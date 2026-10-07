RIPPLE (XRP)

Ripple hazinesi 30 milyon RLUSD bastı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple hazinesi tek işlemde 30 milyon RLUSD bastı.
  • 📌 21 ve 22 Eylül’de toplam 59,5 milyon RLUSD ihraç edildi ve süreçte $RLUSD için yakım işlemleri de sürdü.
  • 📉 22 Eylül’de iki işlemle toplam 29,85 milyon RLUSD dolaşımdan çıkarıldı.
  • 🧾 Ripple, kurumsal müşterilerin yatırdığı itibari para karşılığında token basıyor ve geri ödemede token yakıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple hazinesi, ABD dolarına endeksli stabilcoin RLUSD için tek işlemde 30 milyon yeni token bastı. Son işlem, eylül ayından bu yana görülen yüksek tutarlı RLUSD ihraçlarının devamı niteliğinde öne çıktı. CoinGecko verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri 7 Ekim itibarıyla yaklaşık 2,53 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Son işlemler dikkat çekti
2 Yakım işlemleri de sürüyor
3 İhraç modeli nasıl işliyor

Son işlemler dikkat çekti

Son 30 milyon RLUSD basımı, hazinede son dönemde kaydedilen tek büyük işlem olmadı. 21 Eylül’de önce 20 milyon RLUSD üretildi, aynı gün daha sonra 20,5 milyon RLUSD daha basıldı. Böylece o gün içindeki toplam ihraç 40,5 milyon RLUSD’ye ulaştı.

21 ve 22 Eylül’deki işlemler birlikte değerlendirildiğinde, iki günde toplam 59,5 milyon RLUSD basıldığı görülüyor. Bu tablo, Ripple’ın RLUSD tarafında arz yönetimini daha yoğun biçimde sürdürdüğüne işaret etti.

Ripple, RLUSD’nin ihraç ve geri ödeme sürecinde token basımı ve yakımını birlikte yürütüyor; bu nedenle tek başına basım verileri dolaşımdaki arzda kalıcı artış anlamına gelmiyor.

Yakım işlemleri de sürüyor

Hazinedeki hareketlilik yalnızca yeni token üretimiyle sınırlı kalmadı. 22 Eylül’de iki ayrı işlemde 14,9 milyon ve 14,95 milyon RLUSD yakıldı. Böylece toplam 29,85 milyon RLUSD dolaşımdan çıkarıldı.

Bu yapı, basılan her tokenin doğrudan kalıcı arz artışı olarak okunmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Ripple, RLUSD’nin ihraç ve geri ödeme süreçlerinde düzenli olarak hem basım hem de yakım gerçekleştiriyor.

İhraç modeli nasıl işliyor

Ripple’ın yayımladığı belgelere göre kurumsal müşteriler RLUSD almak için itibari para yatırıyor. Bu yatırımların ardından karşılık olarak yeni RLUSD oluşturuluyor. Müşteriler tokenlerini geri verdiğinde ise ilgili RLUSD yakılıyor ve karşılığındaki itibari para iade ediliyor. Ripple, ödeme altyapıları ve dijital varlık çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Eylül ayının ilk yarısında da benzer ölçekte işlemler kayda geçti. 11 Eylül’de tek işlemde 10 milyon RLUSD basılırken, aynı gün XRP Ledger üzerindeki toplam basım yaklaşık 21,9 milyon token oldu. 1 Eylül’de ise XRP Ledger üzerinde yaklaşık 143,1 milyon RLUSD üretildi.

Kurumsal müşteriler itibari para yatırdığında RLUSD oluşturuluyor, geri ödeme gerçekleştiğinde ise tokenler yakılıyor.

Son 30 milyon RLUSD işlemi, Ripple’ın stabilcoin tarafındaki ihraç ve geri ödeme akışını yönetirken daha büyük montanlı hazine hareketlerine devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle günlük basım verileri değerlendirilirken aynı dönem içindeki yakım işlemlerinin de birlikte izlenmesi gerekiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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