Analistler Dogecoin için 2,82 dolar hedefini gündeme taşıyor

Dogecoin yeniden piyasanın odağına girdi. Analistler, fiyat yapısında önceki altcoin yükseliş döngülerini andıran benzerliklere işaret ederken, zincir üstü verilerde görülen büyük transferler de dikkat çekti. Bu tablo, DOGE’de olası bir yön değişimi ihtimalini tartışmaya açtı.

Analistlerin öne çıkardığı teknik görünüm

DOGE haber yazımı sırasında 0,07030 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte işlem hacmi 575,8 milyon dolar, piyasa değeri ise 12,02 milyar dolar seviyesinde bulundu. Aynı dönemde fiyat %1,07 gerilese de bazı piyasa uzmanları mevcut yapının yukarı yönlü bir kırılma ihtimalini koruduğunu düşünüyor.

Kripto analisti Javon Marks, Dogecoin’in mevcut piyasa yapısının önceki altcoin boğa dönemleriyle benzer özellikler taşıdığını belirtiyor. Marks, özellikle DOGE’nin geçmiş döngülerde 1,618 Fibonacci uzatma seviyesinin üzerine çıkma eğilimine dikkat çekiyor. Fibonacci uzatma seviyeleri, teknik analizde olası direnç ve hedef bölgelerini izlemek için kullanılan ölçüm araçları arasında yer alıyor.

Javon Marks, Dogecoin’in mevcut görünümünün önceki altcoin yükseliş döngülerine benzediğini ve bu yapının yeni bir kırılma ihtimalini canlı tuttuğunu vurguluyor.

Bu değerlendirmeye göre, tarihsel örüntünün tekrar etmesi halinde DOGE’nin 2,82 dolar hedefine yönelmesi için çok güçlü bir uzun vadeli yükseliş sergilemesi gerekecek. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık %3.800’lük bir artış anlamına geliyor. Buna karşın böyle bir senaryonun şu aşamada kesinlik taşımadığı, piyasa koşullarına bağlı kaldığı görülüyor.

Balina hareketleri izleniyor

Piyasadaki hareketliliği artıran bir diğer unsur da büyük yatırımcı transferleri oldu. dogegod tarafından paylaşılan verilere göre tek bir gün içinde 900 milyon DOGE taşındı. Yaklaşık 63 milyon dolar değerindeki bu transferler, zincir üstü aktiviteyi izleyen yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip edildi.

Bu işlemlerin hangi amaçla yapıldığı netleşmedi. Yine de bu büyüklükteki transferler, birikim hazırlığı, cüzdan düzenlemesi ya da büyük ölçekli alım satım öncesi pozisyon değişikliği ihtimallerini gündeme getirebiliyor. Tek başına fiyat yönünü göstermese de bu tür hareketler piyasanın ilgisini artırarak oynaklığı yükseltebiliyor.

Tek bir günde gerçekleşen 900 milyon DOGE transferi, büyük yatırımcıların olası adımlarına ilişkin beklentileri yeniden güçlendirdi.

Piyasa temkinli kalmayı sürdürüyor

Olumlu teknik yorumlara ve balina hareketlerine rağmen DOGE fiyatı kısa vadede aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu görünümde, Bitcoin’in negatif bölgeye geçmesiyle birlikte kripto para piyasasında güçlenen temkinli hava da etkili oldu.

Önümüzdeki süreçte yatırımcıların fiyat ivmesi, işlem hacmi ve zincir üstü göstergeleri izlemeyi sürdürmesi bekleniyor. Altcoin piyasasındaki genel güçlenme korunur ve risk iştahı artarsa, $DOGE’de daha güçlü bir yukarı yönlü hareket ihtimali yeniden öne çıkabilir.