldi.

Perpetual futures, klasik vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak belirli bir vade sonu bulunmayan türev ürünleri ifade ediyor.

Mini sözlük: Perpetual futures, son kullanma tarihi olmayan vadeli işlem sözleşmesidir. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasaya yakın kalması için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

Binance verilerine göre SPCXUSDT, 13 Haziran itibarıyla son 24 saatte 5,6 milyar doların üzerinde işlem hacmi üretti. Ürünün SpaceX’in halka arz öncesi ve listeleme sonrası aşamalarını kapsayan toplam birikimli hacmi ise 9 milyar doları aştı.

Borsa, 15 Haziran itibarıyla SPCXUSDT’de merkezi ve merkeziyetsiz platformların toplamı içinde %60’ın üzerinde pazar payını koruduğunu, ayrıca açık pozisyon büyüklüğünde de rakiplerinin önünde bulunduğunu aktardı.

Binance, SPCXUSDT’nin BTCUSDT’nin ardından platformdaki en büyük ikinci işlem ürünü haline geldiğini ve 15 Haziran itibarıyla pazar payının %60’ın üzerinde seyrettiğini bildirdi.