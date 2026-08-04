Dogecoin’de ETF başvurusu sonrası toparlanma beklentisi güçlendi

Dogecoin, teknik göstergelerde aşırı satım bölgesine gerilemesinin ardından toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Piyasada satış baskısının zayıfladığına yönelik değerlendirmeler öne çıkarken, Franklin Templeton’ın kripto endeks ETF’sine DOGE eklemek için yaptığı başvuru da kurumsal ilginin arttığına işaret etti.

Teknik görünümde dip bölgesi tartışılıyor

DOGE, haber sırasında 0.07036 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 417.11 milyon dolar, piyasa değeri ise 12.03 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte kaydedilen %1.27’lik artış, fiyat yapısında olası bir dönüş beklentisini güçlendirdi.

Kripto analisti Ash Crypto, Dogecoin’in aylık Göreceli Güç Endeksi’nde, yani RSI verisinde şimdiye kadarki en düşük aşırı satım seviyesine ulaştığını belirtiyor. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir gösterge olarak biliniyor. Aşırı satım bölgesi ise bazı yatırımcılar tarafından düşüşün yorulmaya başladığı alan olarak izleniyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın son dönemdeki fiyat değişimlerinin hızını ölçen teknik göstergedir. Genellikle düşük RSI değerleri aşırı satım, yüksek değerler ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Dogecoin’in aylık RSI verisi şimdiye kadarki en sert aşırı satım seviyesine indi ve bu tablo, satış baskısının tükenmeye yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.

Meme coin, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %90 geriledi ve kısa süre önce 0.067 dolar civarında son üç yılın en düşük düzeyini gördü. Benzer derecede sert RSI okumaları, geçmişte büyük piyasa diplerine yakın dönemlerde ortaya çıkmıştı. Bu nedenle bazı analistler, DOGE’de taban oluşumunun gündeme gelebileceğini düşünüyor.

Aylık RSI verisinin, kripto piyasasının 2022 dibine kıyasla daha derin bir aşırı satım bölgesine indiği değerlendiriliyor. Alım iştahının yeniden güçlenmesi ve önemli direnç seviyelerinin aşılması halinde fiyatın ivme kazanabileceği, bu senaryoda 0.45 dolara kadar uzanan beklentilerin konuşulduğu görülüyor.

Franklin Templeton başvurusu kurumsal ilgiyi öne çıkardı

dogegod tarafından paylaşılan bilgilere göre Franklin Templeton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na Franklin Crypto Index ETF’nin kapsamını genişletmek için başvurdu. Franklin Templeton, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak biliniyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde fona Dogecoin de dahil edilebilecek.

Franklin Templeton, Franklin Crypto Index ETF’nin kapsamını Dogecoin’i de içerecek şekilde genişletmek için SEC’e başvurdu ve fonu daha çeşitlendirilmiş bir kripto sepetine dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu adım, yatırımcılara tek bir düzenlenmiş finansal araç üzerinden daha geniş bir kripto varlık sepetine erişim sağlayabilir. DOGE’nin eklenmesi, fonun mevcut yapısına kıyasla daha fazla çeşitlilik anlamına gelirken, kripto yatırım ürünleri alanındaki rekabetin de hız kazandığını gösteriyor.

Başlık Mevcut durum Olası etki DOGE fiyatı 0.07036 dolar Toparlanma beklentisini destekliyor Aylık RSI Tarihi aşırı satım bölgesi Satış baskısının zayıfladığı görüşünü güçlendiriyor Franklin Templeton başvurusu DOGE ekleme talebi Kurumsal ilgi ve ürün çeşitliliğini artırabilir

Piyasadaki iyimserlikte, Bitcoin’de görülen yukarı yönlü hareketin de etkisi bulunuyor. Buna karşın DOGE’nin yönünde iki unsur belirleyici olacak: Fiyatın destek seviyesinin üzerinde kalması ve direnç bölgelerini aşması ile SEC’in ETF kapsam genişletme başvurusuna vereceği yanıt.