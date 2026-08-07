XRP, Grayscale yeniden dengelenmesi sonrası 1,50 dolar eşiğini izliyor

XRP, kritik destek bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışırken piyasada olası bir yön değişimine ilişkin beklentiler yeniden öne çıktı. Teknik göstergeler henüz net bir tablo vermese de, daha güçlü bir yukarı kırılma risk iştahını destekleyebilir. Grayscale’in son ETF yeniden dengelenmesi de XRP’ye yönelik kurumsal ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

XRP, haberin yazıldığı sırada 1,04 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,32 milyon dolar, piyasa değeri ise 65,31 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1,77’lik düşüşe rağmen, fiyat yapısı ve kurumsal talep beklentisi nedeniyle yukarı yönlü senaryolar tamamen masadan kalkmış değil.

Kripto analisti EGRAG CRYPTO, XRP’nin 1,05 dolar çevresindeki kritik seviyeye yakın kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Analiste göre üç günlük grafikte simetrik üçgen kırılımı tamamlandı ve bu yapı kısa vadede baskının sürdüğüne işaret ediyor.

EGRAG CRYPTO, alıcıların 1,05 dolar bölgesini savunmasının önemli olduğunu, aksi halde aşağı yönlü baskının derinleşebileceğini değerlendiriyor.

Teknik görünümde birden fazla mezar taşı doji oluşumu, üçgen desteğinin altına sarkma ve uzayan yatay seyir dikkat çekiyor. Bu nedenle bazı piyasa gözlemcileri mevcut yapının güçlü bir toparlanmadan çok, yeni bir fiyat inşasına benzediğini düşünüyor. Yakın vadede 1,11 dolar, 1,21 dolar, 1,28 ile 1,30 dolar aralığı ve 1,38 dolar başlıca direnç alanları olarak izleniyor.

Analistlere göre XRP’nin üç gün boyunca 1,50 ile 1,51 dolar bandının üzerinde kapanış yapması, mevcut zayıf görünümü geçersiz kılabilir. Böyle bir durumda yeni bir yükseliş eğilimi daha güçlü şekilde tartışılabilir. Bu seviye aşılmadığı sürece 0,88 dolar hedefi olasılık dahilinde kalıyor.

Grayscale hamlesi XRP’yi öne çıkardı

BankXRP tarafından paylaşılan bilgilere göre Grayscale, CoinDesk Crypto 5 ETF’si olan GDLC için Form 8-K başvurusu yaptı. Grayscale, dijital varlıklara odaklanan yatırım ürünleriyle bilinen büyük bir varlık yöneticisi olarak kurumsal piyasada yakından izleniyor.

Bu başvuru, fonun çeyreklik portföy değerlendirmesini tamamladığını ve planlanan yeniden dengeleme sürecine geçtiğini gösteriyor. Düzenlemelerin CoinDesk 5 Endeksi metodolojisine göre yapılacak olması, XRP’nin Bitcoin, Ethereum, Solana ve BNB ile birlikte aynı sepet içinde yeniden ağırlıklandırılacağı beklentisini güçlendirdi.

Yeniden dengeleme süreci, XRP’nin kurumsal yatırım ürünleri içindeki payının artabileceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasada özellikle XRP’nin fondaki ağırlığının artıp artmayacağı izleniyor. Olası bir artış, varlığın sektör içindeki konumunun güçlendiğine ve kurumsal yatırımcılar açısından daha görünür hale geldiğine işaret edebilir.

Piyasa yönü Bitcoin ile birlikte izleniyor

Buna karşın XRP fiyatı kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bu zayıflık yalnızca XRP’ye özgü görünmüyor; Bitcoin’deki geri çekilme de genel kripto para piyasasında temkinli seyri destekliyor.

Önümüzdeki dönemde piyasanın odağında iki temel başlık bulunuyor: XRP’nin güçlü destek bölgesinin üzerinde kalıp kalamayacağı ve 1,50 dolar seviyesinin yeniden aşılıp aşılamayacağı. Olası bir yukarı kırılma, hem yükseliş beklentilerini kuvvetlendirebilir hem de Grayscale cephesindeki gelişmelerle birlikte kurumsal ilginin daha görünür hale gelmesini sağlayabilir.