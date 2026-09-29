XRP için spot ETF başvurusu güncellenirken yükseliş ivmesi güçlendi

XRP, üst üste üçüncü ayı artıda kapatmaya hazırlanırken fiyat görünümünde son dönemin en dikkat çekici toparlanmalarından birini sergiliyor. Tarihsel veriler, bu ölçekte bir aylık yükseliş serisinin belirsizlik dönemlerinde seyrek görüldüğünü ve kimi zaman daha geniş çaplı bir yükseliş eğiliminin önünü açtığını gösteriyor.

Son üç ayda yön yeniden yukarı döndü

Haziranda yüzde 22,1 gerileyen XRP, sonraki aylarda kademeli biçimde toparlandı. Temmuzda yüzde 2,11 yükselen varlık, ağustosta yüzde 30 değer kazandı. Eylülde ise yüzde 8,67 artışla 1.5060 dolar civarında işlem görüyor. Bu tablo, yaz aylarındaki sert düşüşün ardından alıcıların yeniden ağırlık kazandığına işaret ediyor.

XRP, üst üste üçüncü aylık yükselişe ilerlerken piyasa yapısında daha geniş bir toparlanma sinyali veriyor.

Fiyattaki bu toparlanma yalnızca kısa vadeli hareketlerle sınırlı kalmadı. Uzun vadeli teknik görünümde de daha önce kaybedilen alanların geri alınması, düşüş trendinin zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

SEC başvurusu kurumsal ilgiyi yeniden gündeme taşıdı

28 Eylül 2026 tarihinde SEC’e spot XRP ETF için güncellenmiş 424B3 izahnamesi sunuldu. Belgede, fonun saklama hizmeti için Coinbase Custody’nin seçildiği ve yatırımcılardan alınacak ücretin yüzde 0,34 olacağı bilgisi yer aldı. SEC, henüz nihai kararını vermedi. Buna karşın başvurudaki ticari ayrıntıların netleşmesi, ürünün operasyonel altyapısının büyük ölçüde hazırlandığını ortaya koydu.

SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen kurum olarak borsa yatırım fonları dahil çok sayıda finansal üründe son onayı veren otorite konumunda bulunuyor. Coinbase Custody ise dijital varlıklar için kurumsal saklama hizmeti sağlayan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Başlık Detay Durum Başvuru türü Spot XRP ETF 424B3 güncellemesi SEC’e sunuldu Saklama hizmeti Coinbase Custody Belirlendi Yatırımcı ücreti Yüzde 0,34 Açıklandı

Güncellenen izahname, nihai onay anlamına gelmese de fonun pay ihraç edebilmesi için gerekli altyapının hazırlandığını gösteriyor.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı

Teknik tarafta, yaz döneminde 1.2646 dolar seviyesi güçlü bir taban olarak öne çıktı. Bu bölgenin korunmasıyla birlikte büyük alımların etkili olduğu değerlendirilirken, göreceli güç endeksinde görülen pozitif uyumsuzluk da trend dönüşümünü destekleyen sinyaller arasında yer aldı.

XRP şu anda 1.5411 dolar seviyesini test ediyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması halinde piyasada psikolojik eşik olarak izlenen 2.3000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu seviye aynı zamanda 2025 yılındaki zirveyle de örtüşüyor.

Ekime girerken mevsimsel risk izleniyor

Önümüzdeki dönemde dikkatle izlenen başlıca risk, tarihsel mevsimsellik verileri oldu. Ekim, XRP için ortalama yüzde 5,14 getiri kaybıyla geleneksel olarak en zayıf aylardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ETF etrafında şekillenen kurumsal ilginin, geçmiş dönemlerde görülen bu zayıf örüntüyü kırıp kıramayacağı yakından takip edilecek.

Piyasadaki yön arayışında hem düzenleyici gelişmeler hem de fiyatın kritik seviyelerde vereceği tepki belirleyici olacak. Özellikle aylık kapanışın artıda gerçekleşmesi, son aylardaki toparlanmanın daha kalıcı bir yapıya dönüşüp dönüşmediğine dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor.