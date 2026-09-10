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RIPPLE (XRP)

XRP Healthcare faaliyetlerini durdurdu, iki token için delist süreci başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Healthcare faaliyetlerini durdurdu ve XRPH ile XRPHAI için delist sürecini başlattı.
  • 🔐 3 Eylül sonrası 4.011 cüzdanın boşaltılmasıyla yaklaşık 452.000 dolarlık kayıp oluştu.
  • 🧩 Teknik inceleme, açığın $XRP altyapısında değil uygulamanın seed phrase kodunda olduğunu gösterdi.
  • 📉 Yönetim, çekim takvimini borsalarla görüşüyor ve XRPH Wallet ağdan kalıcı olarak ayrılacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Healthcare, faaliyetlerini resmen sona erdirdiğini ve XRPH ile XRPHAI tokenları için koordineli delist sürecini başlattığını açıkladı. Yaklaşık üç yıl boyunca blokzincir tabanlı bir sağlık ekosistemi kurmaya çalışan girişim, uzun süren ayı piyasasının etkilerini ve halka açılma girişiminin başarısız kalmasını gerekçe gösterdi.

İçindekiler
1 Teknik kriz kapanışı hızlandırdı
2 Eleştiriler belgeler ve token modeli üzerinde yoğunlaştı
3 Uygulamalar ağdan kalıcı olarak ayrılacak

Teknik kriz kapanışı hızlandırdı

Şirket yönetimi, kapanış kararında belirleyici unsurun ağır bir teknik kriz olduğunu bildirdi. Bağımsız geliştiriciler, projenin ilk günlerinden bu yana yapısal güvenlik sorunlarına dikkat çekiyordu. Son gelişmeler, bu uyarıların göz ardı edildiğini ortaya koydu.

Mali baskı 3 Eylül sonrasında belirgin biçimde arttı. Saldırganlar 4.011 XRPH cüzdanını boşalttı ve toplam kayıp yaklaşık 452.000 dolar oldu. Bu tutarın içinde 267.664 XRP ile projenin yerel tokenları da yer aldı. Yapılan teknik inceleme, açığın XRP Ledger altyapısından kaynaklanmadığını gösterdi. XRP Ledger, XRP işlemlerini kaydeden dağıtık defter ağı olarak biliniyor.

Yapılan teknik analiz, güvenlik açığının XRP Ledger’dan değil, doğrudan uygulama kodundan kaynaklandığını ortaya koydu.

Sorunun, XRP Healthcare uygulamasındaki kod yapısından doğduğu belirtildi. Uygulamanın seed phrase üretim algoritmasının düşük entropiyle çalıştığı, bu nedenle saldırganların özel anahtarları çevrim dışı ortamda yeniden oluşturabildiği aktarıldı. Uygulamanın daha sonra decompile edilmesiyle daha ağır bir güvenlik ihlali daha ortaya çıktı: cüzdanın, kullanıcıların seed phrase verilerini ağ üzerinden ilettiği görüldü.

Mini sözlük: Entropi, rastgelelik düzeyini ifade eder. Kripto cüzdanlarda seed phrase üretiminde entropinin düşük olması, tahmin edilmesi daha kolay anahtarlar ortaya çıkarabilir ve güvenlik riskini büyütür.

Eleştiriler belgeler ve token modeli üzerinde yoğunlaştı

Vet Goose, ekibin hibe başvurularını bizzat reddettiğini kamuoyu önünde doğruladı. Gerekçe olarak belgelerde ortaklıklara ilişkin hatalı iddiaların yer aldığını söyledi. Ayrıca sağlık platformunun kendi tokenına baştan beri ihtiyaç duymadığını savundu ve cüzdan mimarisini profesyonellikten uzak olarak niteledi.

Vet Goose, sağlık platformunun kendi tokenına ihtiyaç duymadığını ve cüzdan mimarisinin profesyonel olmadığını vurguladı.

Yönetim ise işe aldığı geliştiricilere tam güven duyduğunu, seed phrase verilerinin ağ üzerinden iletildiğini ancak saldırıdan sonra öğrendiğini belirtti. Ekip, Ripple ekosisteminden gelen sert eleştirileri uygunsuz bulduğunu kaydetti ancak teknik iddialara karşı ayrıntılı bir savunma sunmadı.

Uygulamalar ağdan kalıcı olarak ayrılacak

Son açıklamaya göre tasfiye artık kaçınılmaz görülüyor ve faaliyetlerin sürdürülmesi ekonomik olarak uygulanabilir kabul edilmiyor. XRPH Wallet uygulamalarının ağ bağlantısı kalıcı olarak kesilecek. Yönetim, çekim takvimi konusunda kripto para borsalarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Delist sürecinin ayrıntıları her platform tarafından ayrı ayrı belirlenecek. Bu nedenle işlem sonlandırma tarihleri ve kullanıcıların varlık çekim kuralları borsadan borsaya değişebilecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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