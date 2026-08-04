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Binance, ağustosta 10 spot işlem çiftini ve 6 token’i kaldıracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, ağustosta toplam 10 spot işlem çiftini ve 6 token'i kaldırıyor.
  • 📉 İlk adımda QNT, RPL, SIGN ve SKL paritelerinde işlemler 7 Ağustos'ta duracak.
  • 📆 ACX, HFT, PIVX, PYR, VANRY ve VIC için tüm spot pariteler 17 Ağustos'ta kapanacak ve $VANRY için sözleşme değişimi desteklenmeyecek.
  • ⚙️ Vadeli kontratlar 8 Ağustos'ta, kopya işlemler ise 10 Ağustos'ta listeden çıkarılacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

Binance, bu hafta ve ağustosun ilerleyen günlerinde bazı spot işlem çiftleri ile altı token için işlem desteğini sonlandıracağını açıkladı. Borsa, son incelemelerinin ardından ilk aşamada QNT/BTC, RPL/USDC, SIGN/BNB ve SKL/USDC işlem çiftlerini 7 Ağustos saat 03.00 UTC itibarıyla platformdan kaldıracak.

İçindekiler
1 İlk aşamada dört işlem çifti kaldırılıyor
2 Ağustos ortasında altı token için tüm spot pariteler kapanacak
3 Vadeli ve kopya işlemlerde de takvim açıklandı

İlk aşamada dört işlem çifti kaldırılıyor

Binance, spot piyasada listelenen tüm işlem çiftlerini düzenli olarak gözden geçirdiğini, kullanıcıları korumak ve piyasa kalitesini sürdürmek için bazı pariteleri listeden çıkarabildiğini belirtti. Borsa, düşük likidite ve zayıf işlem hacmi gibi unsurların bu kararlarda etkili olabildiğini kaydetti.

Binance, kullanıcıların korunması ve yüksek kaliteli bir işlem piyasasının sürdürülmesi amacıyla spot işlem çiftlerini periyodik olarak gözden geçirdiğini, bazı paritelerin likidite ve hacim yetersizliği nedeniyle kaldırılabildiğini bildirdi.

Aynı tarihte, söz konusu dört işlem çifti için geçerli olan Spot Trading Bots hizmeti de durdurulacak. Binance, kullanıcıların olası kayıpların önüne geçmek için bot ayarlarını önceden güncellemesini veya ilgili işlemleri iptal etmesini istedi.

İşlem çiftiİşlem durdurma tarihiEk etki
QNT/BTC7 Ağustos 03.00 UTCBot hizmeti sona erecek
RPL/USDC7 Ağustos 03.00 UTCBot hizmeti sona erecek
SIGN/BNB7 Ağustos 03.00 UTCBot hizmeti sona erecek
SKL/USDC7 Ağustos 03.00 UTCBot hizmeti sona erecek

Ağustos ortasında altı token için tüm spot pariteler kapanacak

Binance, ikinci aşamada Across Protocol (ACX), Hashflow (HFT), PIVX, Vulcan Forged PYR (PYR), Vanar (VANRY) ve Viction (VIC) için tüm spot işlem çiftlerini 17 Ağustos saat 03.00 UTC itibarıyla kaldıracağını duyurdu. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, vadeli ve kopya işlemler dahil çok sayıda üründe listeleme kararlarıyla piyasada yakından izleniyor.

Borsa, ACX, HFT, PIVX, PYR, VANRY ve VIC için tüm spot işlem çiftlerinin 17 Ağustos 03.00 UTC’de kaldırılacağını, bu varlıklarda işlem desteğinin tamamen sona ereceğini açıkladı.

Binance, VANRY için aldığı kararda token’in planlanan sözleşme değişimini desteklemeyecek olmasının etkili olduğunu da bildirdi. Bu nedenle VANRY sahipleri için işlem ve saklama planlamasının takvime göre yapılması gerekecek.

Borsa, ACX, HFT, PIVX, PYR, VANRY ve VIC yatırmalarının 18 Ağustos saat 03.00 UTC’den sonra kullanıcı hesaplarına yansıtılmayacağını açıkladı. Bu token’lerde çekim işlemleri ise 17 Ekim saat 03.00 UTC’den sonra desteklenmeyecek.

Vadeli ve kopya işlemlerde de takvim açıklandı

Binance Spot Copy Trading tarafında, söz konusu spot işlem çiftleri 10 Ağustos saat 03.00 UTC’de listeden çıkarılacak. Böylece yalnızca klasik spot işlemler değil, ilgili paritelere bağlı kopya işlem stratejileri de sona erecek.

Binance Futures ise adı geçen token’lere bağlı kontratlarda 8 Ağustos saat 09.00 UTC’de tüm pozisyonları kapatacak ve otomatik uzlaşma uygulayacak. Uzlaşma tamamlandıktan sonra bu kontratlar vadeli işlemler platformundan kaldırılacak.

İşlem alanıVarlıklarTarih
Futures kontratlarıACX, HFT, PIVX, PYR, VANRY, VIC8 Ağustos 09.00 UTC
Spot Copy Tradingİlgili spot işlem çiftleri10 Ağustos 03.00 UTC
Spot işlemlerACX, HFT, PIVX, PYR, VANRY, VIC için tüm pariteler17 Ağustos 03.00 UTC
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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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