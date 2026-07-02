XRP grafiğinde düşen kama formasyonuyla birlikte $1.10 seviyesi yeniden aşıldı

XRP fiyatında son günlerde teknik görünümün iyileştiğine işaret eden sinyaller öne çıkıyor. Piyasa yorumcusu Crypto With Gopal, 4 saatlik grafikte klasik bir düşen kama formasyonunun oluştuğunu ve bu yapının çoğu zaman yukarı yönlü dönüş ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.

Kısa vadede kritik eşik direnç bölgesi

Son haftalarda daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturan fiyat yapısına rağmen, daralan bant içinde satış baskısının zayıfladığı görülüyor. Alıcıların formasyonun alt trend çizgisini savunmaya devam etmesi, piyasanın alt bölgelerde kademeli alımla desteklendiğine işaret ediyor.

Bu aşamada izlenen en önemli seviye, düşen kamanın üst direnç çizgisi olarak öne çıkıyor. Güçlü işlem hacmiyle desteklenecek net bir kırılım, formasyonun onaylanmasını sağlayabilir ve yeni bir yükseliş dalgasını gündeme taşıyabilir. Buna karşılık alt trend çizgisinin kaybedilmesi, mevcut teknik yapıyı geçersiz kılabilir.

Crypto With Gopal, XRP’nin 4 saatlik grafiğinde oluşan düşen kama formasyonunun, güçlü hacim eşliğinde kırılması halinde yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği görüşünü paylaşıyor.

Piyasa verileri de kısa vadeli toparlanmayı destekliyor. CoinCodex verilerine göre XRP, yatırımcıların yakından izlediği psikolojik $1.10 eşiğinin yeniden üzerine çıktı. Bu seviyenin korunması, alım iştahının sürmesi halinde fiyat görünümünü destekleyen unsurlardan biri olabilir. CoinCodex, dijital varlıklara ilişkin fiyat takibi ve tahmin verileri sunan bir piyasa analiz platformu olarak biliniyor.

Aylık RSI göstergesi dikkat çekiyor

Daha uzun vadeli görünümde ise analist EGRAG CRYPTO’nun dikkat çektiği RSI verisi öne çıkıyor. Analiste göre XRP’nin aylık Göreceli Güç Endeksi, şimdiye kadarki en düşük aşırı satım bölgesine geriledi ve 42, 41 ile 40 seviyelerinin altına indi.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın fiyat hareketindeki hız ve gücü ölçen teknik göstergedir. Genellikle düşük seviyeler zayıf momentuma işaret etse de, göstergenin taban oluşturması ve yeniden yükselmesi trend dönüşü beklentilerini artırabilir.

Bu tür düşük okumalar genelde sert satış dönemleriyle ilişkilendirilse de, geçmişte momentumun toparlanmaya başlamasıyla birlikte önemli yön değişimlerinin öncesinde de görüldü. EGRAG CRYPTO, aylık RSI’ın yataylaşmaya başladığını ve bunun düşüş ivmesinin güç kaybedebileceğine işaret ettiğini düşünüyor.

EGRAG CRYPTO, aylık RSI göstergesinin zamanla yeniden 40, 42, 46.5 ve 47.8 seviyelerini aşmasının, ardından 50’nin üzerine çıkmasının yükseliş momentumu açısından önemli bir teyit oluşturacağını savunuyor.

Uzun vadeli görünümde Ripple etkisi

Analist ayrıca XRP fiyatının bir kez daha daha düşük dip oluşturabileceğini, buna karşılık RSI göstergesinin daha yüksek dip yapmasının klasik bir pozitif uyumsuzluk üretebileceğini öngörüyor. Yüksek zaman dilimlerinde görülen bu sinyal, çoğu zaman önemli dip bölgeleriyle ilişkilendiriliyor.

Grafiklerin dışında, Ripple tarafındaki kurumsal hedefler de uzun vadeli anlatıyı destekliyor. Ripple Başkanı Monica Long, şirketin XRP Ledger’ı kurumsal ödemelerde öne çıkan blokzincir altyapılarından biri haline getirme hedefini yineledi. Long ayrıca XRP ile RLUSD’nin küresel benimsenmesini hızlandırmaya odaklandıklarını vurguladı. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak faaliyet gösteriyor.