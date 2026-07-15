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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de sekiz yıllık destek yeniden test edildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, sekiz yıllık teknik destek çizgisinden tepki verdi.
  • 📈 Temmuz 2026'da $BTC, 57.750 dolardan toparlanıp yaklaşık %10 yükseldi.
  • 📊 Mevcut destek testi, 2022'ye göre daha düşük hacimle gerçekleşti.
  • 🧭 Ekim 2025 zirvesinden yaklaşık %50 gerileyen fiyat, önceki döngülere göre daha sınırlı düştü.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, 2026’nın ilk yarısındaki sert kayıpların ardından uzun vadeli teknik görünümde dikkat çeken bir seviyeden tepki verdi. Takma adlı analist Dave the Wave’in 2018’den bu yana değiştirmeden kullandığı Logaritmik Büyüme Eğrisi’ne göre fiyat, sekiz yıl önce çizilen alt banda yeniden temas etti ve buradan yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

İçindekiler
1 Uzun vadeli eğri yeniden gündemde
2 Önceki diplerle benzerlik kuruluyor
3 Düşüş derinliği önceki döngülerin altında kaldı
4 Teknik görünümde teyit henüz oluşmadı

Uzun vadeli eğri yeniden gündemde

TradingView’da yayımlanan aylık grafikte Bitcoin salı günü yaklaşık 64.443 dolar civarında işlem gördü. Varlık, ay içinde yaklaşık %10 yükselirken önce 57.750 dolara kadar geriledi. Bu dip seviye, analistin eğrisindeki alt yeşil banda neredeyse tam olarak denk geldi.

Dave the Wave, kripto piyasasında uzun vadeli teknik çerçeveleriyle bilinen bir analist olarak öne çıkıyor. Kullandığı model, Bitcoin fiyatını zaman içinde geniş bir kanal içinde ele alıyor. Bu yaklaşımda erken dönemlerde görülen çok sert yükselişlerin, piyasa olgunlaştıkça daha sınırlı hale gelmesi bekleniyor.

Mini sözlük: Logaritmik Büyüme Eğrisi, fiyat artış hızının zamanla yavaşladığını varsayan uzun vadeli bir teknik modeldir. Bu tür grafiklerde eşit dikey mesafeler aynı dolar farkını değil, aynı oransal değişimi temsil eder.

Grafik, mevcut ayı piyasasının önceki büyük düşüşlere göre daha sınırlı kaldığına ve fiyatın yeniden yapısal destek bölgesine döndüğüne işaret ediyor.

Önceki diplerle benzerlik kuruluyor

Modelde alt bant, uzun vadeli yatırımcılar açısından alım bölgesi olarak görülüyor. Üst bant daha önce iki ayrı döngü zirvesine işaret ederken alt bant da Mart 2020 ve Kasım 2022 diplerinde destek görevi gördü. Temmuz 2026, bu yapının üçüncü önemli sınaması olarak değerlendiriliyor.

Analistin grafiğindeki iki ayrı 12 aylık dönem karşılaştırıldığında, 2022’deki destek testinin 11,21 milyonluk hacimle gerçekleştiği, mevcut yeniden testin ise 4,28 milyon hacimde kaldığı görülüyor.

KarşılaştırmaÖnceki dönemMevcut dönem
Destek testiKasım 2022Temmuz 2026
Hacim11,21 milyon4,28 milyon
Aylık hareketDip sonrası toparlanmaYaklaşık %10 artış

Fiyatın aynı alım bölgesine dönmesi, daha düşük hacimle gerçekleşen yeniden test ve çift haneli aylık yükseliş, model açısından dip oluşumuyla uyumlu bir tablo sunuyor.

Düşüş derinliği önceki döngülerin altında kaldı

Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü yaklaşık 126.000 dolarlık zirveden bu yana yaklaşık %50 geriledi. Bu oran, geçmiş döngülerin sonunda görülen %75 ile %90 arasındaki sert düşüşlerin altında kalıyor. Analiste göre bu fark, piyasa büyüdükçe düzeltmelerin daha az yıkıcı hale gelmesiyle örtüşüyor.

Modelin daha ileriye taşınan projeksiyonunda, on yılın sonuna doğru 140.000 ile 200.000 dolar aralığına uzanan bir çerçeve yer alıyor. Daha uzun vadede ise yaklaşık on yıllık perspektifte 500.000 ile 1 milyon dolar aralığı işaret ediliyor. Buna karşın getiri oranlarının her döngüde sıkışmasının beklendiği vurgulanıyor.

Teknik görünümde teyit henüz oluşmadı

Buna rağmen tablo netleşmiş değil. Bitcoin, haziran sonunda 200 haftalık hareketli ortalamasının altında tam bir hafta kapatarak 2023’ten bu yana ilk kez uzun vadeli zayıflık sinyali verdi. Bu tür kırılmalar geçmişte daha derin ayı piyasalarında görülmüştü.

Salı günü fiyatın düşük 60 bin dolar bandında dalgalanması, destek testinin kesin biçimde doğrulandığını göstermiyor. Teknik açıdan bu seviyenin korunması gerekiyor. Eğrinin altına belirgin bir geri dönüş yaşanırsa mevcut kurgu geçerliliğini yitirebilir.

Yine de haziranda 21 ayın en düşük seviyesini gören bir piyasa için tartışmanın yeni diplerden, mevcut tabanın korunup korunamayacağına kayması dikkat çekici kabul ediliyor. Bu görünüm, ayı piyasasının ortasından çok son bölümüne yaklaşıldığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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