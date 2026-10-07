BITCOIN (BTC)

Arthur Hayes, yapay zeka balonunun Bitcoin’i destekleyebileceğini söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arthur Hayes, yapay zeka yatırımlarındaki olası sert kırılmanın Bitcoin’i destekleyebileceğini söyledi.
  • 📉 Hayes, veri merkezi harcamalarında arz fazlası oluşursa ilk aşamada $BTC dahil riskli varlıkların baskı görebileceğini aktardı.
  • 💧 Hayes, olası bir kredi krizinde hükümetler ve merkez bankalarının sisteme yeni likidite verebileceğini belirtti.
  • 🗓️ Hayes, asıl sınavın 2027 ile 2028 döneminde yüksek altyapı harcamalarının gelir üretip üretemeyeceğinde görüleceğini söyledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

BitMEX’in kurucu ortaklarından Arthur Hayes, yapay zeka yatırımlarında oluşan aşırılığın sert bir düzeltmeyle sonuçlanması halinde bunun orta vadede Bitcoin için güçlü bir destek unsuru olabileceğini söyledi. Hayes, Singapur’daki Gamma Prime Investing Conference kapsamında CNBC’ye verdiği röportajda, özellikle veri merkezlerine yönelen sermayenin arz fazlası riskini büyüttüğünü savundu.

İçindekiler
1 Arz fazlası ve kredi riski uyarısı
2 İlk tepki olumsuz olabilir
3 Alternatif senaryoda talep yatırımları karşılayabilir
4 2008 benzetmesini daha önce de yapmıştı

Arz fazlası ve kredi riski uyarısı

Hayes, yapay zeka alanındaki mevcut yatırım dalgasını çok trilyon dolarlık bir sermaye dağılımı hatası olarak nitelendirdi. Ona göre bu süreç sonunda piyasada ucuz ve erişilebilir yüksek hesaplama gücü ortaya çıkabilir. Ancak bu tabloya ulaşılırken finansal piyasaların sancılı bir dönemden geçmesi de ihtimal dahilinde görülüyor.

Eski BitMEX Üst Yöneticisi olan Hayes, yapay zeka altyapı büyümesinin ciddi bir kredi krizine yol açması durumunda hükümetler ile merkez bankalarının devreye gireceğini öngörüyor. Hayes, finansal sisteme yeni likidite verilmesinin ardından Bitcoin ve diğer kripto varlıkların bu fazla paradan en çok yararlanabilecek alanlar arasında yer alabileceğini düşünüyor.

Arthur Hayes, veri merkezlerine akan aşırı sermayenin sonunda ucuz hesaplama gücü yaratabileceğini, ancak bu sürecin önce finansal piyasalar üzerinde ciddi baskı kurabileceğini dile getirdi.

İlk tepki olumsuz olabilir

Hayes, Bitcoin’de olası yükselişi tetikleyecek unsurun doğrudan yapay zeka alanında yaşanacak bir çöküş olmayabileceğini de vurguladı. İlk aşamada borçluluğun hızla azaltıldığı bir dönem riskli varlıklar için olumsuz bir tablo doğurabilir. Buna karşılık sonraki aşamada para politikasında verilecek destek, hem hisseler hem de kripto varlıklar açısından daha olumlu bir zemine dönüşebilir.

Bu senaryonun 2027 ile 2028 döneminde daha belirgin hale gelebileceğini belirten Hayes, bugün büyük hesaplama kapasitesi vadeden şirketlerin o tarihlerde yaptıkları harcamaları gelirle desteklemek zorunda kalacağını söyledi. Beklenen nakit akışı oluşmazsa, mevcut yatırım temposunun sorgulanabileceği değerlendiriliyor.

Alternatif senaryoda talep yatırımları karşılayabilir

Hayes, tek olasılığın sert bir bozulma olmadığını da kabul etti. Önümüzdeki bir yıl içinde yapay zeka talebinin güçlü kalması ve kurulan altyapının ekonomik açıdan karşılık bulması da mümkün görünüyor. Bu durumda şirketler, bugün yüksek görünen hesaplama maliyetlerini zaman içinde gelir artışıyla dengeleyebilir.

BitMEX, uzun yıllar türev odaklı kripto işlemleriyle öne çıkan küresel bir platform olarak biliniyor. Hayes ise kripto piyasalarında makroekonomik etkiler üzerine yaptığı çıkışlarla yakından izlenen isimler arasında yer alıyor.

Hayes, şu aşamada yapay zeka yükselişine karşı pozisyon almadığını, buna rağmen sektörde kayda değer ölçüde fazla kapasite inşa edildiğine inandığını aktarıyor.

2008 benzetmesini daha önce de yapmıştı

Hayes, benzer bir görüşü daha önce de dile getirmişti. Ağustosta yaptığı değerlendirmede yapay zeka altyapısındaki büyümeyi, 2008 finansal krizinden önce biriken kredi fazlasına benzetmişti. Bu kez dikkatini doğrudan teknoloji hisselerindeki değerlemelere değil, veri merkezleri ile pahalı hesaplama donanımlarının hangi borç yapısıyla finanse edildiğine çevirdi.

Buna karşın Hayes, şu anda yapay zeka temasına karşı açılmış bir düşüş pozisyonu taşımadığını söyledi. Yine de mevcut yatırım hızının kalıcı talebin önüne geçmiş olabileceği görüşünü koruyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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