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Zcash (ZEC)

Zcash’ta kritik eşik öne çıktı, 525 dolar direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash 525 dolar direncine yaklaşırken teknik görünüm güç kazandı.
  • 📈 494 ile 496 dolar bandı, $ZEC için kısa vadede ilk önemli destek olarak öne çıktı.
  • 🧭 RSI 54,5 seviyesinde kaldığı için fiyatın yukarı hareket alanı sürüyor.
  • 🛡️ Geri çekilmede 470 ile 475 dolar aralığı kritik savunma bölgesi olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Zcash son haftalardaki yatay seyrin ardından yeniden yukarı yönlü bir kırılma denemesi veriyor. ZEC fiyatı 509 dolar civarında işlem görürken, kısa vadeli hareketli ortalamaların 495 dolar çevresinde yakınsaması teknik görünümde olumlu bir sinyal oluşturdu.

İçindekiler
1 Kısa vadede 495 dolar bölgesi öne çıkıyor
2 Uzun vadeli görünüm daha güçlü bir tablo çiziyor
3 520 ile 525 dolar bandı ana direnç konumunda
4 Geri çekilmede 470 ile 475 dolar bandı izlenecek

Kısa vadede 495 dolar bölgesi öne çıkıyor

Mayıs ve haziran aylarındaki sert yükselişin ardından bir süredir dengelenen Zcash, önceki kazançlarını tamamen geri vermek yerine uzun vadeli yükselen destek çizgisinin üzerinde sıkıştı. 460 ile 480 dolar aralığında alıcıların düzenli biçimde devreye girmesi, bu süreçte fiyatın taban oluşturmaya çalıştığına işaret etti.

Turuncu hareketli ortalama 472,49 dolar, mavi hareketli ortalama ise 494,48 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu iki ortalama arasındaki yukarı yönlü kesişim, orta vadeli fiyat ivmesinin güç kazandığını gösteriyor. Fiyatın 495,87 dolardaki kısa vadeli yeşil ortalamanın da üzerinde kalmasıyla birlikte 494 ile 496 dolar bandı ilk önemli destek alanı haline geldi.

ZEC fiyatının 494 ile 496 dolar aralığının üzerinde tutunması, kısa vadeli kırılma denemesinin zayıflamadan sürmesi açısından kritik görülüyor.

Uzun vadeli görünüm daha güçlü bir tablo çiziyor

Daha uzun vadeli siyah hareketli ortalama 426,49 dolar seviyesinde yer alıyor. Kısa ve orta vadeli ortalamaların bunun belirgin biçimde üzerinde kalması, yılın ilk bölümündeki zayıf teknik dizilime kıyasla daha sağlıklı bir görünüm ortaya koyuyor. Zcash, gizlilik odaklı yapısıyla bilinen bir kripto varlık olarak işlem görüyor ve teknik göstergelerdeki bu toparlanma son haftalarda daha yakından izleniyor.

Göreceli güç endeksi olan RSI yaklaşık 54,5 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, fiyatın aşırı alım bölgesine girmeden önce hala hareket alanı olduğunu gösteriyor. Teknik açıdan bu durum, yükseliş denemesinin aşırı ısınmış bir piyasada değil, daha dengeli bir zeminde sürdüğüne işaret ediyor.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın daha uzun vadeli ortalamayı yukarı kesmesiyle oluşan teknik sinyaldir. Tek başına kesin yön vermez, ancak ivmenin güçlendiğine işaret edebilir.

520 ile 525 dolar bandı ana direnç konumunda

Mevcut tabloda en yakın engel 520 ile 525 dolar aralığında bulunuyor. Son seanslarda satış baskısı bu bölgede yoğunlaştı. Günlük kapanışın 525 doların üzerine güçlü biçimde yerleşmesi halinde 550 ile 575 dolar bandı yeni hedef alanı olarak öne çıkabilir. Bu bölge, ağustostaki önceki önemli salınımda direncin görüldüğü alan olarak dikkat çekiyor.

Buna karşın işlem hacmi henüz güçlü bir doğrulama sunmuyor. Son hareket, mayıs ve haziran dönemindeki sert yükselişlerde görülen katılım düzeyine ulaşmadı. Bu nedenle kırılma denemesinin kalıcılığı açısından hacim desteği önemli olacak.

525 dolar üzerinde güçlü bir günlük kapanış, Zcash için 550 ile 575 dolar aralığını yeniden gündeme getirebilir.

Geri çekilmede 470 ile 475 dolar bandı izlenecek

Fiyatın 495 doların altına sarkması halinde hareketli ortalama kesişimi hemen geçersiz hale gelmeyecek, ancak kırılma girişimi belirgin biçimde zayıflayabilir. Böyle bir senaryoda 470 ile 475 dolar aralığı bir sonraki kritik destek bölgesi olarak öne çıkacak.

Mevcut görünümde Zcash hem fiyat yapısı hem de hareketli ortalama dizilimi açısından son birkaç haftanın en güçlü teknik zeminlerinden birine sahip. Yine de bu yapı, yeni bir yükseliş dalgasını tek başına garanti etmiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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