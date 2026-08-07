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RIPPLE (XRP)

XRP türev piyasasında 9,6 milyon dolarlık long pozisyon silindi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP türev piyasasında 24 saatte 9,6 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi.
  • 📉 Fiyat 1,037 dolardan 1,014 dolara inerken satış baskısı zincirleme kapatmaları tetikledi ve $XRP ardından 1,040 dolara yakın toparlandı.
  • 💼 Short pozisyonların kaybı 330.620 dolarda kaldı ve long short farkı yaklaşık 29 kata çıktı.
  • 🧭 Piyasada şimdi 1,0300 dolar seviyesi izleniyor ve bu eşiğin korunması önem taşıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP türev piyasasında son 24 saatte kaldıraçlı pozisyonlarda sert bir tasfiye dalgası yaşandı. CoinGlass verilerine göre toplam tasfiye tutarı 9,93 milyon dolara ulaştı. Bunun 9,60 milyon dolarlık bölümü yükseliş yönünde açılan long pozisyonlardan oluştu. Düşüş beklentisiyle açılan short pozisyonların kaybı ise 330.620 dolar seviyesinde kaldı.

İçindekiler
1 Tasfiye dengesizliği derinleşti
2 Küçük düşüş zincirleme etki yarattı
3 Spot talep fiyatı yeniden toparladı
4 İzlenen seviye 1,03 dolar oldu

Tasfiye dengesizliği derinleşti

Veriler, alıcı tarafın piyasada ne kadar yoğun kaldıraç kullandığını ortaya koydu. Long ve short pozisyon kayıpları arasındaki fark yaklaşık 29 kat seviyesine çıktı. Yüzdesel bazda bakıldığında bu dengesizlik 2.809 seviyesine ulaştı.

CoinGlass verileri, XRP’de son 24 saatte gerçekleşen 9,93 milyon dolarlık tasfiyenin neredeyse tamamının long pozisyonlarda toplandığını gösteriyor.

Bu tablo, yükselişin kesintisiz süreceğini düşünen yatırımcıların küçük bir geri çekilmede hazırlıksız yakalandığına işaret etti. Fiyat hareketi sınırlı kalsa da yüksek kaldıraç kullanımı nedeniyle pozisyon kapatmaları zincirleme biçimde devreye girdi.

Küçük düşüş zincirleme etki yarattı

XRP gün içinde 1,037 dolar civarında işlem görürken, kripto piyasasındaki genel zayıflık fiyat üzerinde baskı kurdu. Aynı 24 saatlik dönemde kripto piyasasının genelinde 199 milyon doların üzerinde tasfiye görüldü. XRP fiyatı bu süreçte yüzde 2,2 gerileyerek 1,014 dolara indi.

Normal şartlarda sınırlı sayılabilecek bu düşüş, yüksek kaldıraç taşıyan işlemlerde domino etkisi yarattı. İlk zorunlu kapatmalar fiyatı daha da aşağı çekerken, bu hareket yeni tasfiyeleri tetikledi ve satış baskısını kısa sürede büyüttü.

Spot talep fiyatı yeniden toparladı

Sabah saatlerinde 1,014 dolara kadar gerileyen XRP, bu seviyede güçlü spot alımla karşılaştı. Fiyat daha sonra V tipi bir toparlanmayla 1,040 dolar bölgesine doğru geri döndü. Spot piyasa, varlığın doğrudan alınıp satıldığı piyasayı ifade eder; türev işlemlerden farklı olarak burada kaldıraçlı sözleşmeler değil, doğrudan token el değiştirir.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı bir pozisyonun teminat yetersizliği nedeniyle borsa tarafından zorunlu olarak kapatılmasıdır. Spot talep ise yatırımcıların türev sözleşme yerine doğrudan varlığın kendisini satın almasını anlatır.

Sabah saatlerindeki düşüşün ardından gelen hızlı toparlanma, zorunlu kapatmalarla piyasaya çıkan tokenların spot alıcılar tarafından toplandığını gösterdi.

Akşam saatlerinde ise piyasada ikinci bir kar satışı dalgası görüldü ve XRP yerel ölçekte yeniden geri çekilerek 1,0307 dolar seviyesine indi.

İzlenen seviye 1,03 dolar oldu

Son fiyat hareketi, spekülatif fazlalığın önemli bölümünün temizlendiğine işaret ediyor. Orta vadede daha dengeli bir piyasa yapısı oluşup oluşmayacağı izlenirken, alıcılar açısından 1,0300 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu eşik korunamazsa yeni marjin çağrıları ve ek tasfiye baskısı yeniden gündeme gelebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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