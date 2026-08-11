XRP vadeli işlemlerinde açık faiz bir saatte %20,46 arttı

XRP türev piyasasında dikkat çeken bir hareket yaşandı. CryptoQuant analisti Maartunn, XRP vadeli işlemlerindeki toplam açık faizin yalnızca bir saat içinde 171,74 milyon dolar artarak %20,46 yükseldiğini açıkladı. Bu çapta bir giriş, fiyatın sert bir hareket öncesinde kritik bir eşiğe yaklaştığına işaret ediyor.

1 dolar seviyesi yeniden odakta

XRP son gerilemenin ardından 1,00 dolar psikolojik sınırına yaklaşırken piyasada iki farklı beklenti öne çıktı. Kısa vadeli işlem yapan bazı yatırımcılar bu artışı olası bir kırılma hazırlığı olarak değerlendiriyor. Açık faizin yükselmesine karşın fiyatın gerilemesi ise yeni kısa pozisyonların açıldığına ve bazı katılımcıların düşüşün sürebileceğini düşündüğüne işaret edebilir.

Buna karşılık CoinGlass verileri, ağırlıklı ortalama fonlama oranının %0,0080 ile pozitif kaldığını gösteriyor. Bu tablo, düşüş baskısına rağmen uzun pozisyonların tamamen çekilmediğini ve piyasada yukarı yönlü beklentisini koruyan bir kesimin de bulunduğunu ortaya koyuyor. XRP bu süreçte 1,01 dolar civarına kadar geriledi.

XRP vadeli işlemlerindeki toplam açık faiz bir saat içinde 171,74 milyon dolar arttı. Piyasa, 1 dolar eşiğinde yön arıyor.

Büyük yatırımcılar alım tarafında kaldı

Zincir üstü görünümde ise büyük cüzdanların alım yaptığı görülüyor. Balina olarak tanımlanan büyük adresler yakın dönemde 380 milyondan fazla XRP topladı. Böylece bu grubun elindeki toplam miktar, dolaşımdaki arzın yaklaşık %13 seviyesine ulaştı. Bu veri, kısa vadeli dalgalanmaya rağmen bazı büyük yatırımcıların mevcut fiyatları birikim fırsatı olarak gördüğünü düşündürüyor.

Alım tarafını savunanlara göre 1,00 dolar desteğinin korunması ve 1,06 dolar direncinin aşılması halinde gün içinde biriken vadeli işlem hacmi yukarı yönlü dönüşü destekleyebilir. Böyle bir senaryoda kısa pozisyonların zorunlu kapanışı fiyatı daha hızlı yukarı taşıyabilir.

Gösterge Seviye Açık faiz artışı 171,74 milyon dolar Artış oranı %20,46 Psikolojik destek 1,00 dolar Yakın direnç 1,06 dolar Olası hedefler 1,35 dolar ve 1,64 dolar

Gözler ABD enflasyon verisinde

Piyasadaki bu sert pozisyonlanmanın arkasında yalnızca grafik görünümü bulunmuyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi ile ölçülen yeni enflasyon verisi 12 Ağustos’ta açıklanacak. Söz konusu veri, finansal piyasalar açısından önemli kabul ediliyor çünkü ABD Merkez Bankasının faiz patikasına ilişkin beklentileri etkileyebiliyor.

Bir saat içinde görülen 171 milyon doları aşan giriş, birçok yatırımcının bu makroekonomik veri öncesinde pozisyon aldığına işaret ediyor. Veri sonrası oluşacak ilk fiyat tepkisinin, 1,00 dolar desteğinin kırılıp kırılmayacağı ya da kısa pozisyon kapanışlarının güçlü bir yükselişi tetikleyip tetiklemeyeceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

ABD enflasyon verisi öncesinde oluşan yoğun pozisyonlanma, XRP için önümüzdeki 24 saatte yüksek oynaklık riskini artırıyor.

Bu nedenle XRP cephesinde önümüzdeki 24 saatin sert dalgalanmalara açık bir seyir izlemesi olası görülüyor. Hem vadeli işlem piyasasındaki hızlı büyüme hem de spot taraftaki balina alımları, fiyatın kritik eşikte daha keskin tepki verebileceğini gösteriyor.