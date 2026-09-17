Zcash, Paradigm açıklaması ve NU7 oylaması sonrası yükseldi

Zcash’in yerel varlığı ZEC, perşembe günü gün içi işlemlerde 1.388 ile 1.389 dolar aralığına kadar çıkarak son 24 saatte %23 yükseldi. Aynı dönemde Bitcoin %1’in altında artışla 76.000 dolar civarında işlem gördü. Böylece ZEC, piyasanın genelinden belirgin biçimde ayrıştı.

Paradigm etkisi öne çıktı

Yükseliş, kripto para piyasasının ABD Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından denge aradığı bir dönemde geldi. Bitcoin, Fed sonrası görülen zayıflığın ardından toparlanma işaretleri verirken, Zcash tarafında hareketin daha güçlü gerçekleşmesi dikkat çekti.

Fiyatlamada öne çıkan unsurlardan biri, Paradigm kurucu ortağı Matt Huang’ın şirketin ZEC tuttuğunu açık biçimde doğrulaması oldu. Huang, Zcash’i Bitcoin’i tamamlayan gizlilik odaklı bir varlık olarak tanımladı.

Matt Huang, Paradigm’in ZEC pozisyonu taşıdığını doğrularken Zcash’i Bitcoin’e gizlilik yönünden tamamlayıcı bir seçenek olarak değerlendirdi.

Piyasa verilerine göre ZEC, yükseliş sırasında 1.400 dolara yaklaşmasının ardından 1.369 dolar civarında el değiştirdi. Kurumsal ilginin görünür hale gelmesi, sınırlı arz anlatısıyla birlikte alımları destekleyen başlıca başlıklar arasında yer aldı.

NU7 yükseltmesi için destek verildi

Fiyat hareketi, Zcash topluluğunun yaklaşan NU7 ağ yükseltmesine ilişkin önemli oylamasının hemen ardından hız kazandı. Coin sahipleri, hedef blok süresinin 75 saniyeden 25 saniyeye indirilmesini güçlü biçimde destekledi. Teklifin hayata geçirilmesi halinde işlemlerin daha hızlı tamamlanmasının önü açılabilir.

Aynı süreçte katılımcıların %98,9’u mevcut halving takviminin korunmasından yana oy kullandı. Bu oylamaya yaklaşık 2,4 milyon ZEC katıldı. Böylece topluluk, hem daha hızlı ağ yapısına hem de Bitcoin benzeri arz modelinin sürmesine destek vermiş oldu.

Topluluktan çıkan destek, önerilen değişikliklerin benimsendiğini gösterse de bu adımların ağda hemen devreye alındığı anlamına gelmiyor.

Bu ayrım özellikle önemli görülüyor; çünkü oylama sonuçları topluluk eğilimini ortaya koyarken teknik değişikliklerin uygulanması için ayrı süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Yine de piyasa, bu sinyalleri Zcash’in yol haritası açısından olumlu okudu.

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Piyasada arz ve görünürlük teması izlendi

Bitcoin tarafında kurumsal akışlara duyarlılık sürerken, son dönemde spot Bitcoin ETF’lerinden çıkan para piyasa koşullarının ne kadar hızlı değişebildiğini yeniden gösterdi. Zcash cephesinde ise Bitcoin benzeri ihraç modeli, artan kurumsal görünürlük ve önerilen ağ iyileştirmeleri aynı anda fiyatı destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Piyasanın kısa vadede izleyeceği ana eşik, ZEC’in 1.400 dolar seviyesini kalıcı biçimde aşıp aşamayacağı olacak. Şimdilik yükselişin arkasında hem kurumsal sahiplik açıklaması hem de topluluk desteği alan teknik değişiklikler bulunuyor.