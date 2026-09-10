Zcash’ta kısa vadeli düzeltme riski güçlenirken yükseliş eğilimi korundu

Zcash fiyatında son günlerde görülen sert yükselişin ardından teknik göstergeler piyasada iki yönlü bir görünüm ortaya koydu. ZEC, 6 Eylül’de 1.227,60 dolardan kapanırken tek seansta yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. 9 Eylül’de ise 1.294,36 dolara kadar çıktı. Buna karşın kısa vadeli göstergelerde yorgunluk işaretleri öne çıktı.

TD9 sinyali geri çekilme riskini öne çıkardı

Ali Martinez tarafından paylaşılan analize göre, Zcash’ın üç günlük grafiğinde 1.222 dolar civarında TD Sequential 9 sinyali oluştu. Bu gösterge, güçlü bir fiyat hareketinin ardından yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğine işaret edebiliyor. ZEC’in 400 doların altından başladığı son rallinin ardından mevcut seviyelerin bu başlangıç noktasının belirgin şekilde üzerine çıkması, sinyalin daha yakından izlenmesine neden oldu.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda süregelen yükseliş veya düşüş hareketlerinin yorulabileceği noktaları tespit etmeyi amaçlayan teknik bir göstergedir. Tek başına yön garantisi vermez, ancak uzayan trendlerin sonunda daha fazla dikkat çeker.

Ali Martinez’in paylaştığı grafikte, üç günlük zaman diliminde oluşan TD Sequential satış sinyalinin önceki benzer kurulumda yüzde 64’e yaklaşan bir düzeltmenin önüne geçtiği görüldü.

Geçmiş karşılaştırma da dikkat çekti. 19 Mayıs’ta görülen benzer kurulumun ardından ZEC’te yaklaşık yüzde 63,69 oranında geri çekilme yaşandı. Bu örnek mevcut hareket için birebir tekrar anlamına gelmese de yatırımcıların bugünkü sinyali neden yakından takip ettiğini gösteriyor.

Binance verileri de oynaklığın arttığına işaret etti. ZEC, 2 Eylül’de yaklaşık 815 dolar seviyesinden kapanırken 6 Eylül’de 1.227 doların üzerine çıktı. 9 Eylül günü görülen 1.294 dolar seviyesi, yükselişin ne kadar hızlandığını ortaya koydu.

Düşüş uyumsuzluğu ikinci uyarıyı verdi

TradingView’de Cryptoraclero tarafından yayımlanan ayrı bir analiz, dört saatlik grafikte düşüş uyumsuzluğu oluştuğunu gösterdi. Bu yapı, fiyat yeni zirveler üretirken momentum göstergelerinin aynı gücü teyit etmemesi durumunda ortaya çıkıyor ve alım iştahının zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Cryptoraclero, yükselen trend çizgisinin altına sarkılması ve kapanış görülmesi halinde düşüş senaryosunun daha güçlü destek bulacağını vurguluyor.

Analist, benzer kurulumların daha önce yaklaşık yüzde 9 ve yüzde 20’lik geri çekilmelerle sonuçlandığını belirtiyor. Bununla birlikte tek başına bu sinyalin uzun vadeli trendin sona erdiğini göstermediği, daha çok hızlı yükselişin ardından bir soluklanma veya daha derin bir düzeltme ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.

Göstergeler karışık, hareketli ortalamalar ise güçlü kaldı

TradingView verilerinde osilatör grubu temkinli bir tablo sundu. RSI 75,84 ile aşırı alım eşiği kabul edilen 70 seviyesinin üzerinde bulunurken, CCI 135,08, Momentum 370,90 ve Williams %R eksi 15,26 seviyesinde satış yönlü sinyal verdi. Buna karşılık MACD 155,89 ile alım görünümünü korudu. Stokastik yüzde K, ADX, Awesome Oscillator, Stokastik RSI Fast, Bull Bear Power ve Ultimate Oscillator ise nötr bölgede yer aldı.

Hareketli ortalamalar ise daha yapıcı bir çerçeve çizdi. 10 günlük EMA 1.090,97 dolar, 20 günlük EMA 961,50 dolar, 50 günlük EMA ise 765,56 dolar seviyesinde kaldı. 100 ve 200 günlük EMA değerleri sırasıyla 638,90 dolar ve 526,24 dolar olarak hesaplandı. ZEC’in bu ortalamaların belirgin şekilde üzerinde işlem görmesi, ana trendin hala yukarı yönlü olduğuna işaret etti.

Yükseliş yapısı korunurken kritik bölge 1.200 ile 1.300 dolar aralığı oldu

TradingView analisti VincePrince, Zcash’ın büyük bir alçalan üçgen formasyonunu yukarı kırdığını ve ardından boğa bayrağı benzeri bir yapı geliştirdiğini savunuyor. Analiste göre bu yapı, üst bandın aşılması halinde daha yüksek hedef bölgelerin gündeme gelmesine imkan tanıyabilir.

Bu nedenle olası bir geri çekilme, tek başına daha geniş yükseliş yapısını bozmayabilir. ZEC’in önemli hareketli ortalamaların ve son kırılım bölgesinin üzerinde kalması durumunda, düzeltme daha çok güçlü rallinin ardından gelen bir konsolidasyon olarak değerlendirilebilir. Binance verilerine göre ZEC, 1 Eylül’de 829,82 dolar civarındayken 10 Eylül’de yaklaşık 1.245,71 dolara çıkarak bu dönemde yaklaşık yüzde 50 yükseldi.

Pivot hesaplamalarında klasik merkez seviye 730,90 dolar olarak öne çıktı. Direnç noktaları 1.004,42 dolar, 1.161,51 dolar ve 1.592,12 dolar olarak sıralanırken destekler 573,81 dolar ve 300,29 dolar seviyelerinde yer aldı. Özellikle 1.161 dolar bölgesi hem klasik hem Fibonacci pivot hesaplarında öne çıktığı için yakın destek açısından dikkat çekiyor.