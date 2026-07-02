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Kripto Para

Kazakistan’da ilk kripto lisansı verildi! Piyasada yeni dönem nasıl şekillenecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kazakistan, güncellenen yasa sonrası ilk kripto borsası lisansını Pax Finance’e verdi.
  • 📌 Yeni izinle şirket, Astana dışına açılarak alım satım, saklama ve Bitcoin ATM hizmeti sunabilecek.
  • 💵 2026 başına kadar kapatılan yaklaşık 130 yasa dışı yapının 127 milyon dolarlık işlem yürüttüğü açıklandı.
  • 🔍 Kripto ödemelerde yeni adımlar tartışılırken $BTC için ATM izni de piyasadaki dönüşümün parçası oldu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kazakistan Merkez Bankası, dijital varlıklara ilişkin güncellenen yasal çerçeve kapsamında ülkedeki ilk kripto borsası faaliyet lisansını verdi. İzin, Pax Finance’e tanındı ve şirketin Astana’daki finans merkeziyle sınırlı eski yapının dışına çıkarak daha geniş bir alanda hizmet sunmasının önünü açtı.

İçindekiler
1 Lisansla birlikte yetki alanı genişledi
2 Düzenlemelerde yeni aşama
3 Yasa dışı işlemlere karşı baskı arttı
4 Kripto ödemelerde yeni açılım gündemde

Lisansla birlikte yetki alanı genişledi

Merkez bankasının verdiği lisans, Pax Finance’in kripto para alım satımı yapmasına, dijital varlık saklama hizmeti sunmasına ve kripto ile itibari para arasında dönüşüm sağlamasına imkan tanıyor. Şirket ayrıca ülke genelinde şube açabilecek ve Bitcoin ATM’leri kurabilecek.

Pax Finance, 20 Mayıs’ta kuruldu. Şirketin kurucuları arasında Kazakistan finans ve finans teknolojileri çevrelerinden öne çıkan isimler yer alıyor. Bunlardan biri, daha önce EY ve Astana Uluslararası Finans Merkezi bünyesinde görev alan Arman Batayev. Bir diğer kurucu Azat Bekmagambetov ise ülkenin kripto sektöründeki erken dönem isimleri arasında bulunuyor ve Orta Asya’daki ilk Web3 hızlandırma programlarından birinin kurucuları arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: Astana Uluslararası Finans Merkezi, Kazakistan’ın başkentinde kurulan ve finansal hizmetler için özel kurallarla çalışan bölgesel bir merkezdir. Web3 hızlandırma programları ise blokzincir odaklı girişimlere mentorluk, yatırım bağlantısı ve ürün geliştirme desteği sunar.

Kazakistan Merkez Bankası, kripto sektöründeki şirketler için lisans rejiminin 1 Mayıs 2026’da yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Banka, ülkede yasal olarak faaliyet göstermek isteyen şirketlerin ayrıca para otoritesine kayıt yaptırması gerektiğini de vurguladı.

Kazakistan Merkez Bankası, kripto piyasası katılımcılarına yönelik lisans düzeninin 1 Mayıs 2026 itibarıyla devreye alındığını ve yasal faaliyet için kayıt zorunluluğunun sürdüğünü bildirdi.

Düzenlemelerde yeni aşama

Kazakistan, birkaç yıl önce Çin’de madenciliğe getirilen kısıtlamaların ardından kripto madenciliği açısından dikkat çeken ülkelerden biri haline gelmişti. Yetkililer, madencilerin ürettikleri varlıkları yasal zeminde dönüştürebilmesi için ilk aşamada kripto işlemlerine yalnızca Astana Uluslararası Finans Merkezi sakinleri tarafından işletilen platformlar üzerinden izin vermişti.

2023’te yürürlüğe giren Dijital Varlıklar Yasası ile kripto paralar hukuken tanındı, ancak kullanım alanı uzun süre sınırlı kaldı. Buna rağmen dijital varlık işlemlerinin önemli bölümü eşler arası kanallarda, kayıtsız borsalarda veya yurt dışı merkezli platformlarda devam etti.

Yasa dışı işlemlere karşı baskı arttı

Bu yıl içinde yapılan yasal değişiklikler, kripto işlemlerini Astana merkezli dar çerçevenin dışına taşıyacak daha kapsamlı bir düzenleme hedefiyle hazırlandı. Mayıs ayı başında Dijital Varlıklar Yasası’nda değişiklik yapıldı, ardından ayın ilerleyen günlerinde kripto bağlantılı para akışlarını yasallaştırmaya dönük ek düzenlemeler kabul edildi.

Yeni lisans, bu açıdan Kazakistan’da daha geniş düzenlenmiş dijital varlık piyasasına kabul edilen ilk platform anlamına geliyor. Adım, yasa dışı işlem faaliyetlerine yönelik süren operasyonlarla aynı dönemde geldi. Yerel makamlar, 2026 başı itibarıyla kapatılan yaklaşık 130 yasa dışı işlem noktasının toplam 127 milyon dolarlık dijital varlık işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 5 milyon doların üzerinde çeşitli mal varlığına da el konuldu.

Kripto ödemelerde yeni açılım gündemde

Astana yönetimi, kripto varlıklar üzerinden sınır ötesi transferlerle önemli ölçüde sermaye çıkışı yaşandığından şüphe duyuyor. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de yetkililerden bu para çıkışının durdurulmasını istemişti.

Bununla birlikte ülke, kendi yargı alanı içinde kripto ödemeleri yasal zemine yaklaştıran adımlar da atıyor. Doğrudan alışverişlerde tek yasal ödeme aracı olarak tenge korunacak. Ancak kripto varlık sahipleri, anında itibari paraya dönüşüm sağlayan kripto kartları üzerinden mal ve hizmet ödemesi yapabilecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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