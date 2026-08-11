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RIPPLE (XRP)

XRP vadeli işlemlerinde açık faiz bir saatte %20,46 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP vadeli işlemlerinde açık faiz bir saat içinde 171,74 milyon dolar arttı.
  • 📉 $XRP 1,00 dolar eşiğine yaklaşırken piyasada uzun ve kısa pozisyonlar karşı karşıya kaldı.
  • 🐋 Büyük cüzdanlar 380 milyondan fazla XRP alarak toplam arzın yaklaşık %13'ünü tuttu.
  • 📊 12 Ağustos'taki ABD enflasyon verisi, XRP’deki yön arayışını hızlandırabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP türev piyasasında dikkat çeken bir hareket yaşandı. CryptoQuant analisti Maartunn, XRP vadeli işlemlerindeki toplam açık faizin yalnızca bir saat içinde 171,74 milyon dolar artarak %20,46 yükseldiğini açıkladı. Bu çapta bir giriş, fiyatın sert bir hareket öncesinde kritik bir eşiğe yaklaştığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 1 dolar seviyesi yeniden odakta
2 Büyük yatırımcılar alım tarafında kaldı
3 Gözler ABD enflasyon verisinde

1 dolar seviyesi yeniden odakta

XRP son gerilemenin ardından 1,00 dolar psikolojik sınırına yaklaşırken piyasada iki farklı beklenti öne çıktı. Kısa vadeli işlem yapan bazı yatırımcılar bu artışı olası bir kırılma hazırlığı olarak değerlendiriyor. Açık faizin yükselmesine karşın fiyatın gerilemesi ise yeni kısa pozisyonların açıldığına ve bazı katılımcıların düşüşün sürebileceğini düşündüğüne işaret edebilir.

Buna karşılık CoinGlass verileri, ağırlıklı ortalama fonlama oranının %0,0080 ile pozitif kaldığını gösteriyor. Bu tablo, düşüş baskısına rağmen uzun pozisyonların tamamen çekilmediğini ve piyasada yukarı yönlü beklentisini koruyan bir kesimin de bulunduğunu ortaya koyuyor. XRP bu süreçte 1,01 dolar civarına kadar geriledi.

XRP vadeli işlemlerindeki toplam açık faiz bir saat içinde 171,74 milyon dolar arttı. Piyasa, 1 dolar eşiğinde yön arıyor.

Büyük yatırımcılar alım tarafında kaldı

Zincir üstü görünümde ise büyük cüzdanların alım yaptığı görülüyor. Balina olarak tanımlanan büyük adresler yakın dönemde 380 milyondan fazla XRP topladı. Böylece bu grubun elindeki toplam miktar, dolaşımdaki arzın yaklaşık %13 seviyesine ulaştı. Bu veri, kısa vadeli dalgalanmaya rağmen bazı büyük yatırımcıların mevcut fiyatları birikim fırsatı olarak gördüğünü düşündürüyor.

Alım tarafını savunanlara göre 1,00 dolar desteğinin korunması ve 1,06 dolar direncinin aşılması halinde gün içinde biriken vadeli işlem hacmi yukarı yönlü dönüşü destekleyebilir. Böyle bir senaryoda kısa pozisyonların zorunlu kapanışı fiyatı daha hızlı yukarı taşıyabilir.

GöstergeSeviye
Açık faiz artışı171,74 milyon dolar
Artış oranı%20,46
Psikolojik destek1,00 dolar
Yakın direnç1,06 dolar
Olası hedefler1,35 dolar ve 1,64 dolar

Gözler ABD enflasyon verisinde

Piyasadaki bu sert pozisyonlanmanın arkasında yalnızca grafik görünümü bulunmuyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi ile ölçülen yeni enflasyon verisi 12 Ağustos’ta açıklanacak. Söz konusu veri, finansal piyasalar açısından önemli kabul ediliyor çünkü ABD Merkez Bankasının faiz patikasına ilişkin beklentileri etkileyebiliyor.

Bir saat içinde görülen 171 milyon doları aşan giriş, birçok yatırımcının bu makroekonomik veri öncesinde pozisyon aldığına işaret ediyor. Veri sonrası oluşacak ilk fiyat tepkisinin, 1,00 dolar desteğinin kırılıp kırılmayacağı ya da kısa pozisyon kapanışlarının güçlü bir yükselişi tetikleyip tetiklemeyeceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

ABD enflasyon verisi öncesinde oluşan yoğun pozisyonlanma, XRP için önümüzdeki 24 saatte yüksek oynaklık riskini artırıyor.

Bu nedenle XRP cephesinde önümüzdeki 24 saatin sert dalgalanmalara açık bir seyir izlemesi olası görülüyor. Hem vadeli işlem piyasasındaki hızlı büyüme hem de spot taraftaki balina alımları, fiyatın kritik eşikte daha keskin tepki verebileceğini gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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