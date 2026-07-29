XRP 1 dolar eşiğine yaklaştı, Ethereum 2 bin doları zorluyor

Kripto para piyasasında teknik görünüm üç büyük varlıkta farklı yönlere işaret ediyor. XRP satış baskısı altında 1 dolar sınırına yaklaşırken, Ethereum 2 bin dolar direncini yeniden test etmeye hazırlanıyor. Near Protocol ise son iki ayda kurduğu toparlanma yapısını kaybederek kısa vadede zayıf bir görünüme geçti. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dijital varlık olarak öne çıkarken, Near Protocol akıllı sözleşme odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

XRP’de kritik destek bölgesi öne çıktı

XRP, sıkışan simetrik üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırılmasının ardından 1,06 dolar civarına geriledi. Bu hareket, son toparlanma denemesinin kalıcı olamadığını gösterirken 1 dolar seviyesini yeniden gündeme taşıdı. Alıcıların kısa sürede devreye girmemesi halinde fiyatın, yılın ikinci yarısı boyunca korunan bu destek alanını test etmesi olası görünüyor.

Satış baskısının kırılma sırasında belirgin biçimde artması, aşağı yönlü hareketi teknik açıdan daha güçlü hale getirdi. XRP’nin 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalması da düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle 20 günlük ortalamanın yeniden dinamik direnç görevi görmesi, alıcıların piyasa yapısını tersine çevirecek ivmeyi henüz oluşturamadığını ortaya koyuyor.

XRP için ilk güçlü destek 1 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde 0,95 dolara kadar belirgin bir yapısal destek alanı öne çıkmıyor.

Teknik göstergeler de temkinli bir tablo çiziyor. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 39 seviyesine geriledi. Bu seviye, alım iştahının zayıfladığını gösterse de piyasanın henüz aşırı satım bölgesine inmediğine işaret ediyor.

Yukarı yönlü senaryoda XRP’nin önce 1,10 dolar civarındaki 20 günlük ortalamayı geri alması gerekiyor. Orta vadeli eğilimin değiştiğine dair daha güçlü bir işaret için ise 1,22 dolardaki 100 günlük ortalamanın aşılması gerekecek.

Ethereum 2 bin dolar eşiğine hazırlanıyor

Ethereum, son günlerdeki sınırlı geri çekilmeye rağmen 1.900 doların hemen altında tutunmayı başardı. Haziran diplerinden sonra oluşan daha yüksek dipler, piyasa önemli bir direnç bölgesinin altında soluklansa da alıcıların kontrolü tamamen bırakmadığını gösteriyor.

En yakın engel 1.930 dolardaki 100 günlük üstel hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Ethereum gün içinde bu seviyenin üzerine kısa süreli çıktı ancak kalıcı bir kırılma sağlayamadı. Buna karşın fiyatın 1.845 dolardaki yükselen 20 günlük ortalamanın üzerinde kalması, geri çekilmenin derinleşmediğini gösteriyor.

Ethereum’da 100 günlük ortalama üzerinde net bir kapanış, psikolojik 2 bin dolar eşiğini yeniden odak noktası haline getirebilir.

RSI göstergesinin 53 seviyesinde bulunması da yükseliş alanının tamamen kapanmadığına işaret ediyor. Aşırı alım bölgesinden uzak bu görünüm, güçlü bir ivme kaybı olmadan yukarı yönlü denemenin sürebileceğini düşündürüyor. Daha geniş vadede 2.175 dolar civarındaki 200 günlük ortalama ise ana teknik bariyer olmayı sürdürüyor.

NEAR kısa vadeli toparlanma yapısını kaybetti

Near Protocol fiyatı, ana destek kümesinin altına sarkarak yaklaşık 1,63 dolara geriledi. Böylece son haftalarda 1,81 ile 1,88 dolar arasında birleşen 20, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalındı. Tek bir hareketle bu üç seviyenin kaybedilmesi, kısa vadeli eğilimin satıcılar lehine döndüğünü gösteriyor.

Mayıs sonu ve haziran başındaki güçlü yükselişin ardından oluşan yatay seyir önce dengeli görünüyordu. Ancak 3 doların üzerindeki zirveden sonra her toparlanma girişiminde daha düşük tepeler oluştu ve son satış dalgası bu zayıflamayı belirginleştirdi. 200 günlük ortalamanın destek olarak korunamaması da teknik görünüm açısından olumsuz kabul ediliyor.

NEAR için RSI yaklaşık 33 seviyesine indi. Bu değer aşırı satım bölgesine yaklaşsa da satışların tamamen tükendiğine dair net bir işaret vermiyor. İşlem hacminde sert bir patlama görülmemesi ise düşüşte paniğin değil, alım ilgisindeki kademeli zayıflamanın etkili olduğunu düşündürüyor.

Aşağıda 1,50 ile 1,55 dolar aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın da savunulamaması halinde 1,30 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 1,82 ile 1,88 dolar bandının geri kazanılması, mevcut kırılmanın geçersiz sayılabilmesi için temel koşul olarak öne çıkıyor.