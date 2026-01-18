2025 Yılının Kabus Dolu Günlerine Geri Dönüyoruz: Tarife Savaşları 2.0

Yeni hafta resmen başladı ve kripto paraları yoğun günler bekliyor. Bugünkü AB açıklamaları 19-25 Ocak haftasının risklerini epey artırdı. Kripto para yatırımcılarının yine her iki yöne büyük tasfiyelerine yaşanabileceği zorlu günlere hazırlanması gerekiyor. Piyasa sürprizlerle dolu olsa da bu hafta pek de lehimize gibi görünmüyor.

AB Gerilimi

Trump Grönland’ı istiyor ve Trump istediği her şeyin olabileceğine inanıyor. Powell’ın gitmesini veya Kanada’nın ABD’nin eyaleti olmasını da istiyordu. Her istediğini alamıyor oluşu elini kolunu bağlayıp oturduğu anlamına gelmiyor. Geçen yıl tüm dünyaya çift haneli gümrük vergileri getirdi ve efektif gümrük vergisi oranını tarihte görülmemiş seviyelere taşıdı.

Şimdiyse Grönland’ı istiyor ve AB bu sefer “kolay lokma değiliz” demeye kararlı. Trump dünyanın jandarması olduklarını ve bu yüzden dünyanın kendilerine borçlu olduğunu savunuyor. Özellikle AB zayıf askeri gücü nedeniyle NATO çatısı altında ABD’ye göbek bağıyla bağlı. Trump bunu çok iyi kullanıyor.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde AB ile ABD arasında daha fazla karşılıklı restleşme göreceğiz. Geçen yıl 2-3 defa bunu yaşadık ve her seferinde kripto paralar düştü. Yine tarife restleşmesine benzer bir olay bizi bekliyor çünkü ABD diplomatlarının yazı hazırlandığı sıradaki açıklamasına göre 1 Şubat itibariyle Trump’ın ek gümrük vergileriyle eş zamanlı misillemeler devreye alınacak. ABD şirketlerinin Avrupa Ekonomik Bölgesinden dışlanması ve 100 milyar dolar civarında karşı gümrük vergisi getirilmesi dahil birçok detay var.

Yüksek Mahkeme ve Tarifeler

Kanunlar Trump’ın çift haneli ucu açık gümrük tarifeleri getirmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Alt mahkemeler tarifeleri iptal etti ancak son karar Yüksek Mahkemede. 20 Ocak Salı günü 18:00’da mahkemenin kararının açıklaması muhtemel ancak kesin değil. 2 haftadır ertelendiği ve Beyaz Saray’ın “0cak ayında karar gelecek” açıklamasının yaptığı için bu hafta dananın kuyruğu kopacak.

Tarifeler iptal olduğunda Trump yüz milyarlarca dolarlık tarife gelirinden olacak.

gelirinden olacak. Ülkeler tarife tehdidiyle ABD’ye yapmak zorunda kaldığı trilyonlarca dolarlık yatırımı artık yapmak zorunda kalmayacak.

2025 boyunca yapılan pazarlıklar piyasa çöküşleri vesaire büyük bir hiçe dönüşecek.

Ülkeler ABD’ye önceki gümrük vergisi oranlarını uygulamaya devam edecek.

Tarife iptalleri nedeniyle enflasyon bir miktar düşüş yaşayacak.

Trump belki de gönüllü olarak ek ödeme yapmaları için ülkelere başka yollar sunacak ve gönüllü olmazlarsa onlara karşı askeri güç kullanmakla tehdit edecek.

Tüm bunlar o kadar can sıkıcı ki büyük bir belirsizlik havuzundan başka bir şey değil. Trump B planı olduğunu söylese de %15’i aşan ve 6 aydan uzun ek vergi getirememesi lazım. Birçok ülkeye daha fazla vergi uyguluyor bu yüzden sağlıklı bir çözüm bulması zor.

Belirsizlik kripto paraların nefret ettiği bir şey.