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STABILCOIN

Velocity, stabilcoin hazine altyapısı için 38 milyon dolar topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Velocity, kurumsal stabilcoin altyapısını büyütmek için 38 milyon dolar topladı.
  • 💼 Şirket bu kaynağı ödeme ağı, ürün geliştirme ve düzenleyici kapasite için kullanacak.
  • 🌍 2025’te stabilcoin ödemeleri 390 milyar dolara ulaştı ve bunun 226 milyar doları işletmeler arasında gerçekleşti.
  • 📌 Kurumsal ödeme pazarındaki bu büyüme, $XRP ile bağlantılı Ripple dahil birçok yatırımcının ilgisini çekti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Stablecoin hazine platformu Velocity, şirketler ve finans kuruluşlarının sınır ötesi mutabakat ile nakit yönetimi süreçlerinde stabilcoin kullanımını genişletmek amacıyla Seri A turunda 38 milyon dolar yatırım aldı. Turun liderliğini Dragonfly ve FirstMark üstlendi.

İçindekiler
1 Yatırım turunun kapsamı
2 Pazarda rekabet hızlanıyor
3 Diğer yatırımlar ve pazar verileri

Yatırım turunun kapsamı

Yatırım turuna Activant Capital, Capital One Ventures, QED Investors, Coinbase Ventures, Wintermute Ventures ve Ripple da katıldı. Velocity, sağlanan kaynağı bankacılık ve ödeme ağını büyütmek, yeni ürünler geliştirmek ve düzenleyici uyum kapasitesini güçlendirmek için kullanacağını açıkladı.

Velocity, yeni sermayeyi bankacılık ve ödeme bağlantılarını genişletmek, ürün yelpazesini geliştirmek ve düzenleyici yetkinliklerini artırmak için ayıracağını duyurdu.

2025 yılında kurulan Velocity, stabilcoin ağlarını bankacılık, saklama, uyum ve mutabakat sistemleriyle birleştiren yazılımlar geliştiriyor. Şirket; kurumsal finans ekipleri, ödeme sağlayıcıları, fintek girişimleri ve finansal kurumlara odaklanıyor. Bu alanlarda stabilcoinler özellikle sınır ötesi ödemeler ve hazine operasyonlarında kullanılmaya başladı.

Şirketin verdiği bilgiye göre bu son turla birlikte Velocity’nin 2025’teki kuruluşundan bu yana topladığı toplam yatırım yaklaşık 50 milyon dolara ulaştı.

Pazarda rekabet hızlanıyor

Kurumsal stabilcoin pazarındaki rekabet son dönemde belirgin şekilde arttı. Haziran ayında 140’tan fazla şirket, dolar sabitli Open USD’nin piyasaya sürülmesini destekledi. Bu girişimde Visa, Mastercard, Coinbase ve Ripple gibi büyük şirketler yer aldı.

Bu tablo, stabilcoin tabanlı ödeme ve mutabakat altyapısına dönük yatırım iştahının güçlendiğine işaret ediyor. Şirketler, ödemeleri, kurumsal finans hizmetlerini ve uluslararası para transferlerini destekleyen yazılım ile ağ altyapılarına daha fazla kaynak ayırıyor.

ŞirketYatırım tutarıOdak alanı
Velocity38 milyon dolarKurumsal stabilcoin hazine ve mutabakat altyapısı
Ark Labs5,2 milyon dolarBitcoin üzerinde stabilcoin ihraç ve mutabakat altyapısı
OpenFX94 milyon dolarStabilcoin tabanlı döviz ağı ve sınır ötesi ödemeler
Trace Finance32 milyon dolarBankacılık, döviz ve stabilcoin mutabakatını birleştiren ödeme altyapısı

Diğer yatırımlar ve pazar verileri

Mart ayında Tether, Bitcoin üzerinde stabilcoin ihracı ve mutabakat altyapısı kuran Ark Labs’in 5,2 milyon dolarlık yatırım turuna katıldı. Girişim, ağ üzerinde daha hızlı ödemeleri ve daha karmaşık finansal uygulamaları mümkün kılacak programlanabilir bir yürütme katmanı geliştiriyor.

Aynı ay içinde OpenFX, işletmelere yönelik sınır ötesi ödemeleri hızlandırmayı hedefleyen stabilcoin tabanlı döviz ağını büyütmek için Seri A turunda 94 milyon dolar topladı. Şirket, bu sermayeyle Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’ya açılmayı, aynı zamanda ağdaki likiditeyi artırmayı planladığını bildirdi.

Trace Finance ise sonraki ay, birden fazla pazarda faaliyet gösteren işletmelere bankacılık, döviz ve stabilcoin mutabakat hizmetlerini bir arada sunan sınır ötesi ödeme altyapısını genişletmek için 32 milyon dolar yatırım aldı.

McKinsey ile Artemis Analytics tarafından yapılan ortak analize göre, stabilcoinler 2025 yılında yıllıklandırılmış bazda 390 milyar dolarlık gerçek dünya ödemesini işledi; bunun yaklaşık 226 milyar doları şirketler arası işlemlerden oluştu.

McKinsey ve Artemis Analytics tarafından hazırlanan ortak analiz, stabilcoin ödemelerindeki büyümenin sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre 2025 yılında gerçek dünya kullanımına dayalı yıllıklandırılmış stabilcoin ödeme hacmi 390 milyar dolara ulaştı. Bunun yaklaşık 226 milyar dolarlık bölümü şirketten şirkete yapılan ödemelerden geldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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