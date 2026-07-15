Bitmine, Ether staking gelirini çeyrekte 45,7 milyon dolara çıkardı

Bitmine Immersion Technologies, kurumsal düzeyde Ethereum staking platformunu martta devreye aldıktan sonra, 31 Mayıs’ta sona eren çeyrekte Ether staking ve doğrulayıcı faaliyetlerinden 45,7 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin son 10 Q bildirimine göre bu kalem, toplam gelirin yüzde 98’ini oluşturdu.

Gelir yapısı Ethereum tarafına kaydı

Aynı dönemde şirketin kendi hesabına yürüttüğü Bitcoin madenciliğinden 624 bin dolar, danışmanlık hizmetlerinden ise 168 bin dolar gelir sağlandı. Bu tablo, Bitmine’ın gelir kompozisyonunun kısa sürede belirgin biçimde Ethereum odaklı hale geldiğini gösterdi.

Bitmine pazartesi günü, elindeki ETH varlığının yüzde 85’ini stake ettiğini açıkladı. Bu miktar yaklaşık 4,9 milyon ETH’ye karşılık geliyor. Şirket, daha önce ağırlıklı olarak makine kiralama faaliyetleriyle öne çıkarken, geçen yılın aynı çeyreğinde toplam 2 milyon dolar gelir yazmıştı.

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin dünyadaki birçok kurumdan daha fazla ETH stake ettiğini, MAVAN ve iş ortakları üzerinden tüm varlıkların devreye alınması halinde yıllıklandırılmış staking ödülünün 284 milyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirtiyor.

MAVAN platformu öne çıktı

Sonuçlar, martta başlatılan MAVAN platformunun etkisini de ortaya koydu. Açılımı Made in America VAlidator Network olan MAVAN, şirketin kendi varlıkları ile dış müşteriler için doğrulayıcı altyapısı işletiyor. Bitmine, kripto altyapısı alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak son dönemde Ethereum hazine ve staking işine daha güçlü biçimde yöneldi.

Platform, Avustralya merkezli saklama dışı doğrulayıcı operatörü Pier Two Holdings’in satın alınmasının ardından kuruldu. İlk aşamada Bitmine’ın kendi Ethereum hazinesini desteklemek için geliştirilen yapı, daha sonra kurumsal yatırımcılara, saklama kuruluşlarına ve ekosistem ortaklarına hizmet verecek şekilde genişletildi.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, Ethereum gibi ağlarda işlemleri onaylayan ve ağı çalıştıran düğümdür. Saklama dışı yapı ise varlıkların özel anahtarlarının hizmet sağlayıcı yerine kullanıcı veya kurumda kalması anlamına gelir.

Gelir kalemi Tutar Ether staking ve doğrulama 45,7 milyon dolar Bitcoin madenciliği 624 bin dolar Danışmanlık 168 bin dolar

Tom Lee, Ethereum kullanımına dikkat çekti

Tom Lee ayrıca 1 Temmuz’da kullanıma giren Robinhood Chain’in kısa sürede 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştığını vurguladı. Lee, bu verinin Ethereum’un temel ağ olarak sunduğu kullanım alanını ve ürün uyumunu öne çıkardığını savundu.

Lee, Robinhood Chain’de yerel gas token olarak ETH kullanıldığını, işlem ücretlerinin ETH cinsinden belirlendiğini ve nihai mutabakatın Ethereum üzerinde yapıldığını aktarırken, Robinhood’un 27 milyon kullanıcısının kripto ücretlerini ETH ile ödediğine işaret ediyor.

Lee’ye göre bu yapı, günlük kullanıcıların ETH’yi yalnızca bir kripto varlık olarak değil, ödeme ve ağ kullanımı içinde işlev gören bir araç olarak görmeye başlamasına işaret ediyor. Şirketin son çeyrek sonuçları da Bitmine’ın Ethereum eksenli stratejisinin finansal etkisini açık biçimde yansıttı.