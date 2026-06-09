Altın, petrol, bitcoin, hisseler hepsi düşüyor! Piyasada bugün (9 haziran) neler oluyor?

Küresel piyasalarda 9 Haziran 2026 Salı günü geniş tabanlı satış baskısı öne çıktı. Kripto paralardan değerli metallere, petrolden teknoloji hisselerine kadar birçok varlık sınıfında düşüş görülürken, yatırımcıların odağında ABD enflasyon verileri, Fed’in faiz patikası, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin kısmen azalması ve Çin kaynaklı talep endişeleri yer aldı.

Piyasalardaki baskının merkezinde ABD Merkez Bankası’na ilişkin beklentiler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü istihdam verileri, ABD ekonomisinin soğumakta zorlandığına işaret ederken, yatırımcıların faiz beklentilerinde de belirgin bir değişime yol açtı. ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması, Fed’in yılın ilerleyen döneminde daha sıkı bir politika izleyebileceği endişesini güçlendirdi. Bu tablo, ABD tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde yukarı yönlü baskı yaratırken, özellikle faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde satış baskısını artırdı.

Altın ve Gümüşte Güvenli Liman Talebi Zayıfladı

Bu ortamdan en fazla etkilenen varlık gruplarından biri değerli metaller oldu. Reuters verilerine göre spot altın gün içinde yüzde 0,7 düşüşle 4.252 dolar/ons seviyesine kadar gerilerken, Ağustos vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,9 kayıpla 4.302,90 dolar/ons seviyesine indi. Gümüşteki kayıp ise daha sert gerçekleşti. Spot gümüş yüzde 3,2 düşerken, platin yüzde 1,1, paladyum ise yüzde 2,5 değer kaybetti.

Normal şartlarda piyasa stresi dönemlerinde altının güvenli liman talebiyle yükselmesi beklenir. Ancak mevcut fiyatlamada farklı bir dinamik öne çıkıyor. Orta Doğu kaynaklı savaş primi azalırken, ABD’de yüksek faiz beklentileri güçleniyor. Bu nedenle yatırımcılar hem güvenli liman pozisyonlarını azaltıyor hem de yüksek faiz ortamında altın ve gümüş gibi getirisi olmayan varlıklardan çıkış yapıyor.

Gümüşteki düşüşün daha sert olmasında ise hem faiz baskısı hem de endüstriyel talebe ilişkin kaygılar etkili oluyor. Sanayi üretimi ve küresel büyüme beklentilerine altına kıyasla daha duyarlı olan gümüş, risk iştahındaki bozulmanın yanı sıra kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle daha hızlı değer kaybediyor.

Petrolde Savaş Primi Çözülüyor

Enerji piyasalarında da benzer şekilde sert satışlar görüldü. Brent petrol yaklaşık yüzde 4 gerileyerek 89,57 dolar/varil seviyesine inerken, ABD tipi ham petrol WTI 87,59 dolar/varil seviyesine düştü. Bu seviyeler Brent için 17 Nisan’dan, WTI için ise 29 Mayıs’tan bu yana en düşük kapanışlara işaret ediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ilk etken, Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun kısmen azalması oldu. İran ve İsrail’in karşılıklı saldırıları durdurduğu yönündeki açıklamalar ve ABD arabuluculuğunda gerilimin daha da düşebileceği beklentisi, petrol fiyatlarına eklenen savaş priminin çözülmesine neden oldu. Bölgedeki riskler tamamen ortadan kalkmış değil; Lübnan, Hizbullah ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlikler piyasalar açısından önemini koruyor. Buna rağmen kısa vadede tedarik kesintisi korkusunun zayıflaması, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Çin’den Gelen Zayıf Talep Sinyalleri Petrolü Baskılıyor

Petroldeki düşüş yalnızca jeopolitik rahatlamadan kaynaklanmıyor. Çin’den gelen zayıf talep sinyalleri de fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Çin’in Mayıs ayında ham petrol ithalatının yıllık bazda yüzde 29 düşerek günlük 7,82 milyon varile gerilemesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında talebin zayıfladığına işaret etti. Bu veri, petrol piyasasında arz-talep dengesine ilişkin endişeleri artırdı.

Teknoloji Hisseleri ve Kripto Varlıklar Riskten Kaçıştan Etkilendi

Küresel hisse piyasalarında da temkinli hava hâkim. MSCI dünya endeksi ivme kaybederken, Wall Street’te özellikle teknoloji hisselerinde satış baskısı öne çıktı. S&P 500 ve Nasdaq gerilerken, yatırımcılar ABD’de açıklanacak Mayıs ayı TÜFE ve ÜFE verilerinin Fed politikası üzerindeki etkisini fiyatlamaya çalışıyor. Özellikle Apple, Amazon, Microsoft gibi teknoloji devlerinde de kayda değer düşüşler yaşanıyor.

Bu görünüm kripto para piyasasına da doğrudan yansıyor. Bitcoin, Ethereum, Solana ve diğer büyük kripto varlıklarda görülen düşüş, yalnızca sektöre özgü bir satıştan ziyade küresel risk iştahındaki bozulmanın parçası olarak değerlendiriliyor. Yüksek faiz beklentisi, teknoloji hisseleri ve kripto varlıklar gibi riskli enstrümanların cazibesini azaltırken, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi düşüşlerin hızını artırabiliyor.

Piyasalarda Dört Ana Baskı Unsuru Öne Çıkıyor

Piyasalardaki eş zamanlı düşüşün arkasında dört ana başlık öne çıkıyor: ABD’de yüksek faiz beklentisinin güçlenmesi, enflasyon verileri öncesinde pozisyon azaltımı, Orta Doğu kaynaklı petrol risk priminin gevşemesi ve Çin’den gelen zayıf talep sinyalleri. Altın ve gümüş faiz baskısıyla, petrol jeopolitik rahatlama ve talep endişeleriyle, kripto ve teknoloji hisseleri ise risk iştahındaki bozulmayla geriliyor.

Gözler ABD Enflasyon Verilerinde

Kısa vadede piyasaların yönü açısından en kritik veri ABD Mayıs ayı enflasyon rakamları olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek bir TÜFE verisi, Fed’in daha sıkı politika uygulayabileceği endişesini artırarak altın, gümüş, kripto varlıklar ve hisse senetleri üzerindeki baskıyı sürdürebilir. Buna karşılık zayıf bir enflasyon verisi, faiz artırımı beklentilerini azaltarak hem riskli varlıklarda hem de değerli metallerde tepki alımlarını destekleyebilir.

Bu nedenle yatırımcılar, hafta boyunca ABD enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları, Orta Doğu’daki diplomatik trafiği ve Çin’den gelecek talep göstergelerini yakından takip edecek.