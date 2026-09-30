Brezilya’da 4 trilyon dolarlık fon kayıtları XRPL ile eşleştirildi

Brezilya’da 22 trilyon real, yani yaklaşık 4 trilyon dolar tutarında kayıtlı varlığı denetleyen piyasa altyapı operatörü CSD BR, BTG Pactual tarafından yönetilen yatırım fonlarına ait mülkiyet kayıtlarını XRP Ledger üzerinde eşleştirmeye başladı. Uygulama, canlı finansal kayıtlarla yürütülmesi nedeniyle sektörde dikkat çeken bir adım niteliği taşıyor.

Ortaklıkta resmi kayıt sistemi değişmedi

CSD BR ile Ripple arasında kurulan yeni ortaklık kapsamında, CSD BR nezdinde saklanan seçili BTG Pactual fon payları tokenleştirilecek ve XRP Ledger üzerinde Multi Purpose Token standardı kullanılarak yansıtılacak. Buna karşın kayıt, saklama ve mutabakat işlemlerinde resmi kaynak olmaya CSD BR’nin mevcut altyapısı devam edecek.

Bu ayrım, sistemin kapsamını netleştiriyor. CSD BR’nin gözetimindeki 4 trilyon dolarlık varlık doğrudan blokzincire taşınmıyor. XRP Ledger ilk aşamada, canlı finansal kayıtlar için ek bir doğrulama ve denetim katmanı olarak kullanılıyor.

CSD BR’nin gözetimindeki varlıklar blokzincire aktarılmıyor; XRP Ledger, mevcut resmi kayıt sistemine ek bir doğrulama ve denetim katmanı olarak devreye alınıyor.

Kurumsal mutabakat sürecinde verimlilik hedefleniyor

Onaylı kurumlar, blokzincirdeki kayıtlarla CSD BR’nin resmi veritabanını neredeyse gerçek zamanlı biçimde karşılaştırabilecek. Bu yapının, bankalar, saklama kuruluşları ve menkul kıymet altyapı sağlayıcıları arasında normalde gereken mutabakat yükünü azaltması bekleniyor.

Kurumsal kontrol mekanizmaları da korunuyor. CSD BR, tokenleştirilmiş temsilleri kimlerin tutabileceğini veya devredebileceğini sınırlayabiliyor; düzenleyici kurumlar ya da mahkemeler gerekli gördüğünde varlıkları dondurabiliyor ve işlemleri geri alabiliyor. Katılımcılar için kimlik doğrulama ve kara para aklamayı önleme kontrolleri de yürürlükte kalıyor.

Mini sözlük: Multi Purpose Token, XRPL üzerinde farklı varlık türlerini belirli kurallarla temsil etmek için geliştirilen bir token standardıdır. Kurumlara, transfer kısıtı, ihraç kontrolü ve uyum gereklilikleri gibi alanlarda daha esnek bir yapı sunar.

Bir sonraki aşamada ihraç ve işlem planı öne çıkıyor

Şirketler için asıl kritik eşik, eşleştirme aşamasının ardından başlayacak süreç olabilir. CSD BR ile Ripple, mevcut altyapı gerçek operasyon koşullarında test edildikten sonra finansal varlıkların doğrudan XRP Ledger üzerinde ihraç edilmesi ve işlem görmesi seçeneğini değerlendirecek.

Şirketlerin aktardığı plana göre ileride Brezilya’daki gayrimenkul alacakları ile tarım sektörüne dayalı alacaklar da bu kapsamda yer alabilir. Böyle bir adım, ortaklığı blokzincir destekli kayıt tutma modelinden zincir üstü sermaye piyasası altyapısına taşıyacak.

Canlı fon kayıtlarıyla başlatılan bu yapı, test sürecinin ardından finansal varlıkların doğrudan XRPL üzerinde ihraç edilip işlem görmesine kapı aralayabilir.

XRPL’nin kurumsal kullanım alanı genişliyor

Bu girişim, XRP Ledger üzerinde tokenleştirilmiş varlıkların büyüyen kurumsal kullanım alanıyla da örtüşüyor. Ripple son dönemde saklama hizmetlerinden tokenleştirmeye uzanan daha geniş bir altyapı kurarken, XRPL kurumsal ölçekte tokenleştirilmiş Hazine ürünleri ve sınır ötesi mutabakat denemelerinde de kullanıldı.

Ripple, Mastercard, Ondo ve JPMorgan bu yılın başlarında tokenleştirilmiş bir Hazine ürünü geri ödemesini XRPL üzerinde tamamladı. Nakit ayağında ise geleneksel bankacılık kanalları kullanıldı.