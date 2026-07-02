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BITCOIN (BTC)

Hyperscale Data 67 BTC daha aldı! Şirket cephesinde hangi hesap öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperscale Data, 30 Haziran ile 1 Temmuz arasında 67 BTC alarak toplam rezervini 849 BTC’ye çıkardı.
  • 📊 Şirket, 30 Haziran’da açıkladığı 106,7 milyon dolarlık varlığın piyasa değerinin yaklaşık %117’sine denk geldiğini vurguladı.
  • 🏢 GPUS hisseleri 0,1529 dolarda işlem görürken şirket yönetimi $GPUS için düşük değerleme görüşünü yineledi.
  • ₿ Aynı gün Metaplanet 1 Temmuz’da 2.823 BTC alarak toplam varlığını 43.000 BTC’ye yükseltti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD merkezli yapay zeka veri merkezi şirketi Hyperscale Data, bilançosuna 67 Bitcoin daha eklediğini açıkladı. Şirket, 30 Haziran ile 1 Temmuz arasında yaptığı alımla toplam Bitcoin varlığını 849 BTC’ye çıkardı. Böylece temmuz ayında Bitcoin alan halka açık şirketler arasında Metaplanet’in ardından öne çıkan ikinci şirket oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin rezervi 849 BTC’ye çıktı
2 Şirket hisseleri ve varlık değeri tartışması
3 Metaplanet alımıyla yarış hızlandı

Bitcoin rezervi 849 BTC’ye çıktı

Las Vegas merkezli şirket, son alımın ardından halka açık Bitcoin rezerv şirketleri sıralamasında 49. basamağa yükseldi. Bu güncellemeyle Hyperscale Data, Ming Shing Group, Yueda Digital Holdings ve SOS Limited’in önüne geçti.

Hyperscale Data yönetimi, Bitcoin’i şirket bilançosu için temel bir varlık olarak konumlandırıyor. Yönetim Kurulu İcra Başkanı Milton Todd Ault III, şirketin uzun vadeli getiri potansiyelini artırmak amacıyla disiplinli bir ortalama maliyet yöntemiyle Bitcoin biriktirmeyi sürdürmeyi planladığını söyledi.

Milton Todd Ault III, şirketin Bitcoin alımlarını disiplinli bir ortalama maliyet stratejisiyle sürdürmeyi hedeflediğini, bu yaklaşımın uzun vadeli potansiyeli güçlendirmesi beklendiğini belirtti.

Hyperscale Data, yapay zeka odaklı veri merkezi altyapısına yatırım yapan bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin son Bitcoin alımı, yalnızca iki gün önce duyurduğu 53,54 BTC’lik ek alımın hemen ardından geldi. O açıklamayla toplam rezerv 780,48 BTC seviyesine ulaşmıştı.

Şirket hisseleri ve varlık değeri tartışması

Şirketin 30 Haziran tarihli açıklamasında Bitcoin, nakit, kısıtlı nakit ve gümüş varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 106,7 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu tutar, aynı tarihte şirketin adi hisse piyasa değerinin yaklaşık %117’sine karşılık geldi.

Milton Todd Ault III, bu verileri kullanarak yatırımcıların şirketi düşük değerlediğini savundu. Ault, adi hisselerin piyasa değerinin şirketin açıkladığı varlıkları, faaliyet gösteren iş kollarını ve Michigan’daki yapay zeka veri merkezinde imzalanan ana hizmet sözleşmesinin oluşturduğu fırsatın büyüklüğünü yansıtmadığını ifade etti.

Milton Todd Ault III, piyasa değerinin şirketin raporlanan varlıklarını, faaliyetlerini ve Michigan’daki yapay zeka veri merkezi anlaşmasının oluşturduğu fırsatı tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.

Yahoo Finance verilerine göre GPUS hisseleri 0,1529 dolardan işlem görüyor. Bu seviyede şirketin piyasa değeri 53,212 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Şirket ayrıca geçen ay Kaliforniya merkezli bir neocloud sağlayıcısıyla yapay zeka işlem gücü anlaşması imzaladı. Yönetim, bu anlaşmanın 1,2 milyar dolara kadar gelir üretebileceğini öngörüyor.

Metaplanet alımıyla yarış hızlandı

Aynı gün Metaplanet de 1 Temmuz tarihinde 2.823 BTC satın aldığını duyurdu. Bu alımla şirketin toplam Bitcoin varlığı 43.000 BTC’ye yükseldi. Son hamle, Metaplanet’i halka açık Bitcoin rezerv şirketleri arasında MARA Holdings’in önüne taşıyarak üçüncü sıraya yerleştirdi.

Bitcoin Treasuries verilerine göre halka açık şirketlerin elindeki toplam Bitcoin arzı 1,268 milyon BTC düzeyine çıktı. Bu miktar son 30 günde %0,6 arttı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı %10’dan fazla gerilerken, 61.809 dolarlık fiyat üzerinden şirket bilançolarındaki toplam arzın değeri 78,40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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