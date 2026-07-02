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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de sonraki yarılanmaya 93.638 blok kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, Bitcoin ağında sonraki yarılanmaya 93.638 blok kaldığını açıkladı.
  • 📉 Nisan 2024 yarılanmasından bu yana $BTC yaklaşık yüzde 3,1 geriledi.
  • 📊 Dolaşımdaki arz 20,05 milyon BTC’ye ulaşırken toplam arzın yüzde 95,47’si piyasaya girdi.
  • 🌍 ABD’de haziran istihdam verisinin 57 bin gelmesi, kripto piyasasında kısa süreli toparlanmayı destekledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Binance, Bitcoin ağındaki bir sonraki yarılanma için kalan blok sayısının 100 binin altına indiğini açıkladı. OKLink verilerine göre ağda bir sonraki yarılanmaya 93.638 blok bulunuyor.

İçindekiler
1 Yarılanma takvimi netleşiyor
2 Arzın büyük bölümü dolaşımda
3 Fiyat performansı önceki döngülerin gerisinde kaldı
4 Makro verilerle birlikte tepki alımı geldi

Yarılanma takvimi netleşiyor

Bitcoin’de yarılanma her 210 bin blokta bir gerçekleşiyor ve madencilerin aldığı blok ödülü bu süreçte yüzde 50 azalıyor. Mevcut hesaplamalar, bir sonraki yarılanmanın 12 Nisan 2028 civarında yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bu eşik, Bitcoin ağının son yarılanmadan sonraki döngüsünde önemli bir aşamayı geride bıraktığını gösteriyor. Arz programı gereği yeni BTC üretimi giderek yavaşlarken, kalan ihraç miktarı da sınırlı bir seviyeye inmiş durumda.

Binance, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda bir sonraki Bitcoin yarılanmasına kalan blok sayısının 100 binin altına düştüğünü duyurdu.

Arzın büyük bölümü dolaşımda

Dolaşımdaki Bitcoin arzı 20,05 milyon BTC seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, 21 milyon BTC ile sınırlandırılmış azami arzın yüzde 95,47’sine karşılık geliyor. Buna göre önümüzdeki yaklaşık 100 yıl içinde üretilecek Bitcoin miktarı yalnızca 950 bin BTC olarak hesaplanıyor.

Analistler, son Bitcoin’in yaklaşık 2140 yılında kazılabileceğini öngörüyor. Bitcoin, sabit arz modeliyle çalışan ve yeni üretimi kod düzeyinde belirlenmiş bir ağ olarak öne çıkıyor.

Fiyat performansı önceki döngülerin gerisinde kaldı

Bitcoin, Nisan 2024’teki son yarılanmadan bu yana yaklaşık yüzde 3,1 değer kaybetti. Fiyat bu dönemde 64.000 dolar civarından 62.000 doların altına indi. Varlık, Ekim 2025’te yaklaşık 126.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, aylar süren satış baskısının ardından bu zirveden yüzde 51’den fazla geriledi.

Piyasa gözlemcileri, yarılanma sonrası dönemde Bitcoin’in önceki döngülere kıyasla daha zayıf bir performans sergilediğine dikkat çekiyor. Kurumsal çıkışların risk iştahını baskılamasıyla fiyat 1 Temmuz’da 57.717 dolara kadar düştü.

Analistler, yarılanma sonrası süreçte Bitcoin’in önceki döngülere kıyasla daha düşük getiri eğilimi gösterdiğine dikkat çekiyor.

Makro verilerle birlikte tepki alımı geldi

Son 24 saatte Bitcoin yüzde 5,22 yükselerek 61.715 dolara çıktı. Kripto para piyasasının genelinde de alımlar öne geçti.

Perşembe günkü toparlanmada, ABD’den gelen istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması etkili oldu. Haziran ayı tarım dışı istihdamı mevsim etkisinden arındırılmış olarak 57 bin arttı. Bu veri, mayıstaki 129 binlik artışın ve 115 bin seviyesindeki Dow Jones beklentisinin altında kaldı. Veriler, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı konusunda daha temkinli kalabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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