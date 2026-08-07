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Kripto Para

CryptoJS açığı, 2.100’den fazla cüzdanda 5,7 milyon dolar kayba yol açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CryptoJS açığı, 2.100’den fazla adreste 5,7 milyon dolar kayba yol açtı.
  • 💼 27 Mayıs 2026’daki ilk büyük dalgada 431 hesap boşaltıldı ve en büyük kayıp $BTC tarafında görüldü.
  • 📱 RWallet, Bexo Wallet, NanChat, Bitcoin Libre ve Milo Wallet etkilenen uygulamalar arasında yer aldı.
  • 🔐 Uzmanlar, hatalı seed phrase üretilen cüzdanlarda güncellemenin yetmediğini ve yeni cüzdana geçiş gerektiğini vurguluyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında koordineli hırsızlık olayları, yaygın web ve mobil cüzdanların güvenlik temelinde gizli kalan bir riski ortaya çıkardı. CryptoJS adlı JavaScript kütüphanesindeki eski bir hata nedeniyle saldırganlar, kullanıcıların gizli seed phrase ifadelerini sıradan ev bilgisayarlarıyla kaba kuvvet yöntemiyle tahmin edebildi. Seed phrase, kripto cüzdanlara erişim sağlayan 12 kelimelik ya da benzeri gizli kurtarma ifadesi olarak kullanılıyor.

İçindekiler
1 Açığın kapsamı ve etkisi
2 İlk büyük saldırı dalgası
3 Etkilenen uygulamalar ve alınan önlemler

Açığın kapsamı ve etkisi

Ill Bloom kod adı verilen açık, şimdiye kadar Bitcoin, Ethereum, Tron, Rootstock ve Polygon ağlarında 2.100’den fazla adresin boşaltılmasıyla ilişkilendirildi. Toplam kayıp 5,7 milyon doları aştı.

Normal koşullarda 12 kelimelik bir seed phrase, kırılması milyarlarca yıl alabilecek kadar güçlü bir kriptografik koruma sağlıyor. Ancak CryptoJS’nin 3.x serisinde, 3.1.2’den itibaren 3.2.0 ve 3.2.1 hariç sürümlerde rastgele sayı üretim fonksiyonunun hatalı çalıştığı belirtildi. Bu kusur, tam anlamıyla rastgele veri üretmek yerine öngörülebilir kombinasyonlar oluşturdu ve olası seed phrase seçeneklerini ciddi biçimde daralttı.

Uzmanlar, cüzdan uygulamasını güncellemenin tek başına yeterli olmadığını, hatalı sistemle üretilen seed phrase ifadelerinin matematiksel olarak kalıcı biçimde risk altında kaldığını vurguluyor.

Sorunun etkisi, CryptoJS’nin yüzlerce farklı yazılım paketinin arka planında yer almasıyla daha da büyüdü. Bu durum, bazı cüzdan geliştiricilerinin kütüphaneyi yıllar boyunca ek denetim yapmadan kullandığını gösteriyor.

İlk büyük saldırı dalgası

Toplu hırsızlıkların ilk büyük dalgası 27 Mayıs 2026’da kayda geçti. Sadece bir gün içinde 431 hesap hedef alındı ve saldırganlar 3,14 milyon doları çekti. En büyük kayıp 2,57 milyon dolarla Bitcoin tarafında görüldü. Ethereum’daki kayıp 286 bin dolar, Rootstock’taki kayıp 177 bin dolar, Tron’daki kayıp 81 bin dolar ve Polygon’daki kayıp 23 bin dolar oldu.

Kayıp tutarı
Bitcoin2,57 milyon dolar
Ethereum286 bin dolar
Rootstock177 bin dolar
Tron81 bin dolar
Polygon23 bin dolar

Etkilenen uygulamalar ve alınan önlemler

Ağustos itibarıyla doğrulanan etkilenen uygulamalar listesine RWallet, Bexo Wallet, NanChat, Bitcoin Libre ve Milo Wallet da eklendi. Bunlardan Milo Wallet ile RWallet faaliyetlerini durdurdu; bu nedenle kullanıcılar destek alamaz hale geldi.

Bitcoin Libre geliştiricileri hatayı eski sürümlerde giderdi. NanChat yeni bir yama yayımladı. Bexo Wallet için hazırlanan güncellemenin ise uygulama mağazalarındaki onay süreci devam ediyor.

Uzmanlar, risk tespit edilmesi halinde kullanıcıların açık adreslerini kontrol ederek varlıklarını yeni cüzdanlara taşımalarını ve anahtarları tarayıcı içinde üretilmiş cüzdanlarda yüksek tutar bulundurmamalarını öneriyor.

Araştırmacılar, asıl riskin güncelleme sonrası da ortadan kalkmamasında toplandığını belirtiyor. Bir cüzdanın seed phrase ifadesi baştan hatalı rastgelelik sistemiyle üretildiyse, uygulamanın daha sonra güncellenmesi bu anahtarları güvenli hale getirmiyor. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca yazılımı yenilemekle yetinmemesi, gerekirse tamamen yeni bir cüzdana geçmesi gerekiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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