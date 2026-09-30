RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da işlem artışı ücret yakımını yüzde 848 yükseltti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger'da işlem ücretlerinin yakımı kısa sürede yüzde 848 arttı.
  • 📊 24 saatte toplam işlemler 2,9 milyona, ödeme hacmi ise $XRP bazında 929,6 milyona çıktı.
  • ⚠️ Yaklaşık 1 milyon işlemin başarısız kalması, artışın bir bölümünün otomatik trafik kaynaklı olabileceğini gösterdi.
  • 📉 XRP, 1,66 dolardaki son zirvenin ardından 1,50 doların üzerinde dengelenmeye çalışıyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger ağında işlem hareketliliği yeniden hız kazandı. Ağda yakılan işlem ücretleri olağan seviyelerin belirgin biçimde üzerine çıktı ve yakım oranı yüzde 848 arttı. Bu artış sırasında XRP 1,51 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,37 doların üzerinde kaldı. Ayın başında aşağı yönlü trend çizgisinin aşılması da teknik görünümde dikkat çekici unsurlar arasında yer aldı.

İçindekiler
1 Ağ verilerinde sert artış görüldü
2 Başarısız işlemler tabloyu karmaşıklaştırdı
3 Fiyatta temkinli görünüm sürüyor

Ağ verilerinde sert artış görüldü

Toplam işlem sayısı 2,9 milyona yükseldi ve bu kalemde artış oranı yüzde 276,6 oldu. Başarıyla tamamlanan işlemler 1,9 milyona ulaşırken yüzde 172,6 artış kaydedildi. Ödeme sayısı da yüzde 129,9 yükselerek 1,2 milyon seviyesine çıktı. XRPL üzerinde her işlem küçük bir ücretin kalıcı olarak yakılmasına yol açtığı için, ağdaki yoğunluk arttıkça yakım miktarı da doğal olarak büyüyor.

Ödeme hacmi son 24 saatte yüzde 35,1 artarak 929,6 milyon XRP’ye çıktı. Bu seviye, 30 günlük 615,4 milyon XRP ortalamasının üzerinde bulunuyor. Buna karşılık, geçmişte görülen 7 milyar XRP’lik zirvenin ise oldukça altında kalıyor.

Ağdaki işlem artışı yakım oranını yükseltti, ancak bu tablo tek başına kalıcı ve güçlü bir talep sinyali vermiyor.

Başarısız işlemler tabloyu karmaşıklaştırdı

Veriler, ilk bakışta olumlu görünen bu artışın tamamının güçlü kullanım anlamına gelmediğine işaret ediyor. Toplam 2,9 milyon işlemin yaklaşık 1 milyonu başarısız oldu. Bu da işlemlerin yaklaşık üçte birinin tamamlanamadığını gösteriyor. XRPL yapısında başarısız işlemler de ücret tüketebildiği için, yakımdaki sıçramanın bir bölümü gerçek ekonomik kullanımdan değil, otomatik sistemler veya istenmeyen yoğunluktan kaynaklanmış olabilir.

Etkileşim tarafındaki bazı göstergeler de daha temkinli bir tablo ortaya koydu. Aktif kullanıcı sayısı yüzde 69,5 düşerek 152 bin 200’e geriledi. Defter başına işlem sayısı da yüzde 25,7 azalarak 142,43 oldu. Buna karşılık aktif hesap sayısı yüzde 378,1 artışla 18 bin 200’e, yeni hesap sayısı ise yüzde 831,5 yükselişle 3 bin 200’e çıktı. Ancak hesap açılışındaki ani sıçrama, yeni kullanıcı girişinin yanı sıra otomatik cüzdan faaliyetleriyle de ilişkili olabilir.

Mini sözlük: XRPL, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. Ağda her işlem için çok küçük bir ücret alınır ve bu tutar dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılır.

Fiyatta temkinli görünüm sürüyor

Ağın artan yükü performans sorunu yaratmadı. Defter aralığı 3,89 saniyede sabit kaldı ve sistemin yoğunluğu zorlanmadan karşıladığı görüldü. Buna rağmen fiyat cephesinde aynı ölçüde güçlü bir tepki oluşmadı.

XRP, 1,66 dolardaki son zirveden geri çekildikten sonra 1,50 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. 1,37 ile 1,31 dolar aralığı, farklı hareketli ortalamaların yakınlaştığı bölge olarak öne çıkıyor. Son mumlardaki işlem hacmi ise ağustostaki kırılma dönemine kıyasla daha zayıf seyrediyor.

Yakım oranındaki yükseliş arz tarafı için destekleyici olabilir, ancak bu etkinin gücü işlemlerin niteliğine bağlı kalıyor.

Bu nedenle yakımdaki artışın kalıcı etkisi, işlemlerin organik ödemelerden mi yoksa başarısız ve otomatik işlemlerden mi beslendiğine göre şekillenecek. Organik kullanımın güç kazanması durumunda XRP’nin ağ içi faydasına ilişkin görünüm destek bulabilir. Tersi durumda mevcut artışın geçici kalması olasılığı öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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