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BINANCE

CZ, Bitcoin arzının sanılandan daha kıt olduğunu söyledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CZ, Bitcoin'in fiili arzının sanılandan daha düşük olabileceğini söyledi.
  • 📉 Ağustos 2026 itibarıyla 21 milyonluk sınırın 20,07 milyondan fazlası çıkarıldı.
  • 🔐 Zhao, mevcut arzın %10 ila %20'sinin kayıp ya da erişilemez durumda olabileceğini belirtti.
  • ⛏️ Yaklaşan yarılanma öncesinde $BTC için kıtlık tartışması yeniden hız kazandı.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin‘de yaklaşan yarılanma süreci yeniden arz tartışmalarını öne çıkardı. Binance kurucusu Changpeng Zhao, Bitcoin’in deflasyonist yapısına dikkat çekerek piyasada fiilen dolaşabilen miktarın genel kabullerin altında kalabileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Arz sınırı ve mevcut durum
2 Kayıp Bitcoin iddiası
3 Kıtlık tartışması yeniden gündemde

Arz sınırı ve mevcut durum

Zhao’nun paylaştığı verilere göre Ağustos 2026 itibarıyla toplam 21 milyon adetlik üst sınırın 20,07 milyondan fazlası çıkarıldı. Bu da madenciliği henüz tamamlanmamış bölümün yaklaşık %4,4 seviyesinde kaldığını gösteriyor.

Binance’in kurucusu olarak kripto piyasasının en tanınan isimlerinden biri olan Zhao, çıkarılmış Bitcoin miktarının teorik arzı gösterdiğini, ancak bunun tamamının alım satıma konu olamadığını vurguladı. Ona göre piyasada gerçekten hareket edebilen arz, madeni çıkarılmış toplam tutardan daha düşük olabilir.

Changpeng Zhao, Bitcoin’in deflasyonist bir varlık olduğunu vurgulayarak fiilen kullanılabilir arzın birçok kişinin düşündüğünden daha sınırlı olabileceğine işaret etti.

Kayıp Bitcoin iddiası

Zhao, mevcut Bitcoin arzının %10 ila %20’sinin kaybolmuş, erişilemez hale gelmiş ya da kalıcı olarak kurtarılamaz durumda olabileceğini tahmin etti. Bu değerlendirme, özel anahtarı kaybedilen cüzdanlarda tutulan varlıkları ve başka nedenle erişim sağlanamayan bakiyeleri kapsıyor.

Bu çerçevede, teknik olarak çıkarılmış görünen her Bitcoin’in piyasaya giremediği görüşü güç kazanıyor. Eğer bu tahminler doğruysa, yatırımcıların alıp satabileceği ya da zincir üzerinde taşıyabileceği gerçek $BTC miktarı resmi çıkarım verisinin belirgin biçimde altında kalabilir.

Zhao, alınıp satılabilen veya transfer edilebilen Bitcoin sayısının bugüne kadar çıkarılan toplam miktardan kayda değer ölçüde daha düşük olabileceği uyarısında bulundu.

Kıtlık tartışması yeniden gündemde

Bitcoin’in sabit arz modeli uzun süredir en önemli değer önerilerinden biri olarak görülüyor. Yarılanma dönemlerine yaklaşılırken yeni üretim hızının düşecek olması, dolaşımdaki arzın ne kadarının gerçekten erişilebilir olduğu sorusunu da yeniden öne çıkarıyor.

Zhao’nun değerlendirmesi, zincir üzerindeki toplam üretim ile piyasada aktif biçimde dolaşan arz arasında fark olabileceği görüşünü yeniden gündeme taşıdı. Bu ayrım, özellikle uzun vadeli kıtlık tezini izleyen yatırımcılar açısından önemini koruyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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