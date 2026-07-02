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Gram yeniden markalaşmasının ardından $1.71 seviyesini aşarak piyasa değerini $4.49 milyara taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Gram yeniden markalaşmasının ardından $1.71 seviyesini aşarak dikkat çekti.
  • 📈 Fiyat $1.56’dan $1.71’in üzerine çıktı ve $GRAM piyasa değerini $4.49 milyara taşıdı.
  • 🏦 Binance spot ve vadeli işlemleri açarken Hyperliquid kaldıraçlı sözleşmeleri ekledi.
  • 🕰️ Gram adı, Telegram ekibinin 2018 yılında topladığı $1.7 milyarlık fonla yeniden öne çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

TON ekosistemindeki kapsamlı yeniden markalaşmanın ardından tarihi adına dönen Gram, kripto para piyasasındaki genel toparlanmayla birlikte kısa vadeli bir yükseliş sergiledi. Varlık, son hareketiyle piyasa değeri bakımından CoinMarketCap sıralamasında en büyük 20 kripto para arasındaki yerini korudu.

İçindekiler
1 Fiyat hareketi ve piyasa değeri
2 Geçmişte SEC baskısıyla durmuştu
3 Borsalardaki hızlı listeleme etkisi

Fiyat hareketi ve piyasa değeri

GRAM fiyatı $1.56 seviyesinden yükselerek yerel zirvede $1.71’in üzerine çıktı. Ardından fiyat $1.65 ile $1.67 aralığında dengelendi. Toplam piyasa değeri ise $4.49 milyar seviyesine ulaştı.

Bu hareketin arkasında, piyasanın daha önce yakından tanıdığı Gram markasının yeniden öne çıkarılması bulunuyor. Gram adı, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ve şirket ekibinin 2018 yılında Telegram Open Network blokzincirini geliştirmek amacıyla topladığı $1.7 milyarlık fonla hafızalara kazınmıştı. Pavel Durov, mesajlaşma platformu Telegram’ın kurucusu olarak biliniyor.

Gram adı, Telegram Open Network girişimi için 2018 yılında toplanan $1.7 milyarlık fon nedeniyle piyasanın uzun süredir tanıdığı bir marka niteliği taşıyor.

Geçmişte SEC baskısıyla durmuştu

Proje, 2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’in baskısı sonrası ilk haliyle durdurulmuştu. Bu süreçte Durov, yatırımcılara paralarını geri verdi. Daha sonra blokzincir, bağımsız bir geliştirici topluluğunun eline geçti ve yıllar boyunca Toncoin ile The Open Network markaları altında geliştirilmeyi sürdürdü.

Yıllar sonra Gram ismine geri dönüş, özellikle yükselen piyasa koşullarında dikkat çekici bir pazarlama hamlesi olarak öne çıktı. Güçlü haber akışıyla birleşen bu değişim, yeni likidite çekme çabasını destekledi ve alım iştahını artırdı.

Borsalardaki hızlı listeleme etkisi

Yükselişin ivme kazanmasında merkezi ve merkeziyetsiz işlem platformlarının hızlı adımları etkili oldu. Binance, GRAM için USDT, USDC ve FDUSD işlem çiftlerini açtı. Borsa ayrıca vadeli işlem sözleşmelerini de devreye aldı. Hyperliquid ise topluluk talebi doğrultusunda kaldıraçlı sözleşmeleri listeledi.

PlatformEklenen ürün
BinanceUSDT, USDC, FDUSD spot çiftleri ve vadeli işlemler
HyperliquidKaldıraçlı sözleşmeler

Binance’ın spot ve vadeli işlem ürünlerini hızla devreye alması, Hyperliquid’in ise topluluk talebiyle kaldıraçlı sözleşme eklemesi, GRAM’a erişimi kısa sürede genişletti.

Bu gelişmelerle birlikte küresel yatırımcılar, yükseliş eğilimli piyasa zemini, güçlü bir haber akışı ve büyük platformlarda anında işlem erişimini aynı anda buldu. Bu üçlü yapı, GRAM’daki son fiyat hareketinin temel dayanakları arasında gösteriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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