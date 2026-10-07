Bitcoin’de sert satış sonrası 400 milyon dolarlık tasfiyeye rağmen büyük cüzdanlar alımlarını artırıyor

Bitcoin, Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını ve ABD tahvil faizlerini yükseltmesiyle 84 bin dolar altına geriledi. Bu gece TSI 04:00 civarında kaldıraçlı işlemlerde yüz milyonlarca dolarlık tasfiyeye yol açan anlık düşüşe rağmen, borsalardan çıkan Bitcoin miktarının artması, büyük yatırımcıların alımları ve spot ETF’lere yeniden para girişi piyasanın diğer tarafında güçlü bir birikime işaret ediyor. Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada 84.175 dolardan işlem görüyor.

Petrol ve tahvil faizleri satış baskısını artırdı

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere yönelik saldırılarını genişletmesi, riskli varlıklara yönelik iştahı zayıflattı. Brent petrol yaklaşık yüzde 1 yükselerek varil başına 101,50 dolara çıkarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 5,31’e ulaştı. Dolar da G10 para birimlerinin tamamına karşı değer kazandı.

Kripto para piyasasında altcoinlerin kayıpları daha belirgin oldu. Dogecoin yaklaşık yüzde 5 düşüşle 0,09 dolara, Hyperliquid yüzde 4 kayıpla 91 dolar civarına geriledi. Ethereum yüzde 3,5 düşüşle 2.610 dolara inerken XRP yüzde 3 kayıpla 1,46 dolardan işlem gördü. BNB, Solana, Zcash ve Tron’daki düşüşler ise yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasında gerçekleşti.

Satış dalgası kaldıraçlı işlemleri de vurdu. Gece Bitcoin’in yalnızca 20 dakikada yaklaşık 2.000 dolar gerilemesi, bir saatten kısa sürede yaklaşık 400 milyon dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı. Bir saatlik tasfiye verilerinde Ethereum yaklaşık 158,62 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Bitcoin’de yaklaşık 118,73 milyon dolarlık pozisyon kapandı. XRP, Dogecoin, BNB ve Sui de tasfiyelerden etkilendi. Fiyatın yükseleceği beklentisiyle açılan kaldıraçlı pozisyonların peş peşe kapanması, piyasadaki hareketleri büyütebiliyor.

Küresel hisse piyasalarında da benzer bir baskı görüldü. S&P 500 ve Nasdaq 100 New York’ta rekor seviyelerde kapanmasına rağmen MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,6 geriledi. Güney Kore ve Hong Kong’daki teknoloji hisseleri düşerken, ABD hisse endeksi vadeli işlemleri önceki kazanımlarını geri verdi.

Yatırımcıların gündeminde Fed’in eylül toplantısına ait tutanaklar da bulunuyor. Fed, söz konusu toplantıda politika faizini çeyrek puan artırmıştı. LVRG Research başanalisti Dan Coatsworth’a göre son istihdam verilerindeki zayıflama, bu ay yeni bir faiz artışı olasılığını azalttı. Piyasalar, tutanaklarda yılın kalanında ilave sıkılaşmaya ilişkin ipuçları arıyor.

Teknik görünümde ise 84.000 dolar seviyesi öne çıkıyor. FXPro, bu seviyenin altına inilmesinin düşüş yönlü yatırımcıların üstünlük kazandığına işaret edebileceğini belirtiyor. Kuruma göre 83.000 doların da kaybedilmesi, satış baskısını güçlendirerek 80.000 dolara doğru hızlı bir gerilemenin önünü açabilir.

Borsalardan çıkış ve büyük yatırımcı alımları dikkat çekiyor

Fiyattaki düşüşe rağmen Santiment’in bu sabah yayımladığı veriler, pazartesi günü merkezi borsalardan net 24.073 BTC çıktığını gösterdi. Bu, 1 Mart’tan bu yana kaydedilen en büyük günlük net çıkış oldu. Merkezi borsalarda tutulan Bitcoin miktarının toplam arza oranı da yaklaşık yüzde 6,50’ye geriledi.

Santiment’e göre büyük miktarda Bitcoin’in borsalardan çekilmesi, hemen satışa sunulabilecek miktarı azalttığı için genellikle yükseliş yönlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Talebin güçlü kalması durumunda, borsalarda alıcıların karşısına çıkacak Bitcoin miktarının azalması fiyatı destekleyebilir.

Büyük cüzdanların hareketleri de bu tabloyu tamamlıyor. Santiment’in 6 Ekim tarihli analizine göre 10 ile 10.000 BTC tutan cüzdanlar, son üç haftada toplam 86.702 BTC biriktirdi. Böylece bu grubun Bitcoin varlıkları 23 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Buna karşılık, 0,01 BTC’den az tutan küçük cüzdanlar kâr satışı yaptı.

Santiment, büyük cüzdanların bakiyeleriyle Bitcoin fiyatı arasında geçmişte güçlü bir ilişki görüldüğünü belirtiyor. Daha yüksek sermayeye sahip yatırımcıların küçük yatırımcıların satışlarını karşıladığı benzer dönemleri fiyat artışları izledi. Şirket, bu birikimin 90.000 dolar üzerindeki bir hareketi daha olası hale getirdiğini belirtirken, yükselişin garanti olmadığını da vurguluyor.

EFT’lere giriş devam ediyor, Robinhood Bitcoin aldı

Kurumsal tarafta ABD spot Bitcoin ETF’leri, bir günlük aranın ardından yeniden net giriş kaydetti. Farside Investors ve Trader T verilerine göre son işlem gününde toplam net giriş 118,8 milyon dolar oldu. BlackRock’ın IBIT fonuna 122 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 7,8 milyon dolar girdi. Grayscale Bitcoin Mini Trust’tan ise 11 milyon dolar çıktı; diğer ürünlerde net akış görülmedi. Böylece ay başından bu yana net girişler 321,4 milyon dolara, yıl başından bu yana ise 1,25 milyar dolara ulaştı.

Robinhood’un uluslararası operasyonlar ve kripto işlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Johann Kerbrat ise şirketin bilançosuna 25 milyon dolar değerinde Bitcoin eklediğini açıkladı.

Bitcoin’de kısa vadeli görünüm, jeopolitik gerilim ve yükselen faizlerin oluşturduğu baskı ile borsalardan çıkışlar ve büyük yatırımcı alımlarının sağladığı destek arasında şekilleniyor. Fiyatın 84.000 dolar çevresindeki seyri, satış baskısının devam edip etmeyeceği açısından yakından izleniyor.