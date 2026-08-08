Brezilya, 10 bin dolar üstü kripto transferlerine gecikme getirecek

Brezilya Merkez Bankası, dijital varlık transferlerine yönelik denetimi sıkılaştıracak yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre 10 bin doların üzerindeki bazı kripto para transferleri, dolandırıcılığı önlemeye dönük tedbirler kapsamında en fazla 24 saat gecikmeyle işleme alınacak.

Düzenlemenin kapsamı netleşti

Yeni kuralların 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Uygulama, yurt dışındaki sanal varlık hizmet sağlayıcılarına yapılan transferler ile self custody cüzdanlara gönderilen dijital varlıkları kapsayacak. 10 bin dolarlık eşik, tek bir işlemle aşılabileceği gibi bir müşterinin bir gün içinde gerçekleştirdiği toplam kripto transferleriyle de hesaplanacak.

Brezilya Merkez Bankası, bu adımı dolandırıcılık girişimlerinde dijital varlıklar ve stabilcoin kullanımının artması nedeniyle attı. Kurum, kripto varlıkların ülkeler arasında çok kısa sürede taşınabilmesinin yasa dışı işlemlerin tespitini zorlaştırdığını değerlendiriyor.

Mini sözlük: Self custody cüzdan, kullanıcıların kripto varlıklarının özel anahtarlarını doğrudan kendilerinin kontrol ettiği cüzdan türüdür. Sanal varlık hizmet sağlayıcıları ise borsa, saklama veya transfer altyapısı sunan platformları kapsar.

Brezilya Merkez Bankası, geçici gecikmenin işlemlerin meşruiyetini ve olası dolandırıcılık riskini incelemek için ek zaman sağlayacağını açıkladı.

Geçici bekleme uygulanacak

Merkez Bankası, bu uygulamanın kalıcı bir dondurma anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Gecikme süresi, uyum ve denetim birimlerine işlemi daha ayrıntılı inceleme fırsatı verecek. Finansal kuruluşların risk yönetimi politikaları kapsamında ek doğrulama gerektiren transferlerde de aynı yöntem kullanılabilecek.

10 bin doların altındaki transferler ise bu özel düzenlemenin kapsamına girmeyecek. Örneğin yurt dışındaki bir sanal varlık şirketine ya da kişisel saklama cüzdanına gönderilen 15 bin dolarlık bir kripto transferi, en fazla 24 saat ertelenebilecek.

Kriter Uygulama 10 bin dolar altı transfer Bu kurala tabi değil 10 bin dolar ve üzeri transfer En fazla 24 saat gecikme uygulanabilecek Hesaplama yöntemi Tek işlem veya günlük toplam transfer

Borsalar ve hizmet sağlayıcılar hazırlık yapacak

Yeni kurallar öncesinde Brezilya’daki kripto para borsaları ile sanal varlık hizmet sağlayıcılarının işlem izleme mekanizmalarını güçlendirmesi gerekecek. Kurumların yalnızca tek tek transferleri değil, belirli bir müşterinin gün içindeki toplam hareketini de takip etmesi beklenecek.

Bu değişiklik, birbirinden ayrı görünen çoklu işlemlerin birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılacak. Böylece kısa süre içinde art arda yapılan yüksek tutarlı transferlerin daha net biçimde analiz edilmesi amaçlanıyor.

Merkez Bankası, yeni çerçevenin müşteri davranışlarını daha iyi anlamaya ve aynı gün içinde yapılan birden fazla büyük işlemi daha yakından izlemeye katkı sağlayacağını belirtti.

2023’ten beri süren çerçevenin yeni adımı

Son düzenleme, Brezilya’nın dijital varlık sektöründeki gözetimi artırmaya dönük daha geniş sürecin bir parçası olarak öne çıkıyor. Ülke, 2023’ten bu yana kripto para piyasasına yönelik kurallar üzerinde çalışıyor. Bu süreçte borsaların merkez bankasına kayıt zorunluluğu da gündeme gelmişti.

Yeni yönergeler özellikle uluslararası kripto transferlerinde daha sıkı denetim öngörüyor. Düzenleyici kurumlar, kripto varlıklar ve stabilcoinler üzerinden para transferinin hızına odaklanırken, 2027’ye kadar tanınan süre sektör oyuncularına uyum için zaman tanıyacak. Kullanıcılar açısından ise daha yüksek tutarlı bazı transferlerde bekleme süresi ortaya çıkacak.