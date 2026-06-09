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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalardan 24 saatte 266 milyar SHIB çıkışı gördü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da son 24 saatte borsalardan net 266 milyar SHIB çıktı.
  • 📉 Buna karşın $SHIB son 24 saatte %2,83 düşerek 0,000004656 dolara geriledi.
  • 📊 Veriler, alım ilgisinin arttığını ve satış baskısının zayıfladığını gösterdi.
  • 🕒 Geçen haftaki oynaklık ise fiyat üzerindeki baskıyı şimdilik korudu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu’da son 24 saatte borsalardan çıkan token miktarı, borsalara geri dönen miktarı 266 milyar SHIB aştı. CryptoQuant verileri, zincir üstü hareketliliğin hızlandığı dönemde yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığına işaret etti.

İçindekiler
1 Borsa akışlarında talep öne çıktı
2 Fiyat ise kısa vadede zayıf kaldı
3 Piyasadaki genel hava etkili oldu

Borsa akışlarında talep öne çıktı

Verilere göre yatırımcılar son bir günde borsalardan çektikleri SHIB miktarıyla satış için borsalara gönderdikleri miktarın üzerine çıktı. Bu tablo, aynı zaman diliminde alımların satışlardan daha baskın seyrettiğini ve satış baskısının bir ölçüde zayıfladığını gösterdi.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte borsalardan çekilen SHIB miktarının borsalara yatırılan miktarı 266 milyar token aştığını ortaya koydu.

CryptoQuant, dijital varlıklarda zincir üstü verileri ve borsa hareketlerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Haberde öne çıkan net akış verisi, bir varlığın borsalara giriş ve çıkış farkını gösteriyor; negatif net akış genelde varlıkların borsalardan çekildiğine, pozitif net akış ise borsalara geri döndüğüne işaret ediyor.

Mini sözlük: Net akış, bir kripto paranın borsalara giren ve borsalardan çıkan miktarı arasındaki farktır. Borsalardan çıkışın artması, yatırımcıların varlıklarını satış yerine tutmayı tercih ettiğine dair bir sinyal olarak izlenebilir.

Fiyat ise kısa vadede zayıf kaldı

Borsalardan çıkışların artmasına karşın SHIB fiyatı aynı dönemde güçlü bir toparlanma sergileyemedi. Shiba Inu, haberin yazıldığı sırada 0,000004656 dolar seviyesinden işlem gördü. Son 24 saatteki değer kaybı ise %2,83 olarak kaydedildi.

Bu görünüm, talepteki artış ile fiyat performansı arasında kısa vadeli bir ayrışma yaşandığını ortaya koydu. Geçen haftadan bu yana süren oynaklığın oluşturduğu aşağı yönlü baskının, artan talebe rağmen henüz tam olarak dengelenemediği anlaşılıyor.

Artan borsa çıkışları alım ilgisinin güçlendiğine işaret etse de SHIB fiyatı son 24 saatte %2,83 gerileyerek 0,000004656 dolara indi.

Piyasadaki genel hava etkili oldu

Shiba Inu’daki bu hareket, daha geniş kripto para piyasasında toparlanma beklentilerinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde yaşandı. Başlıca dijital varlıklarda görülen sınırlı iyimserlik, SHIB dahil bazı tokenlarda alım iştahını desteklemiş olabilir.

Buna rağmen mevcut fiyatlama, Shiba Inu’nun daha uzun vadeli bir yükseliş eğilimini yeniden kurmakta zorlandığını gösteriyor. Zincir üstü verilerde talep tarafı güçlense de fiyatın kalıcı biçimde toparlanması için bu eğilimin devam etmesi gerekebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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