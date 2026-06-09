Japonya’nın dev bankaları yen sabitcoininde birleşiyor! Mart 2027’ye giden yolda hangi detaylar öne çıkıyor?

Japonya’dan gelen haberlere göre ülkenin en büyük üç bankası olan MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Mizuho Bank, Japon yenine sabitlenecek ortak bir stabilcoin çıkarmaya hazırlanıyor. Planın, Japonya’nın 2026 mali yılının sonu olan Mart 2027’den önce hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma süreci ve düzenleyici çerçeve

Nikkei’nin aktardığına göre üç banka, resmi bir anlaşmayı imzalamaya yakın bulunuyor. Tarafların, tokenin operasyonel ayrıntıları ile ticari kullanım alanlarını değerlendirecek özel bir konsey kurmayı planladığı belirtildi. Haberde, iş birliğinin teknik yapısı ve uygulama modeli konusunda henüz ayrıntılı açıklama yapılmadığı da kaydedildi.

Japonya Finansal Hizmetler Kurumu FSA’nın da bu sürece en az Kasım 2025’ten bu yana dahil olduğu aktarılıyor. Söz konusu dönemde üç banka, düzenleyici gözetim altında ortak stabilcoin ihracı için ilk testlere başlamıştı. FSA, Japonya’da bankacılık, menkul kıymetler ve sigorta piyasalarını denetleyen ana finansal otorite olarak öne çıkıyor.

Üç büyük bankanın ortak stabilcoin planında genel yön, zamanlama ve düzenleyici çerçeve şekillenmiş durumda olsa da kullanım alanı, teknik altyapı ve saklama düzeni gibi başlıklarda belirsizlikler sürüyor.

Projeye ilişkin en önemli soru işaretleri arasında stabilcoinin bireysel kullanıcılara mı, kurumsal taraflara mı yoksa her iki gruba birden mi açılacağı yer alıyor. Sınır ötesi ödeme kapasitesi, diğer sistemlerle uyumluluk, rezerv altyapısı ve saklama düzeni hakkında da sınırlı bilgi bulunuyor.

Japonya’nın stabilcoin yaklaşımı

Japonya, 2022’de kabul ettiği düzenlemeyle stabilcoinleri dijital para türü olarak tanımlamış ve ihraç yetkisini lisanslı bankalar ile tröst kuruluşlarıyla sınırlandırmıştı. Bu çerçeve, ortak ürün fikrinin yalnızca deneysel bir girişim değil, finansal altyapının parçası olarak değerlendirildiğine işaret ediyor.

Daha önce yayımlanan bir başka Nikkei haberinde FSA’nın, üç bankayı ayrı ayrı rekabet eden ürünler çıkarmak yerine ortak hareket etmeye teşvik ettiği belirtilmişti. Bu yaklaşımın, bireysel testlerden tek bir ortak ürüne geçişi hızlandırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Küresel piyasaya olası etkiler

Gelişme, geleneksel finans kuruluşlarının tokenize mevduat ve itibari para destekli stabilcoin çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde geldi. Hong Kong para otoritesi de kendi yargı alanında bu yıl içinde stabilcoin lansmanları beklediğini açıklamıştı.

Japonya özelinde bakıldığında MUFG Bank, SMBC ve Mizuho Bank, ülke içindeki mevduat ve ödeme akışlarında önemli paya sahip. Bu üçlünün desteğiyle ve FSA gözetiminde çalışacak bir yen stabilcoini, bugün ağırlıklı olarak USDT ve USDC gibi dolar tabanlı yurt dışı stabilcoinler üzerinden yürüyen bazı mutabakat işlemlerinin yönünü değiştirebilir.

Buna karşın banka ihraçlı stabilcoinlerin genellikle izinli erişim yapısına sahip olması ve kullanım alanlarının daha dar kalması, küresel likiditeye katkılarını sınırlayabilir. Yine de bu yapıların kurumsal ödeme ve hazine yönetimi tarafında daha fazla ilgi görmesi beklenebilir.