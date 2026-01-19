BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Kurumsallar Gaza Bastı: 1.4 Milyar Dolar Getirdiler

Özet

  • Spot Bitcoin ETF’leri bir haftada 1.42 milyar dolarlık net giriş çekti.
  • Fiyattaki geri çekilmeye rağmen kurumsal birikim eğilimi korunuyor.
  • Kısa vadeli hareketlerde kaldıraç ve tasfiye dinamikleri belirleyici olmaya devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik güçlü para girişi 2026’ya girilirken kurumsal iştahın yeniden hız kazandığını gösterdi. Ocak ayının üçüncü haftasında kaydedilen rakamlar, son aylarda temkinli seyreden yatırımcı davranışında belirgin bir kırılmaya işaret etti. Fiyat cephesinde dalgalanma yaşansa da fon akışları, uzun vadeli konumlanmanın sürdüğünü ortaya koydu. Piyasa aktörleri, tabloyu arz tarafında sıkılaşma ve kısa vadede kaldıraç kaynaklı oynaklık ekseninde okuyor.

İçindekiler
1 Spot Bitcoin ETF’lerinde Kurumsal Talep Güçleniyor
2 Fiyat Geri Çekilirken Kaldıraç Baskısı Arttı

Spot Bitcoin ETF’lerinde Kurumsal Talep Güçleniyor

Geçen hafta ABD’de işlem gören spot bitcoin ETF’leri toplamda 1,42 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Söz konusu rakam, Ekim ayının ilk haftasından bu yana görülen en yüksek haftalık seviyeye karşılık geliyor ve piyasanın yeni yılın başında yeniden kurumsal sermaye çektiğini ortaya koyuyor.

Haftalık girişlerin büyük kısmı, 16 Ocak’ta sona eren dönemde 1,03 milyar dolarlık net akışla BlackRock’ın IBIT fonunda yoğunlaştı. SoSoValue verileri, diğer ürünlerde de sınırlı ancak istikrarlı girişlerin sürdüğünü gösterirken, haftalık toplamın Ekim ortasından sonra ilk kez bu denli yükselmesi dikkat çekti.

Fon akışlarının hızlandığı dönemde bitcoin fiyatı hafta içinde yaklaşık 90.500 dolardan 97.000 dolar seviyesine kadar tırmandı. Piyasa yorumcuları, fiyat artışıyla eş zamanlı gerçekleşen girişlerin, kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak uzun vadeli varlık tahsisi anlayışının öne çıktığını vurguluyor.

Fiyat Geri Çekilirken Kaldıraç Baskısı Arttı

Hafta sonuna doğru jeopolitik başlıkların etkisiyle riskten kaçış eğilimi güçlenirken, bitcoin sert bir geri çekilme yaşadı. ABD ile Avrupa Birliği arasında Grönland üzerinden yükselen tansiyonun manşetlere taşınması sonrası lider kripto para, pazar günü 24 saat içinde yüzde 2,6 değer kaybederek 92.618 dolara geriledi.

Uzmanlara göre fiyatlardaki düşüş, ETF’lere giren sermayeden ziyade vadeli işlemler piyasasında biriken yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonların çözülmesinden kaynaklandı. Sığ likidite ortamında başlayan geri dönüş, zorunlu tasfiyeleri tetikledi ve kısa sürede satış baskısını derinleştirdi.

Son 24 saatte kripto para piyasasında toplam likidasyon tutarı yaklaşık 824 milyon dolara ulaştı. Coinglass verileri, tasfiyelerin 763,7 milyon dolarlık bölümünün uzun pozisyonlardan geldiğine işaret ediyor. Aynı dönemde spot Ethereum ETF’leri de 479 milyon dolarlık haftalık girişle Ekim ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu

Büyük Kara Para Operasyonu: Kripto Paralar ve Bankalar Üzerinden Kurulan 102 Milyon Dolarlık Ağ Çökertildi

Kurumsal Para 2.17 Milyar Dolarla Sürpriz Yaptı: Bitcoin’le Birlikte Ethereum, XRP Dahil 6 Altcoin Topladılar

Bitcoin ve Büyük Altcoin’ler Düşerken Monero Pozitif Ayrıştı: Yatırımcıların Gözü Bu 6 Gelişmede

Altın ve Gümüş Yeniden Parladı, Bitcoin Düştü: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Binance’den Çeşitli Kripto Paralar İçin Liste Dışı Bırakma Kararı: 23 Spot İşlem Paritesinin Üzeri Çizildi

ABD–AB Arasındaki Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu: Bitcoin ve Altcoin’lerde Tasfiyeler Hızla Arttı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı 2025 Yılının Kabus Dolu Günlerine Geri Dönüyoruz: Tarife Savaşları 2.0
Bir Sonraki Yazı ABD–AB Arasındaki Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu: Bitcoin ve Altcoin’lerde Tasfiyeler Hızla Arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu
Kripto Para
Tom Lee Sessizce Artırıyor: Ethereum Arzının Yüzde 3,4’ü Artık Tek Elde
Ethereum (ETH)

Lost your password?